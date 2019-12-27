На других насмотрелись: что делает мальчиков агрессивными

Наблюдая за тем, как сверстники обижают девочек и женщин, мальчики-подростки становятся более жестокими, сообщают ученые из Питтсбургской медицинской школы. Исследование было опубликовано в журнале American Journal of Preventive Medicine.

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Это первая работа, в которой влияние различных видов насилия на поведение мальчиков-подростков изучалось в общественных местах, а не школах или больницах, отмечают авторы работы.

Они опросили 866 мальчиков-подростков 13-19 лет в библиотеках, церквях и других общественных местах в 20 районах Питтсбурга. 619 из них сообщили, что когда-либо состояли в романтических отношениях с девушкой. Из них каждый третий признался, что на протяжении последних девяти месяцев проявлял к партнерше жестокость. Более половины опрошенных мальчиков сообщили, что сексуально домогались кого-то.

Почти 70% — участвовали в драках, угрожали кому-то оружием и даже ранили.

Часть мальчиков сообщили, что они видели, как их сверстники два или более раз проявляли к девочкам и женщинам физическое насилие или грубо комментировали их тела. Эти мальчики, как выяснилось, в 2-5 раз чаще совершали насильственные действия по отношению к другим людям, в том числе и женщинам. Они с большей вероятностью избивали или унижали кого-то, принуждали девушек к сексу на свиданиях и насиловали.

Наблюдая за другими юношами, мальчики-подростки формируют стереотипы о том, как выглядит мужественность, поясняют исследователи. Таким образом, мужское поведение у них начинает ассоциироваться с насилием и грубостью по отношению к девушкам и готовностью вступить в драку с другим парнем.

При этом мальчики, которые разделяли принципы гендерного равноправия, с меньшей вероятностью проявляли агрессивное поведение, отмечают ученые.

Кроме того, они реже отпускали гомофобные шутки.

«Некоторые подростки рассматривают гомофобные высказывания и прозвища как форму приемлемого, возможно, даже просоциального взаимодействия со своими сверстниками», — поясняет доктор Элисон Кулиба.

«Движение Me Too показало, насколько в нашем обществе распространено сексуальное насилие и склонность унижать женщин, — говорит ведущий автор исследования доктор Элизабет Миллер. — Наши выводы показывают широкомасштабное воздействие, которое оказывают на наших мальчиков-подростков наблюдаемые ими сексуальные домогательства и насилие. Стоит научить подростков бросать вызов негативным гендерным и социальным нормам и пресекать неуважительное и вредоносное поведение их сверстников».

Среди взрослых мужчин склонность к рукоприкладству повышена у тех, кто злоупотребляет алкоголем и наркотиками,

выяснили исследователи из Оксфордского университета, проанализировав данные о десятках тысяч шведских мужчин, взятых под стражу по обвинению в домашнем насилии.

За домашнее насилие среди любителей алкоголя и запрещенных веществ привлекались в 6-7 раз больше мужчин, чем среди тех, кто вел сравнительно трезвую жизнь.

Психические заболевания и расстройства поведения, такие как депрессия и СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), также вносят вклад в развитие агрессивного поведения, когда мужчины бьют, угрожают, прибегают к сексуальному насилию, отмечают авторы работы.

«Программы реабилитации преступников до сей поры не были достаточно эффективными, что, возможно, отражает недостаток надежных доказательств существования факторов риска, на которые стоит обращать внимание, — считает Файзель. — Программы профилактики и вмешательства должны делать акцент на вопросах злоупотребления веществами, чтобы предупреждать рецидив».

Несмотря на то что проведенное исследование указывает на некоторую связь между домашним насилием и злоупотреблением алкоголя с наркотиками, к результатам его надо относиться осторожно, считает Вера Бэрд, британский политик, защищающая жертв домашнего насилия.

«Многие преступники, совершающие домашнее насилие под воздействием алкоголя, бывают неистовыми и в трезвом виде,

— заявила она BBC. — И многие виновные в домашнем насилии не имеют проблем с наркотиками и алкоголем, поэтому было бы ошибкой отвлекать ресурсы от проблем домашнего насилия на борьбу с алкоголизмом и наркоманией».