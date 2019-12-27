«Стояние на месте»: чем гордится Роскосмос

Очередную порцию критики российская космическая отрасль получила из уст вице-премьера России Юрия Борисова, который заявил, что космические пусковые программы России в этом году выполнены чуть более чем на 50%.

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«Не секрет, что отрасль находится в непростой ситуации. Среди успехов отрасли можно назвать только одно — в этом году не было ни одной аварийной ситуации.

Пусковые программы выполнены чуть более чем на 50%», — сказал Борисов, уточнив, что причины этого разные, в том числе и недостатки в организации работы.

Он напомнил об проблемах с достройкой космодрома Восточный и призвал «исключить все те срывы, которые сегодня, к сожалению, преследуют эту отрасль». В феврале на встрече с президентом России Владимиром Путиным Рогозин заявил, что в 2019 году Роскосмос планирует вдвое нарастить число запусков.

«В 2018 году мы провели 22 пуска; в 2019 году, Владимир Владимирович, 45 пусков предстоит — увеличение более чем в два раза. Нагрузка большая, но я считаю, что мы с ней справимся», — сказал тогда Рогозин.

По статистике, приведенной Роскосмосом на своем сайте, в уходящем году российскими ракетами было осуществлено 25 пусков. Первым был запуск ракетой «Союз-2» египетского спутника Egyptsat, последним в этом году стал запуск ракеты «Рокот» с тремя космическими аппаратами связи «Гонец-М» и военным спутником.

Невыполнение плана пусков сам Дмитрий Рогозин вскоре объяснил неготовностью космических аппаратов OneWeb и Минобороны РФ. При этом сам план стартов не является жестко согласованным документом и может меняться, заявил он ТАСС.

«План запусков 2019 года сократился, прежде всего, из-за того, что компания OneWeb не смогла поставить свои спутники в силу их неготовности. Эти старты теперь будут обеспечены в начале и в середине 2020 года», — сообщил глава Роскосмоса. Он добавил, что первоначально в 2019 году планировалось выполнить восемь запусков спутников OneWeb.

Другая причина сокращения числа пусков, пояснил Рогозин, — сдвиг запусков ряда космических аппаратов в интересах Минобороны. По его словам, неготовность спутников военного ведомства связана с жесткими санкциями США на поставки устойчивой к космической радиации электронно-компонентной базы класса Space.

«Здесь вопрос связан не с Роскосмосом — в периметре Роскосмоса нет предприятий, производящих микроэлектронику, они находятся в рамках других госкорпораций и в частной собственности», — отметил он.

«В обещанные Путину 45 ракет Рогозин добавил неизвестное количество межконтинентальных баллистических ракет, что никто никогда не делает. Включением МБР глава Роскосмоса вносит сумятицу в такие подсчеты. Ведь если запуски МБР удается скрыть, то военные их скрывают. — пояснил «Газете.Ru» научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. — На самом деле космических пусков было даже не 25 а 22. Ведь юридически запуски с Куру, которых в этом году было три –

это европейские пуски, поскольку если вы продали свою машину, вы ее своей не считаете».

В сентябре гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин уточнил, что всего будет выполнено около 40 запусков ракет в 2019 году, так как несколько аппаратов «уехали на следующий год».

В заслугу Роскосмоса записали относительно важный и новый для отрасли успех – первый за 16 лет безаварийный год. «Я не считаю это важным фактором, тут берется в расчет календарный год, числовая магия. Если отсчитывать от последнего аварийного пуска, то прошло 14 месяцев без аварий — это более корректно, это более заметно и не противоречит подходу, — считает Моисеев. – Но тут есть и другой аспект – если мы снижаем общее число пусков, то снижаем и аварийность. Когда у нас было по сто пусков в год, у нас и аварий было по 3-4 в год.

Поэтому и говорить, что аварийность резко упала, нет особых оснований, это могло быть случайно. В целом этот год — стояние на месте».

Последняя авария в российской космической отрасли – неудачный запуск экипажа МКС ракетой «Союз» с космодрома Байконур 11 октября 2018 года. «Последний раз в России промежуток в 14 месяцев между авариями на запусках наблюдался между 14 марта 2008 и 21 мая 2009 года», — отмечало недавно издание Parabolic Arc.

Несомненным успехом Роскосмоса в этом году стал долгожданный и переносившийся много раз запуск научной миссии «Спектр-Рентген-Гамма» в сотрудничестве с немецкими инженерами. «Это довольно редкий случай, запуск прошел нормально и работа пока идет тьфу-тьфу без проблем», — отметил эксперт. – Такого не было много лет».

Однако в этом же году Россия в очередной раз перенесла пуск еще более долгожданной лунной миссии «Луна-25», которая должна символизировать возвращение отечественных аппаратов на естественный спутник Земли, куда их не запускают с 1976 года. На прошедшей недавно пресс-конференции президент РАН Александр Сергеев попенял Рогозину на бесконечные переносы этой миссии.

«Такие долгострои очень опасны. Если мы будем долго строить и запускать, сдвигать лунную программу вправо, через какое-то время мы сами скажем – дальше это делать бессмысленно. Все надо делать вовремя, а в сфере высоких технологий – тем более, — сказал Сергеев. – Посмотрите, Дмитрий Олегович, последняя «Луна» летала еще в советское время!

Посмотрите, сколько времени мы не летали на Луну».

В ответ Дмитрий Рогозин в очередной раз обещал не превращать эту миссию в долгострой и отправить ее в 2021 году. «Когда мы говорим про лунные исследования, часть нашей либеральной общественности начинает нервно вздрагивать и махать руками. Хочу их успокоить и сказать, что «Луна-25» и 26 уже в железе. Работы по ним уже развернуты, контракты подписаны, назначены главные конструкторы, — заявил Рогозин. У нас нет оснований полагать, что в 2021 году мы не полетим. Полетим».

Стоит отметить, что в действительности «Луна-25» «в железе» находится уже несколько лет, и недавно появились данные о возможном новом переносе пуска с 2021 на 2022 год. С мая 2018 года в госкорпорации готовят ответ «Газете.Ru» о причинах неготовности миссии. Последний перенос старта произошел сразу на два года, причины тому были как технические, так и политические. Не был готов один из служебных приборов, отвечающих за посадку на Луну. Когда стало ясно о задержке с этим российским прибором, ученые попытались заменить его на легкий иностранный аналог, однако сделать это не удалось из-за санкций со стороны США.

Как выяснила «Газета.Ru», несмотря на получение двухгодичной отсрочки, c подготовкой запуска по-прежнему не все в порядке, что может привести к очередному переносу.

«Готовы не все служебные системы. В частности, есть проблема с РИТЭГАМи (радиоизотопный термоэлектрический генератор), питающими аппарат, — пояснил недавно источник в космической отрасли, знакомый с ситуацией. — Если с плутонием, топливом для них, проблем нет, то с самими преобразователями энергии есть вопросы. Это, конечно, неприятно, у нас уже все повторяют слова академика Марова, что хотелось бы дождаться запуска при жизни».