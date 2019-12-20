Эбола, Грета, мозг свиней: Nature назвал людей года в науке

Редакция журнала Nature опубликовала список из десяти человек, внесших, по мнению издания, важнейший вклад в развитие науки в 2019 году. Среди них физики, биологи, врачи и активисты.

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Рикардо Гальвао

close for Nature" alt=' Рикардо Гальвао ' class="item-image" > Рикардо Гальвао Рикардо Гальвао Micah B. Rubin for Nature

Пожилому бразильскому биофизику пришлось противостоять президенту собственной страны. Исследовательская группа Гальвао обнаружила активизацию вырубки лесов в Амазонии, но президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что ученый лжет и состоит в заговоре с экологами.

Гальвао не отступил. Он выступил в защиту коллег и потребовал личной встречи с президентом.

Это стоило ему работы, но привлекло огромное внимание к проблеме вырубки лесов.

Позже Гальвао восстановили в должности. Хотя он не любит быть в центре внимания, после благодарности коллег он решил выступать от лица науки, противостоя политическому давлению.

«Я всего лишь старый физик, — говорит он. — Но из-за них (коллег — прим. ред.) я решил продолжать борьбу».

Виктория Каспи

close for Nature" alt=' Виктория Каспи ' class="item-image" > Виктория Каспи Виктория Каспи Christian Fleury for Nature

Канадская исследовательница в области астрофизики изобрела способ модернизации радиоинтерферометра, который используется для картографирования излучений водорода в далеких галактиках.

Работа Каспи позволила канадскому телескопу CHIME собирать данные тысячу раз в секунду на 16 тыс. различных частот. Так ему удалось зарегистрировать повторные быстрые радиовсплески — кратковременные вспышки излучения в радиодиапазоне, природа которых остается невыясненной. Астрофизики предлагают десятки теорий, описывающих такие всплески, но ни одна из них не получила полноценного подтверждения.

Ненад Сестан

close for Nature" alt=' Ненад Сестан ' class="item-image" > Ненад Сестан Ненад Сестан Jesse Winter for Nature

Американский биолог смог обнаружить активность в мозгу мертвых свиней, что помогло изменить представление об определении жизни и смерти.

«Газета.Ru» рассказывала об этом эксперименте. Отобрав 32 свиньи со скотобойни, исследователи спустя четыре часа после смерти животных подключили их извлеченный из черепа мозг к специальной системе, которая снабжала его синтетической кровью, обогащая ткани кислородом и доставляя к ним лекарства, предотвращающие гибель мозга. На таком «искусственном жизнеобеспечении» мозги провели еще шесть часов.

Исследователям удалось не только замедлить гибель клеток мозга, но и восстановить работу кровеносных сосудов и даже некоторую его активность — ученые обнаружили сохранившие работоспособность синапсы.

Таким образом, результаты Сестана показали, что кислородное голодание при инсульте и травмах мозга не наносит мозгу такой ущерб, как считалось ранее. Дальнейшие исследования в этой области позволят минимизировать последствия повреждений мозга, надеется ученый.

Сандра Диаз

close for Nature" alt=' Сандра Диаз ' class="item-image" > Сандра Диаз Сандра Диаз Diego Lima for Nature

Аргентинский эколог и защитница биоразнообразия в мае 2019 года предоставила 1500-страничный доклад, где сообщалось, что из-за деятельности человека на Земле вымрет 1 млн видов, если государства не предпримут шаги к масштабным изменениям, отказавшись от идеи постоянного роста глобальной экономики. Сбор данных под ее руководством на протяжении трех лет вели эксперты 51 страны.

«Скорость вымирания видов по меньшей мере в десятки — сотни раз выше, чем в среднем за последние десять миллионов лет», — говорит Диаз.

Человек не сможет полноценно существовать без природы, подчеркивает она. И, чтобы избежать серьезных проблем в будущем, начинать действовать надо уже сегодня.

Жан-Жак Муембе Танфум

close for Nature" alt=' Жан-Жак Муембе Танфум ' class="item-image" > Жан-Жак Муембе Танфум Жан-Жак Муембе Танфум Samantha Reinders for Nature

В 1976 году молодой исследователь, оказавшись в Республике Конго, столкнулся с загадочным заболеванием — кровь больных не сворачивалась, а лечившие их медсестры вскоре умирали. Позже выяснилось, что это был вирус Эбола.

Сейчас Муембе возглавляет программу Демократической Республики Конго по реагированию на вспышки Эболы, доносит до местных общин информацию об опасности вируса и необходимости профилактических мер. Благодаря нему в регионах появились вакцины и лекарства. Во время одной из вспышек эпидемии он рискнул прививать заболевших кровью выживших.

Несмотря на гибель 2200 человек, такой подход в конечном итоге позволил спасать семь из восьми пациентов.

Позже на основе антител крови выживших команда Муембе разработала препарат, способный вылечить 90% заразившихся. Сейчас исследователи под его руководством ищут животных-переносчиков вируса, чтобы понять, как болезнь передается между разными видами.

Йоханнес Хайле-Селассие

close Йоханнес Хайле-Селассие Йоханнес Хайле-Селассие Seth Wenig/AP

В 2016 году эфиопский палеонтолог обнаружил новый и прекрасно сохранившийся череп анамского австралопитека. До этого ученым попадались только фрагменты костей, но находка Хайле-Селассие позволила в прямом смысле взглянуть в лицо одному из наших предков.

Благодаря находке палеоантропологи смогли восполнить пробелы в знаниях об этом виде. В частности, Хайле-Селассие опроверг одно из предположений в области эволюции человека. Ранее считалось, что афарские австралопитеки (к которым относится знаменитая Люси) произошли от анамских, однако новое открытие показало, что как минимум сотню тысяч лет два вида существовали параллельно.

Венди Роджерс

close Венди Роджерс Венди Роджерс Chris Stacey, Macquarie University

Исследование австралийского биоэтика показало: в Китае ученые активно используют для экспериментов органы заключенных, в том числе и так называемых узников совести, чье единственное преступление — религиозные или политические взгляды, противоречащие позициям китайских властей.

Команда Роджерс проанализировала 445 китайских исследований, опубликованных в рецензируемых англоязычных журналах с января 2000 года по апрель 2017. Каждое исследование было посвящено трансплантации сердца, печени или легких на территории Китая — всего 85 477 органов. Лишь в 14% работ содержалась информация о донорах, и только в половине этих статей напрямую говорилось, что органы получены не от заключенных. При этом в период до 2007 года нашлась всего одна такая работа.

43% исследований были проведены в период, когда приговоренные к смерти заключенные были единственным источником донорских органов.

Если в 2001 году китайские власти рьяно отрицали использование заключенных в исследованиях, то уже к 2006 году признали проблему. На сегодняшний день, вероятно, ситуация изменилась мало — чиновники оправдываются, что невозможно убедиться, что извлечение органов и заключенных прекратилось.

Хункуй Дэн

close for Nature" alt=' Хункуй Дэн ' class="item-image" > Хункуй Дэн Хункуй Дэн Gilles Sabrie for Nature

Китайский ученый продемонстрировал безопасность редактирования генома методом CRISPR-Cas9 для лечения ВИЧ у взрослых людей.

В 2007 году «берлинский пациент» Тимоти Рей Браун вылечился от ВИЧ после пересадки костного мозга от донора с генетической мутацией CCR5 delta 32, дающей устойчивость к ВИЧ. Дэн попытался воссоздать такую мутацию в организме другого пациента с помощью редактирования генома. Чтобы не навредить пациенту, он отредактировал лишь небольшую часть клеток костного мозга, поэтому организм не смог победить инфекцию. Однако сама процедура не нанесла пациенту вреда и, возможно, дальнейшая работа в этой области все же позволит избавляться от вируса с помощью редактирования генома.

Спустя два года после процедуры измененные клетки все еще присутствовали в организме пациента, отмечает Дэн. Именно их способность сохраняться в течение долгого времени и интересовала исследователей. В ближайшем будущем Дэн хочет провести повторный эксперимент, изменив уже большее количество клеток.

close for Nature" alt=' Джон Мартинис ' class="item-image" > Джон Мартинис Джон Мартинис Rocco Ceselin for Nature

Физик из Калифорнийского университета возглавил в компании Google группу исследователей, которые в 2019 году заявили о создании самого мощного в мире квантового компьютера.

Ученые заявили, что процессор нового компьютера якобы выполнил за три минуты и 20 секунд расчеты, на которые самому мощному в настоящее время компьютеру Summit потребовалось бы 10 тыс. лет.

«Этот эксперимент стал кульминацией моей карьеры», — сказал Мартинис.

Он планирует и дальше работать над улучшением квантовых чипов.

«Физики вроде меня не уходят на пенсию, — подчеркнул ученый. — У нас еще много дел».

Грета Тунберг

close Грета Тунберг Грета Тунберг TT News Agency/Reuters

Замыкает список юная шведка Грета Тунберг. Ее имя в 2019 году прогремело на весь мир в связи с забастовками по всему миру против бездействия властей в борьбе с изменением климата и ярким выступлением на саммите ООН.

«Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями, но мне еще повезло.

Люди страдают, люди умирают, целые экосистемы рушатся, мы стоим на пороге массового вымирания, а все, о чем вы можете говорить, — это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете?» — заявила девушка.

Тунберг смогла привлечь внимание общественности к изменению климата. В июле канцлер Германии Ангела Меркель объявила о масштабных мерах по сокращению выбросов углекислого газа и признала, что инициированные девушкой протесты «заставили ее действовать».