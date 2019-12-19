Картина старости: как искусство влияет на долголетие

Ежемесячные походы в театр или на выставку снижают риск преждевременной смерти у пожилых людей, утверждают специалисты Университетского колледжа Лондона. Но почему именно это происходит, пока до конца не ясно. Свои выводы ученые изложили в статье в журнале BMJ.

Реклама

На сегодняшний день ряд исследований показал, что участие в культурных мероприятиях или освоение какого-либо вида искусства полезны для профилактики и облегчения ряда состояний, от депрессии и слабоумия до хронической боли.

Предполагалось, что такие занятия способны повлиять и на продолжительность жизни, снижая уровень стресса и увеличивая запас эмоциональных ресурсов.

Кроме того, увлечение искусством способствует когнитивной деятельности и повышает социальную активность, тем самым снижая риск одиночества.

Однако в подавляющем большинстве исследований, посвященных влиянию искусства на здоровье, речь шла об активной роли человека в искусстве. Лишь несколько исследований рассматривали пассивный интерес — посещение музеев, концертов, выставок. Но эти работы были посвящены жителям скандинавских стран, и было неясно, можно ли распространять их результаты на другие популяции.

На протяжении 14 лет ученые наблюдали за почти 7000 добровольцев старше 50 лет. К концу исследования треть из них скончались. На протяжении наблюдений участники сообщали, как часто они посещают театры, оперу, выставки и другие культурные мероприятия. Также исследователи учитывали множество факторов, касающихся здоровья участников (кровяное давление, хронические заболевания, вредные привычки, психические расстройства, острота зрения и слуха и т. п.) и их социальной жизни (членство в благотворительных организациях, встречи с семьей, походы в церковь и т. п.).

Как оказалось, те из них, кто хотя бы раз в пару месяцев посещал театры, картинные галереи и другие места приобщения к прекрасному, на 14% меньше рисковали умереть преждевременно.

Для тех, кто делал это минимум раз в месяц, риск преждевременной смерти снижался на 31%.

Эти значения были получены уже с поправкой на другие факторы, которые могли повлиять на продолжительность жизни, отмечают исследователи.

Основную часть связи между интересом к искусству и долголетием ученые объяснили его воздействием на когнитивные способности, стимулированием социального взаимодействия и физической активностью. Эффект проявлялся независимо от пола. Значимым фактором оказался возраст — посещение культурных мероприятий способствовало долголетию людей старше 65 лет, на более молодых оно не влияло. Социальное положение, уровень образования и благосостояние на результатах не сказывались.

Исследователи подчеркивают, что говорить о прямой причинно-следственной связи опрометчиво и могут существовать неучтенные факторы, обуславливающие такую связь между любовью к искусству и долголетием.

Чтобы понять, чем продиктована эта связь, необходимы дальнейшие исследования, отмечает доктор Дейзи Фанкурт, ведущий автор исследования.

«В целом, наши результаты указывают, что важно и дальше изучать влияние новых социальных факторов на здоровье»,

— говорит она.

«Можно ли представить, что распространенный и доступный ресурс может увеличить продолжительность жизни? Это не магия, а реальность, — объясняет врач общей практики Николя Гилл. — Исследование углубляет наше понимание пользы искусства для здоровья и поднимает важные вопросы для дальнейших исследований»

Исследователи также отмечают, что не рассматривали случаи, когда участники одновременно и посещали культурные мероприятия, и творили сами, поэтому не могут сказать, как на продолжительности жизни сказывалось сочетание этих увлечений. Кроме того, они изучали влияние интереса к искусству только на пожилых людей. Возможно, наблюдения за более молодыми людьми и тем, как их тяга к искусству влияет на продолжительность жизни в будущем, позволят узнать больше о связи искусства и долголетия.