Обезопасить Ленинград: как началась советско-финская война

Мюнхенское соглашение 1938 года, в рамках которого западные державы «одобрили» передачу Судетской области Чехословакии в состав нацистской Германии и захват польской армией Тешинской Силезии, побудило советское руководство по-новому взглянуть на Финляндию. В глазах Иосифа Сталина эта страна отныне представала в качестве потенциального плацдарма для нападения вермахта на СССР. Ключевым вопросом внешней политики на данном направлении стал перенос советско-финской границы подальше от Ленинграда: имелись опасения, что в случае войны этот город будет занят в течение нескольких дней, если не часов.

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На «обеспечение безопасности» второй столицы СССР, как называл Ленинград Сталин, были направлены усилия советской дипломатии.

В течение 1938-1939 годов велись переговоры, в ходе которых Москва стремилась добиться выполнения своих условий на Карельском перешейке. Взамен Финляндии предлагались территории Карелии, причем гораздо большие по размерам, чем земли, которые предполагалось передать СССР. Помимо этого советское правительство обещало выделить финансирование на жителей. Однако финская сторона заявила, что уступаемая СССР территория — это недостаточная компенсация. На Карельском перешейке имелась неплохо развитая инфраструктура: сеть железных и шоссейных дорог, здания, склады и другие сооружения. Территория же, передаваемая Советским Союзом Финляндии, представляла собой местность, покрытую лесами и болотами. Для того, чтобы превратить ее в пригодный для жизни и хозяйственных нужд район, необходимо было вложить немалые средства.

Подписание пакта о ненападении с Германией вроде бы снизило вероятность угрозы для СССР. Однако настойчивые попытки добиться от Хельсинки желаемого не прекращались.

«Мы ничего не можем поделать с географией, так же, как и вы. Поскольку Ленинград передвинуть нельзя, придется отодвинуть от него подальше границу»,

— заявил Сталин прибывшей в Москву финской делегации осенью 1939 года.

Власти Финляндии категорически отказались принять предложенные условия, выдвинув встречный вариант: Советскому Союзу достаются два острова в Финском заливе из четырех заявленных и ближайшие к Ленинграду, углубленные в советскую территорию населенные пункты Териоки и Куоккала (ныне Зеленогорск и Репино) с окрестностями. Такой компромисс Москву не устроил. 9 ноября 1939 года переговоры были свернуты. Как считают современные историки, началась усиленная подготовка к войне.

А 26 ноября случился печально знаменитый инцидент в Майниле — приграничной деревне менее чем в 1 км от левого берега Сестры, насчитывавшей в тот период 40 дворов и имевшей пограничную заставу. Около 16:00 частично находившееся в лесу селение сотрясли семь мощных орудийных выстрелов. Жертвами атаки стали трое рядовых и один младший командир, еще девять человек — семь рядовых и два командира — получили ранения. Советские военные демонстративно не предприняли ответных действий. СССР назвал Финляндию ответственной за нападение на пограничников.

И хотя оперативно проведенное финнами расследование показало непричастность Финляндии к артобстрелу — позднее Карл Маннергейм утверждал, что артиллерия его страны в те дни была отведена далеко за линию укреплений и попросту не могла стрелять за пределы границы — советская сторона выставила соседям ультиматум о немедленном отводе войск на 20-25 км.

Председатель Совнаркома Вячеслав Молотов назвал случившееся в Майниле «воплощением желания финской белогвардейщины держать Ленинград под угрозой удара своих войск». В официальной ноте советских властей к финскому правительству сообщалось:

«26 ноября, в 15 часов 45 минут, наши войска, расположенные на Карельском перешейке у границы Финляндии, около села Майнила, были неожиданно обстреляны с финской территории артиллерийским огнем.

Всего было произведено семь орудийных выстрелов, в результате чего убито трое рядовых и один младший командир, ранено семь рядовых и двое из командного состава. Советские войска, имея строгое приказание не поддаваться провокации, воздержались от ответного обстрела».

Следующий день прошел в томительном ожидании. Наконец, 28 ноября СССР в одностороннем порядке расторг договор о ненападении и о мирном урегулировании конфликтов с Финляндией, подписанный 21 января 1932 года. А вечером 29 ноября посол Финляндии в Москве Аарно Юрье-Коскинен, получивший образование еще в Российской империи, был вызван в Наркомат иностранных дел.

Заместитель наркома Владимир Потемкин вручил ему ноту, в которой сообщалось об отзыве советских дипломатов и других граждан из Финляндии, что означало полный разрыв отношений.

На следующий день, в 08:00 утра 30 ноября 1939 года, войска Ленинградского военного округа по приказу Главного командования Красной армии и «ввиду новых вооруженных провокаций со стороны финской военщины» перешли границу на Карельском перешейке и в других местах. В тот же день советская авиация бомбила и обстреляла из пулеметов Хельсинки. Из-за ошибки летчиков пострадали в основном рабочие кварталы. В ответ на протесты европейских дипломатов Молотов заявил, что самолеты СССР сбрасывали на Хельсинки хлеб для голодающего населения, после чего советские бомбы стали называть в Финляндии «Молотовскими хлебными корзинами».

1 декабря на финской территории, в городе Териоки (Зеленогорск), куда вступили советские войска, по инициативе Москвы было образовано новое, «народное правительство» Финляндской Демократической Республики во главе с финским коммунистом Отто Куусиненом. На следующий день СССР заключил с ним договор о взаимопомощи и дружбе.

События, однако, развивались не так благополучно, как надеялись в Кремле. Первый этап войны сложился для Красной армии особенно неудачно. В значительной степени это обусловливалось недооценкой боеспособности финских войск. Прорвать с ходу линию Маннергейма — комплекс оборонительных укреплений, растянувшихся по фронту на 135 км, а в глубину до 95 км, — не удалось.

Вместо предполагаемой пары недель советско-финская война затянулась на 105 дней, которые развеяли миф о могуществе РККА. Советские войска потеряли 126 875 человек убитыми и пропавшими без вести. Почти 265 тыс. получили ранения и обморожения или заболели. Потери Финляндии составили лишь 48 тыс. убитыми и 43 тыс. ранеными.

Из-за развязывания войны СССР был исключен из Лиги наций, но выполнил поставленную задачу — отодвинул границу на безопасное расстояние от Ленинграда.

Согласно положениям Московского мирного договора, к Советскому Союзу отошла северная часть Карельского перешейка с Выборгом и Сортавалой, а также другие приграничные территории и несколько островов в Финском заливе.

После нападения Германии на СССР финские власти попытались взять реванш за поражение. В июне 1941-го они охотно предоставляли свои авиационные и морские базы для операций вермахта. К концу первого года Великой Отечественной финские войска оккупировали почти всю Карелию, включая Петрозаводск, а также приняли участие в блокаде Ленинграда.