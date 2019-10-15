Больше стресса: как родить девочку

Женщины в состоянии стресса чаще рожают девочек, чем мальчиков, выяснили специалисты из Колумбийского университета в Нью-Йорке. Исследование было опубликовано в журнале PNAS.

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В мире на 100 девочек рождаются в среднем 105 мальчиков (с отклонениями по разным странам от 104 до 107). При этом число эмбрионов мужского и женского пола при зачатии одинаково, но у женских эмбрионов в среднем выше смертность.

Однако ситуация меняется, когда будущая мать оказывается в условиях стресса

Исследователи наблюдали за 187 женщинами на протяжении их беременности и родов. Они анализировали несколько десятков факторов, связанных с психосоциальной сферой, физическими нагрузками и образом жизни.

Как оказалось, среди женщин, подвергающихся физическому стрессу, соотношение рожденных мальчиков и девочек составляет 4:9, психологическому — 2:3.

Демографы давно заметили, что во время войн, после масштабных терактов и других тяжелых событий, затрагивающих жизнь общества, девочек рождается больше. Новое исследование позволяет определить конкретные показатели рождаемости.

Эмбрионам мужского пола требуется больше времени, чтобы завершить ранние стадии развития, поясняют авторы работы. Если женщина находится в стрессовых условиях или страдает депрессией, может произойти выкидыш.

Эмбрионы женского пола оказываются более устойчивы к таким условиям.

«Это не значит, что женщинам надо переживать и винить себя, — отмечает ведущий автор исследования профессор Кэтрин Монк. — Это важный повод найти способы справиться со стрессом, будь то общение с семьей и друзьями или вязание. Матка — это первый дом для ребенка, и он не менее важен, чем следующий, если не более».

Более ранние исследования показали, что 67% беременных женщин в возрасте до 25 лет страдают каким-либо психическим заболеванием. При этом среди женщин более старшего возраста таких лишь каждая пятая.

«Наше исследование показало, что материнское психическое здоровье важно не только для матери, но и для ее будущего ребенка», — подчеркивает Монк.

Стресс во время беременности приводит и к другим неблагоприятным последствиям. Как выяснили исследователи из Королевского колледжа Лондона, он влияет на мозг ребенка, повышая риск развития тревожных расстройств.

Исследователи сопоставили данные об уровне стресса во время беременности у 251 матери недоношенных детей и результаты обследования самих детей с помощью МРТ. Стрессовые события варьировались от переезда в другое место или сдачи экзамена до смерти близкого человека или развода.

Оказалось, что у тех детей, чьи матери в период вынашивания ребенка подвергались большему стрессу, наблюдаются определенные изменения в белом веществе мозга.

Ранее эти же изменения были связаны с тревожными расстройствами, аутизмом, обсессивно-компульсивным расстройством и другими психическими и неврологическими заболеваниями у детей и взрослых.

Изменения наблюдались в основном в той части коры головного мозга, где миндалевидное тело соединяется с префронтальной корой. Эта часть связана с эмоциями, обучением и памятью.

По мнению исследователей, одна из возможных причин таких изменений — проникновение гормонов стресса через плаценту.

«Это подтверждается результатами исследований, которые свидетельствуют о том, что кортизол матери может проходить через плаценту и что у младенцев, родившихся у матерей, испытывавших расстройства настроения во время беременности, наблюдается повышение содержания кортизола и норадреналина, а также снижение уровня дофамина и серотонина», — пишут авторы работы.

Недостаток дофамина и серотонина играет важную роль в развитии депрессии. Нехватка этих нейромедиаторов на столь раннем этапе жизни способна повлиять на развитие мозга, что, в свою очередь, приведет к поведенческим проблемам. Пока, впрочем, нельзя сказать, как именно эти изменения скажутся по мере взросления.

«Никто не спрашивает женщин о стрессе и поэтому они не получают никакой поддержки, — говорит ведущий автор работы Александра Лаутареску. — Если мы попытаемся помочь им во время беременности или в раннем послеродовом периоде, то это не только поможет матери, но и, возможно, предотвратит нарушение развития мозга ребенка».