«Не видим прогресса»: в США эпидемия врожденного сифилиса

В США заболеваемость врожденным сифилисом с 2014 года выросла на пугающие 185%, сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в новом докладе. Заболеваемость хламидиозом увеличилась на 19%, гонореей — на 63%, первичным и вторичным сифилисом — на 71%.

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«Всего за прошлый год было зарегистрировано 2,4 млн случаев ИППП», — говорит эпидемиолог CDC Элизабет Торроне.

Она добавляет, что это самое большое число с момента начала мониторинга ИППП в США. Самой уязвимой группой стали подростки и молодежь.

Рост распространенности ИППП приводит к серьезным последствиям и проблемам для общественного здравоохранения, включая бесплодие, устойчивые к лекарствам инфекции и врожденный сифилис, который становится причиной смерти младенцев.

«Не так давно показатели гонореи были на историческом минимуме, сифилис был близок к исчезновению, и мы видели успехи в профилактике ИППП, — пишет в отчете доктор Гейл Болан. — Теперь о прогрессе говорить не приходится. Число зарегистрированных случаев сифилиса растет после значительного их сокращения, увеличивается заболеваемость гонореей. Многие молодые женщины живут с недиагностированным хламидиозом, что подвергает их риску бесплодия».

Однако, отмечают исследователи, за последние годы была проделана огромная работа по внедрению скринингов на ИППП, особенно среди молодых людей. Также случаи заболеваний стали чаще регистрироваться и попадать в отчеты. Отчасти это обусловило такое всплеск сообщений об ИППП.

Но есть и тревожные тенденции — например, более редкое использование презервативов.

При этом снизилось количество случаев мягкого шанкра, а также уменьшилась распространенность ВПЧ и ассоциированных с ним заболеваний.

Мониторинг ИППП в США начался в 1941 году. С того момента заболеваемость врожденным сифилисом упала с 651 случая на 100 тыс. новорожденных до исторического минимума в 6,6 случая в 1983 году. В начале 1990-х наблюдался всплеск до 100 случаев, но к середине 2000-х заболеваемость снизилась до 8-10 случаев на 100 тыс. Заметный рост был зарегистрирован с 2012 года — с 8,4 случая заболевания на 100 тыс. населения показатель к 2018 году вырос до 33,1 случая.

Количество случаев приобретенного сифилиса на всех стадиях было минимальным в 2005 году — 11,2 случая на 100 тыс. населения. С тех пор оно выросло до 35,3 случая.

Данные по хламидиозу доступны с 1985 года, и с этого времени число новых случаев заболевания неуклонно росло, в 2018 году составив 540 случаев на 199 тыс. населения.

Заболеваемость гонореей в 2018 году составила 179 случаев на 100 тыс. населения, увеличившись почти вдвое со времени исторического минимума в 2009 году.

Ежедневно в мире диагностируется более миллиона случаев хламидиоза, трихомониаза, сифилиса и гонорреи, отмечают эксперты ВОЗ.

«Мы наблюдаем отсутствие прогресса в прекращении распространения инфекций, передаваемых половым путем, по всему миру, — признается представитель организации Питер Салама. — Это говорит о необходимости прибегнуть к согласованным усилиям, чтобы обеспечить всем и каждому доступ к услугам, необходимым для профилактики и лечения этих заболеваний».

В 2016 году ВОЗ насчитала во все мире среди людей 15-49 лет 127 млн новых случаев хламидиоза, 87 млн — гонореи, 6,3 млн — сифилиса и 156 млн — трихомоназа. Без должного лечения эти болезни могут привести к серьезным поражениям нервной и сердечно-сосудистой системы, бесплодию и мертворождению, а также повысить риск заражения ВИЧ.

Только сифилис вызвал около 200 тыс. мертворождений и случаев гибели новорожденных в 2016 году, что делает его одной из основных причин потери ребенка во всем мире.

Дети с врожденным сифилисом часто появляются на свет недоношенными или маловесными. У них нередко деформированы уши и череп, шея короткая, переносица широкая, живот увеличен в размерах. Иногда наблюдается внутриутробная пневмония, недоразвитие легочной ткани. Ишемия и гипоксия мозга могут приводить к тяжелым поражениям нервной системы.

Одно из ранних и типичных проявлений врожденного сифилиса — сифилитическая пузырчатка. Пузыри диаметром 3-10 мм располагаются в основном на ладонях и подошвах, реже — на голенях и предплечьях. Также наблюдается диффузная папулезная инфильтрация Гохзингера, при ней к концу первого — началу второго месяца жизни ребенка у него появляется уплотнение и покраснение кожи кистей стоп, ягодиц, лица. Кожа в очагах поражения становится напряженной и блестящей. Затем в этих местах образуются глубокие кровоточащие трещины. Исходом инфильтрации становятся рубцы, которые сохраняются в течение всей жизни.

Также при врожденном сифилисе наблюдается ринит, который со временем может приводить к поражению хрящевой и костной тканей носа и, как следствие, его деформации.

Еще одно специфическое осложнение — остеохондрит. При нем нарушается процесс формирования костей ребенка. В тяжелых случаях он способен приводить к параличу. Кроме того, для врожденного сифилиса характерны поражения глаз, гидроцефалия, судороги.

Заболеваемость врожденным сифилисом в последние годы в России активно снижается и составляет в среднем 0,59 случаев на 100 тыс. населения.

При этом еще в 2012 году от него страдали 33,1 младенца на 100 тыс.

Заболеваемость приобретенным сифилисом также существенно снизилась — если в 2000 году она составляла 165 случаев на 100 тыс. населения, то к 2018 упала до 16,7. Впрочем, многое зависит от региона — так, в Республике Тыва на 100 тыс. населения приходится 43,5 случая сифилиса, во многих районах этот показатель держится выше 30 случаев.

Дети заражаются реже взрослых — на 100 тыс. детей до 14 лет приходится 0,4 случая заражений, на 100 тыс. подростков 15-17 лет — 3,2 случая.

Гонококковая инфекция в 2018 году была зарегистрирована у 8,7 россиянина на 100 тыс. Число случаев заражения составляло в 2000 году 121,8 на 100 тыс. и с тех пор стремительно снижалось.

Наиболее высокие показатели, более 50 случаев на 100 тыс., оказались в Чукотском АО, Тыве, Бурятии, Якутии (здесь количество заражений превысило 100).

Заболеваемость трихомонозом и хламидиозом составила 42,8 и 27,7 случаев на 100 тыс. населения соответственно. Самыми «заразными» по трихомонозу стали Астраханская и Магаданская области, Чукотский АО — в этих регионах заболеваемость превышает 200 случаев на 100 тыс. Хламидиоз чаще всего встречается в Якутии, Северной Осетии — Алании, Иркутской области.

Сегодня большинство ИППП, в том числе и врожденный сифилис, возможно вылечить, но для этого необходима своевременная диагностика и строгое соблюдение рекомендаций врача. Основное средство профилактики ИППП — презервативы. Надежнее всего отказаться от половой связи с человеком, не имеющим на руках свежих результатов анализов на ИППП.

Самые низкие показатели заболеваемости — в европейских странах, хотя и там она последние годы растет.

В 2017 году в 23 странах Евросоюза было зарегистрировано 33 тыс. случаев сифилиса. За 2007-2017 годы — в общей сложности 260 тыс. Если в 2010 году сифилисом заражались 4,2 человека на 100 тыс. населения, то в 2017 году этот показатель составил 7,1. При этом количество случаев врожденного сифилиса снижается с 2005 года благодаря тому, что женщины заражаются сифилисом все реже, особенно это заметно в Восточной Европе.

Специалисты отмечают важность сексуального просвещения — население должно знать о заболеваниях, передаваемых половым путем, средствах защиты от них, а также обязательно уведомлять партнеров о наличии болезни. Повысить эффективность лечения можно с помощью проведения скринингов в группах риска.