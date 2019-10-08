Рак и гиперплазия: чем опасны вейпы

Использование электронных сигарет может приводить к раку легких и гиперплазии мочевого пузыря, которая также повышает риск рака, выяснили специалисты из Нью-Йоркского университета. Исследование было опубликовано в журнале PNAS.

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Курение связано с 85% рака легких и примерно половиной случаев рака мочевого пузыря. Вопрос о том, вызывает ли сам никотин, отдельно от табачного дыма, рак, до сих пор остается спорным — исследования на эту тему показывают довольно противоречивые результаты. Неоспоримо лишь то, что риск развития рака повышают вещества, используемые при обработке табака для сигарет. Они способствуют образованию N-нитрозонорникотина (NNN) и никотинпроизводных нитрозамин-кетонов (NNK), которые и приводят к онкозаболеваниям.

Анализ крови на нитрозамины — один из способов определения относительного риска развития рака, поясняют исследователи.

В 2017 году было установлено, что уровень некоторых связанных с NNK соединений на 95% ниже в организме у тех, кто пользуется электронными сигаретами, по сравнению с курильщиками. Эксперты пришли к выводу, что переход курильщиков на испарители может спасти миллионы жизней. Это привело к росту популярности электронных испарителей среди тех, кто хотел бы бросить курить. Однако впоследствии за вейпы взялась молодежь, для которой они, наоборот, стали первым шагом к сигаретам.

Однако полная или относительная безопасность никотина все еще не доказана. Команда ученых решила проверить на мышах, как на их организме скажется воздействие пара от электронных сигарет.

Исследователи разделили 85 мышей на три группы. 45 грызунов по 4-5 часов в день подвергались воздействию пара от электронных сигарет с высоким содержанием никотина, его концентрация поддерживалась на уровне 130 мг/м 3 . Вторая группа мышей дышала изопропиленгликолем и растительным глицерином — веществами, составляющими основу жидкостей для электронных сигарет. Контрольная группа дышала обычным отфильтрованным воздухом.

У 22,5% мышей из первой группы спустя 54 недели развилась аденокарцинома легких. У 57,5% — гиперплазия мочевого пузыря, увеличение числа клеток, которое может потенциально вылиться в онкозаболевание.

При этом рак не развился ни у одной из мышей, вдыхавших глицерин и пропиленгликоль. Гиперплазия развилась лишь у одной из них.

После вскрытия мышей исследователи выяснили, что клетки млекопитающих сами по себе содержат ионы нитрозония, которые вступают в реакцию с никотином и образуют нитрозамины.

Ранее эта же группа исследователей обнаружила, что пар электронных сигарет повреждает ДНК в легких и мочевом пузыре мыши, в культивированных клетках легких и мочевого пузыря человека никотин также способствует мутациям ДНК.

«Табачный дым — один из наиболее опасных факторов окружающей среды из тех, которым люди подвергаются постоянно,— поясняет Мун-Шон Тан, ведущий автор исследования. — Опасности пара электронных сигарет еще не полностью осознаны.

Результаты нашего исследования в отношении мышей не предназначались для оценки рисков у людей. Но они показывают, что использование электронных сигарет должно быть изучено более тщательно, прежде чем продвигать его как безопасную альтернативу».

Исследование имело ряд ограничений. В частности, мыши подвергались воздействию пара не так, как человек — они не только его вдыхали, воздействию подвергалось все их тело. Также используемая линия мышей в целом была более предрасположена к развитию онкозаболеваний.

«Наши результаты подтверждают, что воздействие никотина на ДНК является основной причиной канцерогенеза у мышей, подвергшихся воздействию пара электронных сигарет», — говорит один из авторов исследования уролог Герберт Лепор. — Далее мы планируем увеличить количество изучаемых мышей, исследовать разные отрезки времени воздействия пара, а также изучить генетические изменения, которые он вызывает».

«Безопасно это или нет, но миллионы молодых людей используют электронные испарители уже сейчас, а долгосрочные исследования, охватывающие все население, не дадут результатов даже в течение следующего десятилетия, --добавляет Тан. — Нам нужны убедительные доводы, которые позволят им сделать свой выбор. Пока что мы можем однозначно сказать, что никотин наносит ущерб клеткам разных органов, включая легкие. Теперь нам предстоит найти способ предотвратить возникновение рака из-за электронных сигарет».