Изменить имидж: почему Нидерланды перестанут быть Голландией

Нидерландское правительство приняло решение отказаться от употребления названия Голландия и называть страну исключительно Нидерланды для изменения ее имиджа в мире, сообщает The Guardian. Ребрендинг планируется провести до конца 2019 года. Цель инициативы — избавиться от традиционных ассоциаций государства с легализованными наркотиками и проституцией.

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Власти намерены стимулировать экспорт, туризм, спорт и распространение «нидерландской культуры, норм и ценностей». В рамках новой стратегии Нидерланды станут официальным брендом на песенном конкурсе «Евровидение», который пройдет в Роттердаме в мае следующего года, и на Летних Олимпийских играх в Токио. Футбольной сборной также придется отказаться от названия Голландия.

Как Петр I влюбился в «древесную страну»

Слово «Голландия» происходит от holt land — «древесная страна». Такое название имеет историческая область на западе современных Нидерландов. Ее территория включает в себя две из 12 провинций страны — Северную и Южную Голландию. В первой из них находится столица королевства Амстердам, а вторая обладает наибольшим населением среди всех провинций — свыше 3,6 млн человек. Всего же в Северной и Южной Голландии проживает более трети населения всей страны — 6,4 из 17,3 млн.

В Средние века на этих землях существовало графство Голландия, входившее в состав сначала Священной Римской империи, а затем Испании. Прообраз современного государства сформировался после освобождения территорий от испанского владычества, добытого в многолетней борьбе. Независимость Республики Соединенных провинций или Республики Семи Объединенных Нижних Земель, как тогда официально назывались Нидерланды, гарантировалась подписанием Мюнстерского договора в 1648 году, который, в свою очередь, являлся частью Вестфальского мира, завершавшего Тридцатилетнюю войну и формировавшего принципиально новое административно-территориальное устройство Европы.

Поскольку Голландия обладала в этом государственном образовании особой значимостью, название провинции утвердилось в качестве неофициального, но зато более короткого и весьма популярного наименования для всей страны.

В 1806-1810 годах, в разгар французской экспансии, на оккупированных армией Наполеона землях прекратившей свое существование Республики Соединенных провинций существовало вассальное Парижу Голландское королевство. В нем правил один из братьев завоевателя, Людовик I Бонапарт. После краха наполеоновской империи на Венском конгрессе в 1815 году было провозглашено создание королевства Нидерландов, включившее территории бывшей республики и так называемые Австрийские Нидерланды — Бельгию. Слова «Нидерланды» (низменные или нижние земли) и «Бельгия» в то время считались синонимами.

Тем не менее, применительно к этому государству, менявшему свой вид, но сохранявшему ядро, прижилось название Голландия, перенесшееся и в XX век. Корректность его употребления иностранцами можно сравнить, например, с тем, что Советский Союз в 1922-1991 годах многие на Западе продолжали называть Россией, а название «Англия» часто применяют ко всему Соединенному королевству Великобритании и Северной Ирландии.

В наше время употребление слова «Голландия» по отношению к Королевству Нидерландов вызывает раздражение у жителей других, более мелких провинций — Фрисландии, Северного Брабанта, Лимбурга. В российской традиции оба названия используются примерно в равной степени. При этом жителей страны у нас чаще называют голландцами. Практику использовать слово «Голландия» применительно к этой стране ввел Петр I, добравшийся до Амстердама в августе 1697 года с Великим посольством. Критикуя работу местных мастеров, царь, в частности, писал:

«Но понеже въ Голландіи нѣтъ на сіе мастерство совершенства геометрическимъ образомъ…»

Интересы Петра I в Республике Соединенных провинций касались самой технически развитой части страны — Голландии. Однако на родине, где представители царской свиты охотно делились впечатлениями от дипломатической миссии, это название плавно перенеслось на все государство.

«Марихуана не приводит к росту правонарушений»

Одна из причин отказа от названия Голландия — ассоциации со свободным употреблением запрещенных в большей части света веществ. Нидерландская политика по наркотикам отталкивается от принципа, что употребление наркотиков относится к проблемам здравоохранения и не является преступлением. Законодательство строго разделяет «легкие» (производные конопли: марихуана, гашиш) и «тяжелые» наркотики.

Оборот наркотических веществ регламентируется Опиумным законом — его еще в 1928 году приняла королева Нидерландов Вильгельмина. С того времени он неоднократно редактировался.

В состав закона входят два перечня препаратов. Первый содержит средства, относящиеся к тяжелым, второй — к легким наркотикам. Контроль за продажей легких наркотиков и строгое преследование операций с тяжелыми позволил разделить два рынка наркоторговли, таким образом, оградив потребителей марихуаны от более опасных для здоровья веществ.

Несмотря на терпимость государства к легким наркотикам, местные власти вправе ограничивать операции с ними на локальном уровне, что часто происходит в приграничных районах.

Марихуана долгое время была запрещена, но в 1970 году, после наблюдения за поведением большого числа ее потребителей на масштабном музыкальном фестивале, полиция пришла к выводу, что этот наркотик не приводит к росту числа правонарушений. В дальнейшем, после анализа исследований о вреде марихуаны для здоровья, в том числе и по сравнению с, например, табаком, власти решили вывести употребление и хранение легких наркотиков из категории преступлений и перевести в категорию проступков и даже разрешили хранение определенных объемов марихуаны и других легких наркотиков.

При этом даже на кофешопы, торгующие легкими наркотиками, наложены строгие ограничения по обороту веществ.

Нормы касаются объемов хранения и продажи наркотиков, расположения таких заведений и запрета на торговлю тяжелыми наркотиками и алкоголем. Также наркотические вещества запрещено продавать несовершеннолетним.

Сейчас открыто около 700 кофешопов, где можно приобрести марихуану. В Амстердаме их концентрация выше всего.

Несмотря на легализацию, употребление марихуаны не слишком распространено среди нидерландцев — этот показатель даже ниже, чем в США и некоторых европейских странах. В период между 1997 и 2005 годами он сократился с 14,3% до 11,4%.

Среди взрослого населения (15-34 года) в 2017 году в употреблении марихуаны в последний год признались около 17,5%, в основном мужчины.

Больше всего марихуана привлекает молодежь — в возрасте до 24 лет ее потребляет 21,2% населения, после 35 лет — лишь 6,3%, а после 55 — 2,4%.

Количество новых случаев ВИЧ-инфицирования, связанных с применением инъекционных наркотиков, упало с 15% в 2006 году до 2% в 2017 году.

Кроме того, нидерландцы более охотно обращаются за лечением от наркотической зависимости, чем жители других стран.

Проституция — это профессия

Еще одна прочная ассоциация со словом Голландия — проституция. Нидерландское законодательство относительно нее веками было довольно мягким. В разные периоды были запрещены организация борделей или вовлечение в проституцию лиц моложе 21 года. С 1911 года Уголовный кодекс запрещал владеть борделем и жить на доходы от проституции, сами проститутки преследованию не подвергались.

В 1985 году в Амстердаме прошел первый Мировой конгресс проституток, где была принята Хартия прав проституток по всему миру и учрежден Международный комитет за права проституток. Позже появилась общественная организация «Красная нить», добивавшаяся легализации проституции и получившая поддержку государства. В 1988 году правительство признало проституцию профессией, а к 2000-му она была легализована окончательно, и стало возможным открывать публичные дома.

Нидерландское правительство изначально позиционировало легализацию проституции как способ защитить тех, кто задействован в этой индустрии. Однако позже власти забеспокоились, что ситуация может выйти из-под контроля.

«Мы поняли, что речь идет уже не о чем-то вроде частного предпринимательства, а о крупных преступных организациях, которые занимаются торговлей женщинами, продажей наркотиков, убийствами и другой преступной деятельностью»,

— признавался в 2008 году бывший мэр Амстердама Йоб Кохен.

Кроме того, легализация увеличила поток нелегальных мигрантов, что привело к росту преступлений.

В последнее десятилетие власти Нидерландов пытаются принимать меры по сокращению числа борделей и ужесточению законодательных норм, чтобы сдержать ввоз женщин из других стран (местных жительниц в проституции задействовано лишь около трети) и уменьшить количество преступлений.

Согласно докладу 2017 года, в Нидерландах более 6000 человек ежегодно становятся жертвами торговли людьми. 46% из них оказываются вовлечены в секс-индустрию в самих Нидерландах, еще 21% — вывезены с той же целью в другие страны. Примерно 1300 из них — несовершеннолетние девочки. При этом средний срок тюремного заключения за торговлю людьми составляет менее двух лет.