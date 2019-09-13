Легкие 70-летних: найдена причина болезни вейперов

Врачи из Университета Юты поставили предварительный диагноз нескольким вейперам, пострадавшим от загадочной болезни. Специалисты выяснили, что у них, вероятно, развилась необычная форма липоидной пневмонии. Отчет о работе был опубликован в журнале New England Journal of Medicine.

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Липоидная пневмония — редкое заболевание, которое возникает, если в легкие попадает маслянистая жидкость. Ее симптомы похожи на те, с которыми столкнулись вейперы — одышка, кашель, боль в груди. Однако присутствие масел в легких хорошо визуализируется и выглядит на рентгене как воспаленная по краям лужица, говорят исследователи. У пациентов же ничего подобного не обнаружилось.

«Если связанное с вейпингом поражение легких — это форма липоидной пневмонии, то это что-то новое, — отмечают врачи. — Здесь воспаление легких не ограничивается конкретной областью и продолжается довольно долго».

Истории пациентов похожи и весьма печальны.

Так, 18-летний Адам из Иллинойса столкнулся с болезнью после полутора лет использования вейпа. Сейчас его легкие — как у семидесятилетнего старика, говорят врачи. Юноша занимался борьбой, но, если его организм не восстановится, он никогда не вернется к любимому занятию.

Болезнь развилась постепенно. Сначала Адам лишь кашлял на протяжении нескольких дней после использования электронной сигареты, затем появились дрожь, тошнота, рвота. Врачи сначала не связали симптомы с вейпингом. Лишь после отсутствия улучшения и посещения нескольких врачей один из них спросил, пользуется ли Адам электронным испарителем.

Рентгенограмма показала обширное поражение легких.

«Страшно думать о том, что это маленькое устройство сделало с моими легкими, — говорит Адам. — Если бы я знал, что со мной такое произойдет, никогда бы к нему не притронулся».

Выводы были сделаны на основе шести случаев болезни в штате Юта. Исследователи подробно описали один из них. 21-летний молодой человек, употреблявший с помощью вейпа никотин и тетрагидроканнабинол, на протяжении недели жаловался на одышку, кашель, боль в животе, тошноту и рвоту. После рентгенографии, выявившей затемнения в легких, он получал терапию от пневмонии, но состояние ухудшилось и пациента пришлось интубировать.

Тем временем анализы показали, что пневмококков у юноши нет, но повышен уровень С-реактивного белка, маркера воспаления. Но наиболее значимой находкой стало обилие макрофагов в биоматериале, полученном из легких.

Макрофаги — это клетки, которые занимаются захватом и перевариванием чужеродных для организма частиц. Они играют роль первой линии иммунной защиты от патогенов в организме.

В макрофагах исследователи обнаружили следы жира, который те уничтожали. Они встречались у всех шестерых пациентов.

Более того, другая группа ученых, обследовав 14 пациентов из Висконсина и Иллинойса, нашла у них такие же макрофаги.

«Это заставило нас задуматься — зачем они там? Они собирают вредные вещества, попавшие в легкие во время парения?» — рассказывают исследователи.

Ранее предполагалось, что виновником болезни может быть ацетат витамина Е — он был найден почти во всех содержащих каннабиоиды жидкостях, которые использовали пострадавшие.

Ацетат витамина Е содержится в некоторых компонентах, использующихся для сгущения жидкостей. Эти компоненты популярны в том числе и на черном рынке — их покупают для производства жидкостей с каннабиоидами.

Переваривающие жир макрофаги подтверждают эту версию. Достаточных данных, чтобы однозначно заявлять о том, что причиной болезни стал именно ацетат витамина Е, пока нет, но новые данные позволяют сузить круг поиска причин загадочного заболевания.

«Мы должны определить, специфичны ли эти клетки для данной болезни или же они также встречаются у вейперов, которые не сталкивались с ее симптомами, — говорит ведущий автор работы пульмонолог Скотт Аберегг. — Если они есть только у больных, мы можем установить связь между этими макрофагами и компонентами испарений масел, которые могут вызвать заболевание».

Об эпидемии неизвестного заболевания высказался президент США Дональд Трамп.

«Мы не можем позволить людям болеть, мы не можем допустить, чтобы наша молодежь так пострадала, — заявил он. — Люди умирают от вейпинга».

«Администрация Трампа дает понять, что мы намерены очистить рынок от ароматизированных жидкостей для электронных сигарет, — говорит пресс-секретарь министерства здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар. — Молодежь увлечена электронными сигаретами, это затрагивает детей, семьи, школы. Мы не останемся безучастными, потому что эти продукты становятся первым шагом целого поколения молодых людей к обычным сигаретам и никотиновой зависимости».

Отрицательно высказываются о жидкостях для вейпов и другие политики.

«Они не предназначены для 50-летнего курильщика, который пытается бросить курить, — говорит о разнообразных ароматах жидкостей сенатор США от штата Иллинойс Дик Дурбин. — Они предназначены для привлечения детей, и, к сожалению, справляются с этой задачей. Дети становятся мишенью производителей, и пришло время положить этому конец».

Первые шаги к запрету вейпов сделал штат Мичиган. В начале сентября 2019 года там было запрещено использование большинства ароматизированных жидкостей для электронных сигарет. Запрет касается продуктов, в которых используются сладкие и фруктовые ароматы, а также мята и ментол. Он не распространяется на электронные сигареты со вкусом табака.

Также запрещено использование таких слов, как «чистый», «безопасный» и «здоровый» в описании жидкостей, так как они могут ввести в заблуждение. Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер выразила надежду, что эта мера оградит молодое поколение от вредного воздействия вейпов.