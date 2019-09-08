Проникновение на объект Роскосмоса: задержаны 14 человек

Роскосмос снова столкнулся с проникновением посторонних лиц на территорию режимных объектов. На этот раз об инциденте стало известно не от журналистов, а из сообщения самой госкорпорации. «Службой безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») 7 сентября 2019 года была задержана группа из трех человек, — говорится в сообщении. — В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что злоумышленники прибыли для фотографирования на крыше и внутри режимного объекта для дальнейшего размещения снимков в сети Интернет».

Задержанные были переданы полиции поселка Власиха Московской области.

По утверждению Роскосмоса, в следующую ночь на указанный объект планировалось новое проникновение гораздо более представительной группы.

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«Следствием было установлено, что предстоящей ночью с 7 на 8 сентября планировалось проникновение на территорию ФКП «НИЦ РКП»

еще одной группы до 50 человек с целью проведения вандальных действий по отношению к оборудованию и других противоправных действий», — указывается в сообщении.

В результате утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек, рассказали в Роскосмосе. Все задержанные лица были отправлены в отдел полиции.

По одной из версий, задержанные на объекте люди — это, в основном, школьники, они собирались устроить там фейерверк. Об этом «Газете.Ru» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Это были школьники, может, птушники, в основном московские.

Они хотели развлечься, позапускать фейерверки, — отметил собеседник издания. — Возможно, под фейерверками и подразумевались вандальские действия».

Официального подтверждения этой информации нет.

ФКП «НИЦ РКП» — головной испытательный центр госкорпорации Роскосмос по стендовой отработке жидкостных ракетных двигателей, двигательных установок на различных компонентах топлива, испытаниям космических аппаратов в термобарокамере в условиях имитации космоса, исследованиям проблем старта ракет-носителей и стартовых сооружений.

«За время деятельности предприятия на его стендах было проведено более 60000 испытаний ЖРД, ДУ, их агрегатов, ступеней ракет, тепловакуумных испытаний космических аппаратов, — говорится на сайте предприятия. — Коллектив предприятия принимал непосредственное участие в создании на космодроме Байконур Универсального комплекса «Стенд-старт» (УКСС), с которого впервые стартовала ракета-носитель «Энергия»».

Само предприятие расположено в городе Пересвет Сергиево-Посадского района Московской области,

пока не ясно, почему задержанных отвезли в полицию поселка Власиха к западу от Москвы.

Это не первый в текущем году скандал, связанный с проникновением посторонних лиц на охраняемые объекты Роскосмоса. В начале июня СМИ сообщили о проникновении на территорию РКК «Энергия», которое произошло еще с 1 по 5 мая и было зафиксировано камерами наружного наблюдения.

Речь шла о краже электронных плат для космической техники, в том числе — для оснащения научно-энергетического модуля МКС, и швейцарских приборов.

После сообщений в СМИ в госкорпорации Роскосмос подтвердили информацию о том, что неизвестные люди незаконно проникли на территорию Ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве.

«Факт незаконного проникновения посторонних лиц в ПАО «РКК «Энергия имени С. П. Королева» в госкорпорации известен», — отметили ТАСС в Роскосмосе.

Более подробную информацию в Роскосмосе раскрывать не стали, поскольку полиция завершает доследственную проверку по данному факту.