Почта не дошла: Маск едва не сбил европейский спутник

Космические круги США и Европы бурно обсуждают инцидент, произошедший на околоземной орбите — маневр европейского спутника, который пришлось сделать во избежание столкновения со спутником компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска. Произошло это еще в понедельник, однако подробности события стали вырисовываться позднее.

О необходимости маневра в космосе Европейское космическое агентство в непривычной для себя манере сообщило в твиттере. Спасать надо было европейский аппарат Aeolus, используемый для наблюдения за поверхностью Земли.

This morning, @ESA's #Aeolus Earth observation satellite fired its thrusters, moving it off a collision course with a @SpaceX satellite in their #Starlink constellation pic.twitter.com/bn2GHnSoFI — ESA Operations (@esaoperations) September 2, 2019

«Впервые в истории Европейское космическое агентство выполнило маневр уклонения для защиты одного из своих спутников от столкновения», — говорилось в сообщении. Уворачиваться пришлось от спутника Starlink – одного из 60 аппаратов, которые были запущены в мае этого года разом для обеспечения Земли спутниковым интернетом.

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ЕКА пришлось принять такое решение после того, как расчеты показали высокую вероятность столкновения двух спутников. Маневры уклонения на околоземных орбитах применяются нередко. Спутники движутся с огромными скоростями, и их столкновение может не только привести к разрушению аппаратов, но и возникновению на орбите огромного числа обломков — и такие случаи уже бывали.

Ситуация начала развиваться еще в 28 августа,

когда европейцы стали посылать команде Starlink письма о возможном сближении спутников.

В тот день вероятность столкновения была вычислена равной 1/50000, «что гораздо ниже принятого в отрасли порога 1/10000», говорится в заявлении SpaceX.

На тот момент обе команды согласились с тем, что в маневре уклонения необходимости нет. Позднее от командования американских ВВС, занимающихся отслеживанием космического пространства, поступило предупреждение, что вероятность столкновение выросла до 1/10000.

«Однако сбой в нашей системе оповещения помешал оператору Starlink увидеть последующую корреспонденцию о росте вероятности – SpaceX все еще расследует этот случай и примет соответствующие меры. Если бы оператор увидел уведомление, мы бы скоординировались с ЕКА, чтобы определить лучшее решение для маневра », — говорится в ответе SpaceX изданию Ars Technica.

В тот момент спутник Starlink находился на относительно низкой орбите – 320 километров. Большая часть группировки Starlink сейчас работает на высоте 550 километров, однако ранее в SpaceX решили опустить пару аппаратов, чтобы смоделировать их управляемый сход с орбиты. И один из этих спутников едва не помешал европейскому.

«Конечно, мы попытались скоординироваться. Главное – вам надо знать, если планы по маневру второго спутника уже готовы», — пояснил Клаус Мерц из подразделения ЕКА по отслеживанию космического мусора.

После того, как вероятность столкновения возросла, европейцы стали ежедневно связываться со SpaceX, не получая в ответ никакой реакции. Не дождавшись ответа от партнеров, в ЕКА сами дали команду на включение двигателей и

подняли орбиту своего спутника на 300 метров.

По словам Мерца, случившийся инцидент должен послужить предупреждением о необходимости более четкой коммуникациями между операторами спутниковых систем. Ведь пока это произошло лишь с одним из 60 запущенных Маском спутников, а в перспективе их численность планируется довести до 12 тыс.

«Думаю, что решать подобные проблемы по электронной почте – не дело, — считает Мерц. – Мы должны иметь что-то, что работает более эффективно».

«Вы должны знать, кто в такой ситуации должен реагировать, — соглашается Холгер Крэг, глава подразделения ЕКА по отслеживанию космического мусора. – Когда в космосе 10 тыс. спутников, их операторы не должны решать по почте, что делать».

Пока некоторые детали произошедшего остаются в тайне. Неясно, получили ли в компании SpaceX предупреждение от американских военных или нет, и, если нет, виноват ли в этом указанный сбой. Ранее Илон Маск заявлял, что каждый из его спутников Starlink имеет собственную автономную систему отслеживания космического мусора, которая дает команды на уклонение от возможного столкновения. По словам представителей компании, с момента запуска первой группировки спутников аппараты Starlink выполнили 16 маневров уклонения без постороннего вмешательства. Пока не известно, применялась ли эта система в последнем инциденте или нет.