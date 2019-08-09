Исследование ученых: импотенты работают хуже здоровых

Мужчины с эректильной дисфункцией трудятся хуже хуже и вдвое чаще прогуливают работу и берут больничные, выяснили ученые из Техасского университета в Остине и и Университета штата Калифорния в Сан-Диего при поддержке коллег из фармацевтической компании Pfizer. Исследование было опубликовано в журнале The International Journal of Clinical Practice.

Эректильной дисфункцией называют невозможность достижения и поддержания эрекции, достаточной для совершения полового акта.

Диагноз ставится в случае, если проблема сохраняется примерно на протяжении полугода. Более чем в половине случаев проблема возникает из-за нарушения кровоснабжения в пещеристых телах. Для ее лечения используются препараты, восстанавливающие кровоснабжение.

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В 1999 году американские исследователи выяснили, что в 1995 году во всем мире насчитывалось более 152 млн мужчин с эректильной дисфункцией. Они спрогнозировали увеличение числа мужчин с этой проблемой до 322 млн к 2025 году.

Точной мировой статистики на сегодняшний день пока что нет. Но, например, лишь у 10% российских мужчин 20-75 лет нет проблем с эрекцией, причем в половине случаев они наблюдаются у мужчин в возрасте до 45 лет. В Италии симптомы эректильной дисфункции есть у каждого четвертого мужчины моложе 40 лет. В Великобритании на проблемы жалуются треть мужчин в возрасте до 30 лет.

В более ранних исследованиях уже отмечалось, что у мужчин с эректильной дисфункцией падает производительность труда, они чаще сталкиваются с потерей работы, но данные были довольно скудны. Между тем, по мере роста масштабов проблемы более точная информация стала необходима.

С эректильной дисфункцией все чаще сталкиваются работающие мужчины, поэтому важно знать, как она сказывается на их трудоспособности.

Авторы работы использовали данные, собранные в рамках национальных обследований мужчин 40-70 лет из США, Франции, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Бразилии и Китая. В ходе обследований мужчины оценивали степень эректильной дисфункции по шкале от 1 (отсутствует) до 5 (максимально выраженная). Также учитывались статус занятости, доход, уровень образования, семейное положение, ИМТ, вредные привычки, физическая активность и другие факторы.

Индикатором потери производительности труда выступал опросник, где респонденты указывали количество пропущенных дней и допущенных на работе ошибок за последнюю неделю.

Из почти 53 тыс. мужчин 49% страдали от эректильной дисфункции в той или иной степени. Их число варьировалось от 45,2% до 54,7% в зависимости от страны: больше всего их оказалось в Италии, меньше всего — в Великобритании. Мужчины с эректильной дисфункцией обычно были старше, имели лишний вес, курили, чаще употребляли алкоголь и не занимались физкультурой, у них более чем в два раза чаще наблюдался диабет. Также они были немного хуже образованы и зарабатывали чуть меньше, чем здоровые мужчины.

Кроме того, они в два раза чаще страдали от диагностированной депрессии и почти в три раза чаще — от недиагностированной.

Низкая производительность труда наблюдалась у мужчин с эректильной дисфункцией более чем в два раза чаще, чем у здоровых — в 25% и 11% случаев соответственно. Также они в два раза чаще отсутствовали на рабочем месте.

Наибольший разрыв в продуктивности наблюдался в Китае — там у мужчин с эректильной дисфункцией проблемы с работой возникали почти в три раза чаще, чем у здоровых. Меньше всего проблем было у бразильцев, но и там разница оказалась довольно значительной.

Кроме того, у мужчин с эректильной дисфункцией гораздо чаще наблюдались симптомы депрессии и других расстройств психики, которые могли бы сказаться на результатах труда. Больше всего это оказалось выражено у китайцев, меньше — у бразильцев. В целом, состояние здоровья, как психического так и физического, у мужчин с эректильной дисфункцией сильно отличалось в худшую сторону.

Исследователи предположили, что к эректильной дисфункции и проблемам на работе могут приводить одни и те же факторы (болезни, нездоровый образ жизни и т. п.), но даже после поправки на них взаимосвязь сохранилась.

«Данное исследование показывает, что эректильная дисфункция остается серьезной проблемой, которая влияет на производительность труда», — отмечают авторы работы.