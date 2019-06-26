Угроза эпидемии? Новосибирск воюет с менингитом

В Новосибирске растет количество заболевших менингитом, однако об эпидемии пока речи не идет, сообщает Министерство здравоохранения Новосибирской области.

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Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова отмечает, что менингококковая инфекция имеет длительные промежутки пиковых подъемов — 20-30 лет, и сейчас речь идет о циклическом подъеме заболеваемости, но не о массовой эпидемии. «Комплекс противоэпидемических мероприятий проводится по месту проживания, учебы, работы заболевших. Под медицинским наблюдением остается 12 человек. Ситуация находится на контроле», — уточняет она.

Менингококковая инфекция – это острое инфекционное заболевание, причиной которого является бактерия Neisseria meningitidis. Она характеризуется широким диапазоном клинических проявлений: от превращения человека в носителя инфекции без признаков заболевания до менингита и тяжелого менингококкового сепсиса, имеющего молниеносное течение.

Менингит — это патологический процесс, при котором воспаляются оболочки мозга.

Вызвать его может множество патогенов кроме менингококка — от стафилококка до синегнойной палочки.

Менингококковый менингит в 10% случаев может приводить к тяжелому поражению мозга, а при отсутствии лечения в 50% случаев заканчивается смертельным исходом. Заболеть может любой человек любого возраста, но в основном эта болезнь поражает младенцев, детей дошкольного возраста и молодых людей.

Neisseria meningitidis передается от человека человеку через капли выделений из дыхательных путей или горла носителя. Курение, а также тесный и продолжительный контакт (поцелуй, чихание или кашель в сторону другого человека, проживание в непосредственной близости с носителем) способствуют распространению болезни. Массовые мероприятия облегчают передачу бактерии.

При менингококковом менингите болезнь начинается остро — с высокой температуры и озноба. Уже на 1-2 день появляются основные симптомы менингита, на теле может образоваться геморрагическая сыпь. Головная боль — самый частый симптом, который наблюдается почти у всех больных. Она связана с раздражением чувствительных окончаний тройничного нерва и нервных окончаний вегетативного отдела нервной системы.

Спутать менингококковую инфекцию с чем-то еще сложно, уверяет главный инфекционист Новосибирска Лариса Позднякова.

«Очень выраженные симптомы интоксикации, то есть лихорадка, слабость, ломота во всем теле, мышечная боль, такое вот состояние лихорадки», — говорит она.

Менингит может быть сложен для диагностики, если возникает на фоне приема антибиотиков. Температура у пациента держится в пределах 37,5-38,5°C, головная боль становится менее интенсивной. Однако по мере распространения инфекции наступает резкое ухудшение, появляется неврологическая симптоматика. Такие пациенты находятся в группе риска — летальные исходы среди них наиболее высоки.

Диагноз ставится на основании клинической картины и результатов дополнительных исследований.

Важнейшее значение имеет анализ спинномозговой жидкости — именно он позволяет выявить возбудителя болезни и подобрать терапию.

Менингококковый менингит лечится антибиотиками. Для предотвращения осложнений от сильного воспаления могут использоваться стероидные средства.

Менингит, особенно при задержке с лечением, может вызывать серьезные осложнения: глухоту, эпилепсию, гидроцефалию и проблемы с умственным развитием у детей. Возможен летальный исход. Некоторые формы менингита (вызываемые менингококками, гемофильной палочкой типа b, пневмококками или вирусом паротита) можно предотвратить прививками.

Первая конъюгированная вакцина против менингококковой инфекции была зарегистрирована в России в 2014 году.

Вакцина направлена на борьбу с четырьмя из пяти наиболее распространенных серотипов A, C, Y, W, вызывающих тяжелые формы менингококковой инфекции. В России она разрешена к применению у детей с 2 лет и взрослых до 55 лет.

До настоящего момента на российском рынке присутствовали только полисахаридные менингококковые вакцины. В отличие от них, конъюгированные менингококковые вакцины обеспечивают формирование иммунологической памяти, то есть более длительную защиту от инфекции.

В Новосибирской области на текущий год в плановом порядке за счет областных средств было закуплено 12 тысяч доз полисахаридной менингококковой вакцины группы А – именно такой группы сегодня наблюдается инфекция. По словам Поздняковой, накануне дополнительно было выделено 20 млн рублей из областного бюджета для закупки вакцины разных групп.