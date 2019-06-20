Травмы, бактерии, рак: почему отекают ноги

Отечность ног возникает при скоплении жидкости в тканях, однако причины этого могут быть различны. Наиболее распространенная из них — хроническая венозная недостаточность, нарушение нормальной работы клапанов вен. Ток крови становится хаотичным, и в венах, особенно подкожных, давление возрастает настолько, что стенки сосуда не выдерживают и начинают, подобно воздушному шару, расширяться.

Реклама

Риску подвержены люди, длительное время пребывающие в вертикальном положении. Также развитие хронической венозной недостаточности происходит на фоне приема противозачаточных препаратов и беременности. Отеки голени и стопы — один из первых признаков изменений в сосудах.

Для того, чтобы избавиться от отеков и замедлить развитие венозной недостаточности, рекомендуется носить компрессионные чулки и не допускать долгого пребывания в вертикальном положении. Поднятие ног позволяет улучшить кровоток. Также используются препараты, повышающие тонус вен и улучшающие кровообращение. В отдельных случаях рекомендуется хирургическое лечение — удаление пораженных вен. Также возможна лазерная или радиочастотная коагуляция пораженных сосудов.

Отеки ног — распространенная проблема для беременных, во время вынашивания ребенка с ними сталкиваются более 80% женщин.

Они возникают потому, что организм вырабатывает больше крови и других телесных жидкостей для поддержания развития плода. Чаще всего отеки развиваются в третьем триместре, они могут затрагивать также руки и лицо.

Небольшой отек не представляет угрозы. С ним можно справиться с помощью холодных компрессов, посещения бассейна, поднятия ног, использования компрессионных чулок. Также рекомендуется снизить потребление соли и кофеина и есть продукты с высоким содержанием калия.

Однако внезапный и сильный отек может указывать на преэклампсию — осложнение беременности, при котором у женщины сильно поднимается артериальное давление. Без медицинской помощи состояние переходит в эклампсию — давление повышается настолько, что возникает угроза жизни матери и ребенку. В этом случае необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Также на преэклампсию указывают головные боли, ухудшение зрения, повышение массы тела.

Часто отек возникает при травмах — ушибах, растяжениях, вывихах. В этом случае справиться с ним помогут давящая повязка, прикладывание льда (его следует завернуть в ткань и держать у поврежденного места не более 20 минут) и, разумеется, постельный режим. Ногу при этом желательно удерживать приподнятой.

Причиной отека может стать бактериальная инфекция, спровоцировавшая гнойное воспаление подкожной клетчатки (целлюлит).

Кроме отечности воспалительный процесс проявляется также покраснением кожи и повышением температуры. В этом случае обычно необходима операция — хирург должен удалить гной и омертвевшие ткани. Также для предотвращения развития инфекции назначаются антибиотики. Без лечения целлюлит может представлять угрозу для жизни. В особую группу риска входят люди с диабетом.

Появление отеков ног могут спровоцировать некоторые лекарства. В их числе — антидепрессанты, гормональные препараты (в том числе противозачаточные средства), стероиды. В этом случае об отеках следует сообщить врачу, который назначил препарат — он поможет найти способ с ними справиться.

Наиболее опасная причина возникновения отеков — образование тромбов. В таких случаях отек обычно сопровождается болью и покраснением пораженного участка ноги. В легких случаях с тромбами можно справиться с помощью низкохолестериновой диеты и приема антикоагулянтов, однако может понадобиться и операция по удалению тромба. Если тромб перекроет более 75% площади поперечного сечения просвета артерии, приток крови и, соответственно, снабжение тканей кислородом, снижается настолько, что проявляются симптомы гипоксии и накопления продуктов метаболизма, в том числе молочной кислоты. При закрытии просвета сосуда более, чем на 90% происходит гипоксия, полное лишение кислорода и смерть клеток.

Причиной отека может стать лимфостаз — накопление богатой белком жидкости в межклеточном пространстве.

Он происходит при пороках развития лимфатической системы, аномальном ожирении, а также при онкозаболеваниях и их хирургическом лечении. От лимфостаза можно избавиться с помощью комплексной противоотечной терапии, включающей мануальный лимфодренаж, использование компрессионных бондажей, лечебную физкультуру. Если лечение оказалось неэффективным, применяются хирургические методики.

Также отеки могут говорить о нарушении работы других органов — сердечной недостаточности, хронических болезнях печени и почек. В этих случаях улучшить состояние поможет смена образа жизни на более здоровый — отказ от курения и алкоголя, правильное питание.

Заниматься самолечением не стоит — при возникновении отечности, независимо от предполагаемой ее причины, лучше обратиться к врачу. Особое внимание этому симптому должны уделять беременные, а также люди с болезнями сердца, почек и печени в анамнезе.