Астероид-убийца: что нашли в водах Шотландии

Исследователи из Оксфордского и Абердинского университетов нашли следы падения крупнейшего в Великобритании астероида. Кратер расположен в Шотландии, на его поиск ушло более 10 лет. Работа была опубликована в журнале Journal of the Geological Society.

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Поверхность Земли постоянно обновляется из-за круговорота пород между корой и внутренними слоями литосферы, а также действия ветров, потоков воды и других источников эрозии, поясняют исследователи. Поэтому найти следы падения метеорита или астероида можно далеко не всегда. Это мешает достоверно оценить, как часто на Землю падали астероиды и метеориты и как это могло повлиять на развитие жизни на планете.

«Как правило, следы падения метеоритов крайне редко сохраняются на Земле, так как их быстро стирают эрозия и тектонические процессы.

Нам повезло, что это небесное тело упало на древнюю рифтовую долину, где свежие осадочные породы быстро погребли обломки этого катаклизма», — поясняют исследователи.

Во время экспедиции в 2008 году автор работы Кен Амор обратил внимание на необычное скальное образование у прибрежной деревни Стор. Исследователи предполагали, что необычный красный песчаник был порожден вулканическими процессами. Однако Амор видел аналогичные особенности в породах возле ударного кратера в городе Нордлинген, в западной Баварии. Он взял образцы породы с собой и под микроскопом обнаружил подтверждение своей гипотезы — кристаллы кварца в них оказались деформированы сильным ударом.

Также он выявил повышенное содержание в породе платины и палладия, характерное для метеоритов.

Выяснив, что рядом с деревней упал астероид, последующие десять лет команда Амора, а также десятки других групп геологов потратили на поиски кратера. После долгих и безуспешных попыток его найти многие ученые начали предполагать, что кратер был стерт с лица Земли тектоническими процессами или что он находится на дне Атлантики.

Они изучили разброс пыли и камней, выброшенных в результате удара и намагниченность горных пород. Это позволило определить примерное время и место удара.

Все данные указывали на одну и ту же точку — пролив Минча, разделяющий острова Льюиса и Харриса.

Он расположен в двух десятках километров от места, где ученые впервые нашли признаки падения астероида.

По оценкам исследователей, диаметр астероида составлял около километра. Столкновение произошло на скорости свыше 60 тыс. км/ч. От удара образовался кратер шириной почти 20 км. Астероид упал около 1,2 млрд лет назад, когда основная часть жизни на Земле обитала в океанах, а территория Шотландии была полузасушливой землей, расположенной недалеко от экватора.

«Огромные облака пыли и газа разлетелись во всех направлениях от места удара», — говорит Амор. То, что осталось от кратера, погружено в воду глубиной 200 метров и покрыто отложениями.

В перспективе кратер можно изучить с помощью сейсмологических методов.

Если взять образцы его пород, то, теоретически, можно будет выяснить, откуда прилетел астероид.

По оценкам исследователей, падения астероидов подобного размера происходят раз в 100 тыс. — 1 млн лет. И, хотя столкновение наверняка выглядело впечатляюще, оно было весьма незначительным по сравнению с тем, что произошло 66 млн лет назад на полуострове Юкатан и положило конец существованию динозавров.

Кроме того, во время падения шотландского астероида жизни на суше и на поверхности Земли еще не существовало. Впрочем, столкновение могло уничтожить одноклеточных и потенциальных многоклеточных обитателей морей в ближайших окрестностях будущей Шотландии. Вдобавок, оно могло вызвать более серьезные последствия в других уголках Земли, что пока нельзя проверить, не изучив породы кратера.

Ранее международная команда ученых обнаружила на севере Гренландии под ледником Гайавата метеоритный кратер диаметром 31 километр —

это первый случай, когда кратер обнаружен под континентальным ледовым щитом.

Исследователи установили, что кратер образовался при падении метеорита от трех млн до 12 тыс. лет назад.

В дальнейшем ученые планируют точнее определить возраст кратера, в том числе чтобы оценить влияние метеорита, который его сформировал, на климат Земли — исходя из предполагаемого размера метеорита, такое влияние могло быть значительным по крайней мере для Северного полушария.