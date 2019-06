«Не оставь нас искушению»: папа Римский переписал «Отче наш»

Глава католической церкви папа Франциск изменил строчку в молитве «Отче наш», заявив, что английский перевод молитвы означает, что бог ведет нас к искушению. Об этом сообщает итальянское католическое издание Avvenir.

Текущую версию католическая церковь использовала с 1966 года. В новой версии молитвы, внесенной в третье издание определяющей порядок проведения мессы книги «Миссал»,

вместо фразы «не введи нас во искушение» (non indurci in tentazione) будет использоваться «не оставь нас искушению» (non abbandonarci alla tentazione).

Данный вариант по смыслу наиболее приближен к французской вариации «Отче наш».

О планах поменять текст молитвы Папа сообщил еще в 2017 году. По мнению понтифика, современная версия фразы «не введи нас в искушение», заучиваемая миллионами христиан на протяжении веков, основана на неверном переводе с арамейского, на котором говорил Христос.

«Это неправильный перевод, потому что он дает понять, что это бог вводит в искушение. На самом деле это я в него впадаю, а не он толкает меня, чтобы увидеть, как я упаду», — сказал Франциск. Он добавил, что христиане привыкли считать, что к греху толкает Сатана.

«Это Сатана ведет нас к искушениям. Это его сфера деятельности», — заявил он.

Помимо этого, внесены изменения и в другие тексты. Так, в обновленном виде предстанет один из главных христианских богослужебных гимнов «Слава в вышних Богу», иначе называемый «Глория». Вместо «Мир людям доброй воли» (в русском каноническом переводе — «И на земле мир, людям Его благоволения») в начале теперь будет звучать: «Мир на земле людям, возлюбленным Господом».

Как отметили в Генеральной ассамблее Итальянской епископской конференции, публикация нового издания внесет вклад в обновление церковного общества.

Нововведение было сделано после 16 лет исследований библейских ученых. Оно исправляет то, что, по их мнению, считается ошибкой перевода.

Русская православная церковь не будет менять текст «Отче наш» по примеру папы Франциска, ранее внесшего правки в молитву. При этом ничего плохо в решении Ватикана нет. Об этом заявил член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков, сообщает «РИА Новости».

«Никто, конечно, не будет менять текст молитвы. Как получили Писание, так и оставим»,

— заявил он. По словам священнослужителя, в используемой РПЦ версии «Отче наш» нет богословских ошибок.

В свою очередь экс-глава патриаршей пресс-службы, настоятель Татьянинского храма при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский отметил, что в церковнославянском языке, на котором проводятся богослужения, подразумевается схожее с новой правкой значение. «Насколько я знаю, в других языках, используемых православными, есть оттенок того значения, которое утвердил папа Франциск», — пояснил он.

Кроме того, как подчеркнул протоиерей, правка в текст православного богослужения «идет на протяжении всех веков», при этом смысл не теряется.

«Если не меняется кардинально смысл, язык не опошляется, то в этом ничего плохого нет. В данном случае в нашей версии «не введи нас во искушение» и в новой версии католической молитвы смысл один: чтобы Господь помог нам преодолеть искушения. Лично я вижу это так», — заключил священнослужитель.

Языком Иисуса Христа, которым он якобы пользовался в общении с евреями, был галилейский диалект арамейского языка, но на языке оригинала молитва Господня не сохранилась. Все самые древние тексты молитвы «Отче наш», которые известны в настоящее время из рукописей, — это тексты на древнегреческом диалекте койне.

В древних рукописях тексты этой молитвы отличаются.

В Евангелиях молитва приводится в двух вариантах, более пространном в Евангелии от Матфея и кратком — в Евангелии от Луки. В последнем, в частности, отсутствует фраза «Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки веков. Аминь». Различны и обстоятельства, при которых Иисус якобы произносит текст молитвы. В Евангелии от Матфея «Отче наш» входит в состав Нагорной проповеди, тогда как у Луки Иисус дарует ученикам эту молитву в ответ на прямую просьбу «научить молиться».

Более популярным стал вариант из Евангелия от Матфея. Библеисты сходятся во мнении, что первоначальный вариант молитвы в Евангелии от Луки был существенно короче, последующие переписчики дополняли текст за счет Евангелия от Матфея, в результате различия постепенно стирались.