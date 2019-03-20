Песни, яйца и могилы: как празднуют весеннее равноденствие

21 марта 2019 года в 00:58 мск наступит весеннее равноденствие. Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное. В Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна, а в Южном – осень.

В дни равноденствий Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом.

В дни равноденствия (осеннего и весеннего) на всей поверхности Земли (исключая районы земных полюсов) день почти равен ночи, на самом деле, он чуть длиннее из-за особенностей рефракции солнечного света в атмосфере и методики определения долготы. Кроме того, в эти Солнце восходит почти точно на востоке и заходит почти точно на западе.

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21 марта 2019 года, в день весеннего равноденствия, Солнце находится в созвездии Рыб. Начиная с 22 марта, оно будет восходить на северо-востоке, а заходить на северо-западе.

Славяне в день весеннего равноденствия праздновали Комоедицу — «прообраз» Масленицы. Главный смыслом праздника были встреча весны и начало земледельческих работ. Люди верили, что веселые гулянья и блинные пиршества способствуют быстрому приходу весны.

Комоедицу отмечали вплоть до XVI века. При этом сам праздник начинался за неделю до дня весеннего равноденствия и продолжался неделю после. Он символизировал полную победу весны над зимой. Ярило-Солнце вступало в свои права: начинался новый годовой цикл.

Иранские и тюркские народы в день весеннего солнцестояния отмечают праздник Навруз. С персидского это слове переводится как «новый день». Навруз — первый день иранского календаря.

Как национальный праздник Навруз отмечается 21 марта в некоторых национальных регионах России, таких как Дагестан, Татарстан, Башкортостан и других. Также Навруз отмечается в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, Иракском Курдистане, некоторых регионах Индии.

По древнему обычаю, до наступления Навруза люди должны убирать в домах и вокруг, рассчитаться с долгами. В Иране празднование длится обычно в течение 13 дней, из которых первые 5 дней посвящены встрече Навруза и посещению родных и друзей. В Азербайджане есть такая традиция: нужно зажечь костёр, который называют «тонгал», и семь раз прыгнуть через него.

В Индии праздник весеннего равноденствия носит название Холи, он известен в мировом масштабе как Фестиваль красок.

На городских площадях собираются представители всех каст, поют, танцуют и обсыпают друг друга цветными порошками, изготовленными из местных специй.

В Японии день весеннего равноденствия называют Сюмбун но хи и тоже отмечают как праздник. Недельный период, начинающийся за три дня до весеннего равноденствия, называют Хиган. В это время японцы посещают могилы предков, а в садах зацветает сакура.

Для кельтских и германских народов равноденствие означало, что весна полностью вступила в свои права и пора начинать засевать земледельческие культуры. Также в этот день, как сейчас на Пасху, красили яйца и выпекали сладкие булочки. Таким способом люди отдавали дань уважения богине весны — Остаре.

Вероятно, с учетом весеннего равноденствия был построен Пантеон в Риме, считают итальянские ученые.

Они обнаружили, что ровно в полдень мартовского равноденствия солнце освещает вход в него.

Построенный по приказу императора Адриана (большого любителя световых эффектов) и законченный в 128 году н.э. Пантеон имеет загадочное круглое отверстие в куполе под названием Oculus. Его диаметр — около 10 м. Это единственный источник естественного освещения в здании (а также дождя и редкого снега).

Благодаря точнейшим расчетам размер и форма светового пятна идеально, вплоть до последнего дюйма, совпадают с полукруглой каменной аркой над входом. Солнце как будто приглашало императора войти в Пантеон, подтверждая его божественный статус. «Римляне верили, что отношения между императором и небом становятся особенно близкими в равноденствие», — пояснили исследователи. Солнце и римский владыка находились где-то рядом в сознании римлян: император Нерон, например, изображался в виде Гелиоса.