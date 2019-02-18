«Мы такого раньше не видели»: психов выдают зубы

По молочным зубам можно выявить предрасположенность детей к психическим заболеваниям, обнаружили специалисты из Массачусетской больницы. Исследование было представлено на встрече Американской ассоциации развития науки в Вашингтоне.

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Одна из проблем психиатрии — отсутствие биомаркеров, с помощью которых можно было бы выявлять лиц, склонных к развитию психических заболеваний. Биомаркер — это объективно измеренная характеристика, которую можно использовать для прогнозирования риска развития какой-либо болезни — например, измерение артериального давления при оценке риска инсульта.

Выявление биомаркеров, связанных с проблемами психики, позволило бы более объективно и точно оценивать состояние пациентов и прогнозировать риски развития тех или иных психических заболеваний.

Исследователи работали с молочными зубами, выпавшими у шестилетних детей.

Как оказалось, детям с более тонкой эмалью часто было сложнее сконцентрироваться на чем-то и они были более агрессивными.

Эти черты нередко связаны с болезнями психики в дальнейшей жизни — они могут свидетельствовать о повышенном риске развития тревожности, депрессии, шизофрении, биполярного расстройства.

«Как научное сообщество, мы потратили десятилетия, пытаясь найти способы идентифицировать людей, особенно детей, которые рискуют столкнуться с психическими заболеваниями, — говорит психиатр Эрин Данн, ведущий автор исследования. — Представьте, что зубы могут позволить узнать эту тайну».

Ученые проанализировали зубы 37 детей старше шести лет. Они попросили родителей приносить им выпавшие молочные зубы и затем изучали толщину эмали, объем пульпы и другие показатели. Исследователям удалось установить взаимосвязь между характеристиками зубов и особенностями поведения детей, о которых сообщали родители и учителя.

Оказалось, что характеристики зубов позволяют предсказывать особенности поведения даже лучше, чем социально-экономические факторы, оценка которых ранее считалась лучшим способом просчитать риск возникновения проблем с психикой.

«Мы такого раньше не видели и даже не думали об этом», — признается исследовательница.

Зубы начинают формироваться еще на этапе внутриутробного развития и, как поясняют исследователи, хранят информацию о том, что происходило с детьми во время беременности и в первые годы жизни.

Так, неправильное питание матери и самого ребенка или стресс сказывается на развитии зубов и одновременно может привести к психическим заболеваниям в будущем.

«Зубы представляют собой многообещающий новый биомаркер, так как они хранят информацию не только о том или ином нашем жизненном опыте, но и о времени, в которое мы его пережили, — поясняют авторы работы. — Как годовые кольца на дереве связаны с его возрастом, так и изменения в зубах у детей связаны с психическими симптомами».

Антропологи и археологи часто используют зубы для понимания жизни людей, отмечает доктор Данн, однако в психиатрии им не уделяется должного внимания.

«Что меня поражает, — говорит она, — так это неиспользованный потенциал. Вся эта информация хранится в ресурсе, который большинство родителей хранят в ящике или выбрасывают».

Многие детские особенности влияют на перспективы человека в будущем — так, невнимательные, гиперактивные и агрессивные дети в будущем зарабатывают меньше своих более покладистых и дружелюбных сверстников.

Причиной низких заработков может быть то, что поведенческие проблемы проявляются и в школе, такие дети хуже учатся и, как следствие, имеют меньше карьерных возможностей, чем их более покладистые сверстники. Также невнимательность, которая нередко сопровождается гиперактивностью, ранее связывалась с повышенным риском правонарушений, употребления наркотических веществ и безработицы.

По словам исследователей, на проблемы поведения детей, и особенно на невнимательность, следует обращать внимание как можно раньше — это повышает шансы справиться с ними и избежать негативных последствий в будущем.

«Выявление поведенческих проблем, связанных с экономическими успехами, в раннем детстве имеет важное значение для разработки способов борьбы с ними», — отмечают ученые.