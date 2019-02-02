«Отлично сохранились»: в Египте нашли 40 мумий с надписями

Несколько древних гробниц с примерно 40 мумиями обнаружены в мухафазе (провинции) Минья в 250 км к югу от Каира, сообщает «Би-би-си». Как заявили журналистам представители египетских властей, вырезанные в скалах погребальные камеры принадлежали семейству среднего класса, члены которого, вероятно, жили в эпоху Птолемеев, римский или ранневизантийский период.

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Несмотря на время, мумии сохранились в хорошем состоянии. Среди покойных – не менее 10 детей. Некоторые из мумий были украшены надписями, нанесенными так называемым «демотическим почерком» — формой древнеегипетского письма, используемой простолюдинами. Помимо человеческих останков в захоронениях обнаружены папирусы, глиняная посуда и раскрашенные саркофаги для мумий.

По словам исследователей, это первая археологическая находка, сделанная в Египте в 2019 году.

Министр по делам древностей Халед аль-Анани, уточнил, что на протяжении 2000 лет рядом с мумиями также покоились ювелирные украшения, среди которых – золотая маска. Чиновник конкретизировал исторический отрезок, на котором были сделаны захоронения: судя по всему, представители некоей династии хоронили своих мертвецов в природной гробнице, начиная с позднего периода фараонов, и до ранних Птолемеев. Если эти предположения подтвердятся, то версии о захоронениях в римскую и ранневизантийскую эпоху, конечно, отпадут.

«Это только начало нового открытия, — подчеркнул аль-Анани. – Очень скоро мы добавим очередную крупную археологическую достопримечательность в перечень Среднего Египта».

Работы в Минье, согласно заявлениям специалистов, продлятся не менее пяти лет.

Как уточнил генеральный секретарь министерства Мостафа Вазири, за последние три месяца были найдены восемь подобных гробниц.

В январе в дельте Нила были найдены уникальные артефакты, связанные с процессом виноделия в Древнем Египте. В частности, в руки специалистов попал пресс для отжима винограда, пифосы для хранения вина, фрагмент стены из кирпича с вкраплениями известняковых блоков: эта конструкция могла использоваться для поддержания необходимой температуры. Предположительно, находки относятся к греко-римскому периоду в истории Египта.

Фоторепортаж: Отлично сохранились: в Египте нашли 40 расписанных мумий __is_photorep_included12159721: 1

Там же археологи обнаружили гробницы необычной формы, относящиеся, возможно, к периоду нашествия в египетские земли воинственных гиксосов, которые побеждали своих врагов благодаря использованию лошадей, и хоронили их вместе со своими покойниками. Наряду с человеческими скелетами в захоронениях покоились останки животных и остатки глиняной посуды.

А в оазисе Дахла на западе Египта были найдены две расписанные гробницы римской эпохи. Основное помещение первой из найденных гробниц размещено с востока на запад. Она сооружена из песчаника, а к ее входу ведет лестница из 20 ступеней. При создании внутреннего пространства использовался глиняный кирпич длиной 54, шириной 25 и высотой 37 см, добавил чиновник.

У северной стены расположены входы в две погребальные камеры. В них на протяжении двух тысяч лет содержались человеческие скелеты, глиняные сосуды и лампы. Вторая гробница была построена древними мастерами на восточной стороне первой. На ее стене сохранился выполненный разными цветами рисунок, изображающий процесс бальзамирования усопшего. При этом подчеркивается, что большую часть росписи уничтожило время. В зале, среди прочих предметов, наибольший интерес исследователей вызвали алтарь и поднос.

В ноябре 2018 года в 30 км к югу от Каира в древней гробнице были найдены десятки кошачьих мумий, а также редчайшие в археологической практике мумии жуков-скарабеев.

Благодаря процедуре бальзамирования насекомые сохранились в отличном состоянии. Вместе с ними обнаружены позолоченные фигуры кошек и бронзовая статуя богини Баст, которая изображалась в виде женщины с головой кошки и почиталась как покровительница этого животного.

Кроме того, археологи обнаружили в карьере Хатнуб, где в древности добывали алебастр, остатки насыпи примерно 4500-летней давности. При помощи примитивного пандуса рабочие эпохи фараона Хеопса передвигали гигантские каменные блоки и, вероятно, строили пирамиды. Ученые почти уверены, что такую систему использовали не только на месте обнаружения в алебастровом карьере, но повсеместно.