«Автографы Романовых»: найден клад охранника Николая II

Тайник с редкими фотографиями императора Николая II и членов его семьи обнаружили рабочие в ходе ремонта крыши здания управления Федерального казначейства Ставропольского края в Ессентуках, сообщило региональное Министерство туризма и оздоровительных курортов. Более 100 лет карточки пролежали в конверте под ветхой балкой. По утверждению источника, найденные снимки никогда и нигде не публиковались. В данный момент в свободном доступе выложены три фото: на одном из них изображены дочери государя Татьяна, Анастасия, Ольга и Мария. Каждая из них оставила автограф на карточке рядом со своим портретом. При этом самого Николая II на обнародованных снимках нет. Зато присутствует некий казак в окружении сослуживцев.

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Если верить Нутрихину, это хозяин фотографий Анатолий Федюшкин, поступивший в 1907 году на службу в охрану императорской семьи.

Он часто упоминается в дневниках и письмах царской семьи, отметил Нутрихин. Дочери императора прозвали казака Юзиком – по имени героя прочитанной ими книги, очень на него похожего внешне. На одном из фото Федюшкин изображен рядом со старшей из великих княжон, Ольгой, во время дружеского чаепития. С началом Первой мировой войны охранник отправился на фронт, где командовал 1-й сотней Терского гвардейского дивизиона. В 1918 году Федюшкин примкнул к Белому движению, став помощником командира Терского гвардейского дивизиона, а в 1920-м дослужился до полковника. После поражения белых Федюшкин, судя по всему, эвакуировался из Крыма вместе с Русской армией Петра Врангеля, осев впоследствии в Сан-Франциско, где и умер в 1958 году.

Штаб поискового отряда «Казначей26»

По словам Нутрихина, находка была сделана еще летом 2018 года. Однако СМИ почему-то обратили на нее внимание только в конце января 2019-го. Как подчеркнул историк в своей статье «Клад кровавой эпохи», помещенной в журнале «Чудеса&приключения», двухэтажный особняк с мезонином на Партизанской улице, который сейчас занимает УФК по Ставрополью, в начале XX века мог относиться к Федюшкину. Вероятно, во время нахождения Ессентуков под властью белых казак навещал здесь родственников, или просто квартировал.

«Нетрудно догадаться, когда и при каких обстоятельствах эти реликвии оказались на старом провинциальном чердаке.

Однако впервые на Кавказских Водах обнаружен клад такой исторической ценности – ранее неизвестные фото и автографы царского семейства», — резюмировал Нутрихин.

Теперь карточки будут храниться в музее учреждения.

В июле прошлого года, в 100-летнюю годовщину расстрела семьи Николая II в Екатеринбурге, Следственный комитет России подтвердил подлинность останков останков убитых Романовых.

«В настоящее время заключениями комплексных комиссионных молекулярно-генетических экспертиз подтверждена принадлежность обнаруженных останков бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения», — отмечала официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, расследование дела об убийстве членов императорской семьи в 1918 году продолжается.

Как показал проведенный тогда же опрос ВЦИОМ, более половины граждан страны, а именно 57% считают убийство Романовых «чудовищным и ничем не обоснованным преступлением».

Штаб поискового отряда «Казначей26»

Более четверти опрошенных (27%) высказали мнение, что Николай II должен был понести наказание, но не таким образом. Последний российский император вызывает симпатию у 43% россиян. Причем такой ответ больше характерен для людей от 45 до 59 лет (46%).

Еще 22% опрошенных сообщили, что отрицательно воспринимают личность Николая II. С наибольшей антипатией к нему относятся респонденты от 18 до 24 лет (27%). Лишь 3% опрошенных полагают, что расстрел Романовых был «справедливым возмездием за ошибки императора».

Кроме того, председатель СК Александр Бастрыкин объявил о том, что результаты экспертизы опровергли версию об отравлении отца Николая II – императора России Александра III, который скончался в 1894 году после тяжелой болезни.

Как уточнил Бастрыкин, была проведена химическая экспертиза волос самодержца, изъятых при эксгумации.