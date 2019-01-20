Клад на миллион: что откопали в подвале дома в Ташкенте

Значительные материальные ценности обнаружены учеными Национального университета Узбекистана при проведении раскопок в подвале одного из старинных зданий в центре Ташкента, сообщает kun.uz. По предварительным подсчетам, стоимость клада может составлять порядка $1 млн. Дом, в котором была сделана необычная находка, был построен еще в 1870 году. Однако существование под его подвалом еще одного секретного помещения до сих пор оставалось тайной.

Реклама

Как заявили ученые, в их руки «попали редкие произведения искусства, золотые и серебряные монеты и посуда, всевозможные предметы старины, картины, иконы и изделия из драгоценных металлов».

Также обнаружены десятки документов времен Узбекского ханства – тюркского государства, образовавшегося в результате распада Белой Орды на территории современных Казахстана и России в первой половине XV века и просуществовавшего несколько десятилетий.

В центре Ташкента обнаружен клад предметов старины стоимостью миллион долларов (фоторепортаж)

Подробнее: https://t.co/bdYqm5oQrW pic.twitter.com/8VRTiHYMYs — Kun.uzru (@Kun_uzRu) 19 января 2019 г.

Полный реестр находок еще не составлен, изучение места обнаружения клада продолжит группа экспертов-археологов Академии наук. Ряд артефактов планируется передать на реставрацию в спецлабораторию группе ученых из Германии и Польши. Остальные экспонаты займут место в ташкентском музее.

Если верить авторам находки, часть ценностей могла принадлежать Джурабеку – известному военному и политическому деятелю узбекского происхождения, который в молодости во главе большого отряда совершал грабительские набеги на русские территории, а впоследствии перешел на службу в императорскую армию и в 1901 году достиг звания генерал-майора. 25 января 1906-го Джурабек сам подвергся ограблению в собственном доме близ Ташкента и скончался от полученных ранений.

Известно, что ему удалось собрать одну из богатейших библиотек старинных восточных рукописей во всем Туркестане, одним из двух административных центров которого в ту пору являлся Ташкент.

«Духовные качества Джурабека вполне соответствовали его атлетическому телосложению. Это была крупная личность во всех отношениях. Природный ум, изощренный удивительными перипетиями жизни, выдающаяся сила характера, справедливость и полное достоинства самообладание приобрели ему популярность и уважение среди туземцев», — так описывал генерала «Исторической вестник».

В числе найденных экспонатов могут также присутствовать предметы из коллекции великого князя Николая Константиновича, который был навечно выслан из Петербурга по обвинению в краже бриллиантов своей матери и с 1881 года осел в Ташкенте. 27 января 1918-го он умер на даче в пригороде: по официальной версии, — от воспаления легких. Им была собрана, привезена из Петербурга и дополнена уже в Туркестане уникальная коллекция картин европейской и русской живописи. В 1919 году именно она явилась основной для создания в Ташкенте музея искусств.

Николай Константинович собирал также мраморные скульптуры, старинное оружие и другие предметы антиквариата. После своей смерти князь завещал имущество «любимому городу Ташкенту».

В сентябре 2018 года при выполнении работ в итальянском Комо археологи нашли клад из сотен золотых монет общей стоимостью в несколько миллионов евро. По мнению ученых, сокровища были помещены в сосуд и закопаны в последние годы существования Римской империи, то есть свыше 1500 лет назад. Одновременно при раскопках средневекового города-порта в Швеции обнаружили свинцовую печать из Фландрии и венецианскую монету XIV века. Это открытие свидетельствует о существовании устойчивых торговых связей между Средиземноморьем и Балтикой в эпоху позднего Средневековья.

В ноябре прошлого года в ходе раскопок в подмосковном Зарайске археологи нашли череп мамонта со спрятанным внутри кладом. В том же месяце неизвестные вандалы разрушили древнее пещерное погребение в перуанской провинции Канчис: останки коренных жителей Америки, пролежавшие нетронутыми около 5000 лет, были выброшены из своих могил и свалены в кучу.