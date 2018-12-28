«Не исключаю банкротства»: «Роскосмос» судится с частником

Банкротством может закончиться первый опыт сотрудничества «Роскосмоса» с российской частной компанией в производстве по заказу государства космических аппаратов. Гендиректор компании «Даурия Аэроспейс» Сергей Иванов не исключил этого после подачи иска со стороны «Роскосмоса» за утраченные спутники.

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Старт ракеты «Союз-2-1А» с Байконура состоялся 14 июля 2017 года, он оказался знаковым и рекордным для отечественной космической отрасли по количеству выведенных за раз аппаратов — всего 73 штуки. Основной полезной нагрузкой в том запуске был созданный по заказу «Роскосмоса» российский аппарат «Канопус-В-ИК» дистанционного зондирования Земли.

Помимо него в космос запускались еще 72 малых спутника.

Среди запускаемых аппаратов были и два спутника ДЗЗ МКА-Н, собранных компанией «Даурия» по заказу «Роскосмоса» за его же деньги. Уже в августе основной аппарат «Канопус-В-ИК» начал присылать снимки поверхности Земли, однако в конце лета выяснилось, что сразу несколько запущенных аппаратов не вышли на связь. Сначала стало известно о неудаче с запуском экспериментального спутника «Маяк», созданного при поддержке Московского политехнического университета. Позднее «Даурия Аэроспейс» также признала, что после выведения связь со спутниками так и не удалось установить.

В сентябре 2017 года в интервью «Газете.Ru» тогдашний глава «Роскосмоса» Игорь Комаров заявил, что все спутники были выведены в заданные точки, «Роскосмос» свою задачу выполнил и аварийную комиссию созывать не собирается.

В «Даурии» высказали предположение, что причиной поломки аппаратов стали неполадки в работе двигателя разгонного блока «Фрегат», которые привели к проливу топлива.

На то, что с ракетой действительно что-то было не так, указывает целый ряд обстоятельств. О том, что на связь не вышли как минимум восемь из 73 запущенных спутников, первыми сообщили американские СМИ, причем все проблемные спутники были выведены разгонным блоком «Фрегат» на одну орбиту, 600-километровую. Это обстоятельство заставило предположить, что отказ спутников был связан с нештатной работой на этапе выведения самой ракеты, точнее — разгонного блока «Фрегат», который растаскивал аппараты по трем разным орбитам.

Кроме того, выяснилось, что Astro Digital, одна из компаний, чьи спутники так и не вышли на связь, получила страховую выплату. По данным американских СМИ, страховщик согласился на выплату после того, как Astro Digital представил данные телеметрии, собранные «Главкосмосом» — дочерним предприятием «Роскосмоса», заключающим контракты с иностранными заказчиками. «Эти документы показали, что один из двух управляющих двигателей «Фрегата» не запустился

и вместо этого пролил гидразин, который взорвался при запуске второго двигателя», — утверждало издание SpaceNews.

«Выплата страховой суммы означает, что страховая компания получила аргументы в пользу нештатной ситуации, то есть наступления страхового случая, — пояснил тогда «Газете.Ru» источник в космической отрасли. — Если бы вина лежала на компании, которая собирала спутники, никакую страховку они бы не получили». Известно, что «Роскосмос» страховал свои спутники, в том числе произведенные «Даурией», но при этом за страховой выплатой так и не обратился.

В марте в «Главкосмосе» «Газете.Ru» подтвердили «аномалию» в работе одного из двигателей «Фрегата». Из ответа, правда, следовало, что там не считают разгонный блок частью ракеты, что вызывало недоумение у некоторых специалистов в ракетно-космической отрасли. «Аномалии в работе РН «Союз-2» отсутствовали. По результатам анализа телеметрической информации РБ «Фрегат» была зафиксирована аномалия в работе одного из двигателей малой тяги, которая была устранена системой управления РБ «Фрегат», — сообщили в организации. Спустя три дня в «Роскосмосе» представили новую версию событий, признав, что «аномалия» в работе двигателя ДТ7 действительно была, но после отделения спутников «Даурии», а значит, не являлась причиной сбоя.

Тогда же в распоряжении «Газеты.Ru» оказался отчет НПО имени Лавочкина о работе двигателей «Фрегата», из которого следует, что «аномалия» в работе одного из двигателей в действительности наблюдалась гораздо раньше,

за 10 минут до отделения аппаратов МКА-Н, когда температура двигателя ДТ7 стала на 300 градусов ниже остальных.

Так и не расследовав причины отказа, «Роскосмос» написал в «Даурию» письмо с требованием вернуть деньги, затраченные на разработку двух спутников МКА-Н.

А 22 октября 2018 года «Роскосмос» подал исковое заявление против «Даурии» в Арбитражный суд Москвы. 24 декабря состоялось первое заседание по иску к «Даурия Аэроспейс» о взыскании 274 млн рублей, уплаченных за создание двух спутников МКА-Н.

Комментируя ситуацию «Газете.Ru», гендиректор «Даурии Аэроспейс» Сергей Иванов не исключил банкротства компании после подачи к ней иска. «У нас была надежда, что новое руководство «Роскосмоса» скажет — подождите, хватит заниматься глупостями, и давайте посмотрим на ситуацию. Но такого человека там не нашлось», — рассказал Иванов, добавив, что ситуация с утраченными спутниками и поданным иском полностью остановила текущую деятельность компании.

«Работа полностью подорвана, это работа с потенциальными заказчиками, инвесторами. Сейчас компания заморожена. У нас с зарубежными заказчиками были работы на уровне ОКРов (опытно-конструкторские работы), они уже остановлены.

Если «Роскосмос» будет в этом направлении двигаться, не исключаю банкротства», — рассказал Иванов.

Выяснить, что произошло 14 июля при групповом запуске российских и зарубежных аппаратов, было важно не только для конкретных заказчиков и ответа на вопрос, кому платить за потерянные государственные деньги. Это необходимо для будущего частной космонавтики в России и определения правил игры, по которым предстоит играть в дальнейшем, считают эксперты.

По словам Иванова, компания уже в суде продолжит настаивать на расследовании проблем, возникших при пуске, и на проведении экспертизы. «К сожалению, в суде поля для этого рода дискуссий почти нет, нам говорят — у вас был госконтракт, и вы его не выполнили».

Как прокомментировали «Газете.Ru» в «Роскосмосе» ситуацию с другими спутниками, запущенными 14 июля 2017 года, «никаких претензий, рекламаций и прочего не поступало».