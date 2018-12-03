Немцы перешли к обороне: как РККА наступала под Москвой

Минобороны России опубликовало рассекреченные архивные документы ко Дню неизвестного солдата. Памятная дата отмечается в стране 3 декабря, начиная с 2014 года. В этот день 52 года назад в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой в Александровском саду был торжественно захоронен перенесенный из братской могилы на 40-м километре Ленинградского шоссе прах неизвестного солдата. В частности, в архиве представлена карточка воинского захоронения.

3dekabrya1941.mil.ru

Имя погребенного у кремлевских стен военнослужащего не установлено до сих пор. При этом, как указано на сайте ведомства, по архивным документам можно определить, какие части вели бои в районе населенных пунктов Крюково, Матушкино, Савелки и Большие Ржавки (это окрестности Зеленограда), где позже в 1974 году был возведен обелиск на кургане Славы.

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Впервые представлен рассекреченный специально ко Дню неизвестного солдата журнал боевых действий 354-й стрелковой дивизии из состава 16-ой армии, где отражены события осени и зимы 1941 года.

Командовал дивизией полковник Дмитрий Алексеев, военным комиссаром состоял Василий Белобородов.

Из выложенных данных стало известно, например, о том, что три эшелона 354-ой стрелковой дивизии прибыли на станцию Сходня 30 ноября, а последний эшелон разгружался 2 декабря, когда перед частями дивизии была поставлена задача занять и прочно оборонять рубеж Клушино – Матушкино.

В также доступном для просмотра боевом распоряжении командира 1199-го стрелкового полка 354-й стрелковой дивизии от 3 декабря указывалось, что противнику удалось сдержать наступление советских частей, применив минометный и автоматный огонь в районах населенных пунктов Савелки и Красный Октябрь. Перед полком стояла задача укрепиться на рубеже Большие Ржавки – Савелки и не допустить прорыва танков противника.

Указанному полку удалось организовать оборону и удерживать свой рубеж весь день 3 декабря. В журнале боевых действий дивизии записано, что все дни, пока часть находилась на этом рубеже, противник вел сильный огонь. Потери Красной армии за пять дней боев составили 148 человек убитыми, 445 ранеными и 238 — обмороженными.

3dekabrya1941.mil.ru

В начале декабря 1941 года столбик термометра опускался в дневное время суток в Подмосковье до 25 градусов ниже нуля. 6 декабря немцы перешли к активной обороне, а 7-го, согласно боевому приказу командующего армией генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского, части 16-й в 10:00 утра перешли в наступление. По прошествии десяти дней потери личного состава возросли до 3159 человек.

В журнале боевых действий 354-стрелковой дивизии отражены события боев под Москвой, когда бойцы Красной армии противостояли натиску врага, рвавшегося к столице.

Хронология Битвы под Москвой, определившей ход всей Великой Отечественной войны, отсчитывается с 30 сентября 1941-го по 20 апреля 1942 года. 4 декабря в результате Клинско-Солнечногорской операции советским войскам окончательно удалось остановить немцев, после чего характер боевых действий преобразовался для РККА из оборонительного в наступательный. Потери СССР убитыми, умершими от ран и пропавшими без вести составили примерно 620 тыс. человек. Германия потеряла около 450 тыс.

3dekabrya1941.mil.ru

Максимально близкой точкой приближения нацистов к Москве считается 23-й километр Ленинградского шоссе. Сегодня это территория Химок. 6 декабря 1966 года на памятном месте, где 25 годами ранее прекратилось немецкое наступление, был установлен памятный монумент в виде гигантских противотанковых ежей, являющийся сегодня визитной карточкой города.

Перед композицией размещена плита с надписью: «6 декабря 1941 года войска нашего Западного фронта, измотав противника в предшествующих боях, перешли в контрнаступление против его фланговых группировок. В результате начатого наступления обе эти группировки разбиты, и поспешно отходят, бросая технику, вооружение, и неся огромные потери».

Ранее стало известно об обнародовании архивных данных, которые могут являться доказательством подвига 28 панфиловцев – бойцов 316-й стрелковой дивизии генерал-майора Ивана Панфилова,

которые 16 ноября 1941-го у разъезда Дубосеково в 7 км к юго-востоку от Волоколамска дали неравный бой рвавшейся к столице 11-й танковой дивизии вермахта, уничтожив 18 боевых машин противника и тем самым задержав продвижение врага. Командиру отряда Василию Клочкову приписывается легендарная фраза, повлиявшая на самосознание солдат Красной армии в годы Великой Отечественной войны: «Велика Россия, а отступать некуда: позади – Москва!»