Такси до Луны: NASA раздаст миссии

Американское космическое агентство NASA объявило о новом формате государственно-частного партнерства, которое впервые в истории позволит частникам спланировать и реализовать миссии на Луну. На прошедшей накануне в Вашингтоне в штаб-квартире NASA церемонии глава агентства Джим Брайденстайн назвал компании, которые получили возможность участвовать в проекте Commercial Lunar Payload Services (CLPS).

В рамках этой программы предполагается, что частники будут сами разрабатывать свои ракеты и исследовательские аппараты,

а роль NASA будет заключаться в покупке на них места для научной и другой нагрузки.

Таким образом, NASA в будущих миссиях к Луне решает выступить не в роли исполнителя, а заказчика, причем не единственного, который будет опираться на возможности частных компаний.

«Сегодняшнее объявление символизирует существенный прогресс в желании Америки вернуться на поверхность Луны, чтобы остаться там, — заявил глава NASA Джим Брайденстайн. – Новаторство американских аэрокосмических компаний, помноженная на наши великие цели в научной и пилотируемой космонавтике, помогут нам достичь невероятных успехов на Луне и по пути к Марсу».

Отобранных для участия компаний всего девять:

• Astrobotic Technology, Inc.

• Deep Space Systems

• Draper: Cambridge,

• Firefly Aerospace, Inc.

• Intuitive Machines, LLC

• Lockheed Martin Space

• Moon Express: Orbit Beyond:

В этот список попали как маститые аэрокосмические корпорации, как Lockheed Martin Space, и небольшие стартапы, фирмы, ранее участвовавшие в неудачном соревновании Google Lunar X Prize по высадке частных аппаратов на Луне, так и фирмы, ранее вовсе не заявлявшие о своих лунных планах. «Когда мы полетим к Луне, мы хотим быть одним из множества заказчиков на тесном рынке перелетов между Луной и Землей, — добавил глава NASA. –

Мы желаем видеть много исполнителей, которые соревновались бы в цене и инновациях».

В релизе, сопровождающем заявление, говорится, что отобранные компании теперь получают право в ближайшие десять лет побороться за контракты NASA, общая стоимость которых составляет $2,6 млрд. При этом остается неизвестным, на какую часть этой суммы могут претендовать отдельные исполнители.

«Все они поборются за выполнение заданий, которые будут выданы на протяжении недель или месяцев с сегодняшнего дня», — пояснил Томас Зурбучен, помощник главы NASA по науке.

Сообщается, что первая миссия в рамках исполнения этих контрактов может состояться уже в 2019 году, однако многие источники в отрасли больше склоняются к 2020 году, передает SpaceNews. По словам Зурбучена, у NASA есть «набор инструментов», которые либо уже готовы, либо могут быть изготовлены в ближайшем будущем и отправлены на Луну.

Один из таких приборов — уголковый отражатель, который позволит при помощи лазерной локации измерять расстояние до Луны. В 1970-е годы аналогичные отражатели были доставлены на спутник американскими и советскими экспедициями.

NASA не дает денег на начальную разработку посадочных аппаратов. Поэтому Зурбучен и Брайденстайн признали, что не все компании сумеют их изготовить, а вместо них смогут появиться другие подрядчики.

Представители самих компаний на прошедшей церемонии ограничились участием в общей фотографии и редкими ремарками о своем участии. Так, представитель Lockheed Martin, крупнейшего подрядчика, рассказал, что компания намерена изготовить посадочный модуль McCandless, названный в честь американского астронавта Брюса Маккэндлесса. Лендер будет использовать дизайн ранее построенных для NASA посадочных аппаратов, в том числе недавно севшего на Марс аппарата InSight.

«Лендер Lockheed Martin немного больше, чем другие», — пояснил Джо Лэндон, один из руководителей компании. По его словам, посадочный модуль сможет доставить на поверхность Луны до 100 кг полезной нагрузки.

Небольшая компания Orbit Beyond намерена разработать целую серию посадочных аппаратов. Участвуя в программе CLPS, компания сотрудничает с рядом других фирм, например с индийской Team Indus, одним из финалистов конкурса Lunar X Prize. Расположенная в Бангалоре компания не могла сама участвовать в конкурсе, так как по условиям программы ее участники должны находиться в США.