«Не отработал и половины срока»: «Роскосмос» теряет спутники

Целых два российских спутника дистанционного зондирования Земли не смогли отработать положенный срок и вышли из строя значительно раньше времени.

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Три аппарата «Ресурс-П» были выведены на орбиту в июне 2013, декабре 2014 и марте 2016 года соответственно. Данные, полученные с их помощью, использовались в интересах самого «Роскосмоса», так и ряда гражданских ведомств – Минприроды, Минсельхоза, Росрыболовства, Росгидромета, МЧС и Росреестра.

С помощью этих спутников обновлялись топографические карты, велся контроль загрязнений, контроль хозяйственной деятельности, застройки, наблюдение за районами чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Выяснилось, что, несмотря на пятилетний гарантийный срок службы, к настоящему времени лишь первый аппарат продолжает работать на орбите, при этом с его помощью военными ведется также съемка территории Сирии.

Так, второй аппарат дважды выходил из строя в 2016 и 2017 годах из-за проблем с терморегуляцией и бортовой вычислительной системой.

«При появлении неисправности мы переводим спутник на исследования по программе главного конструктора. Специалисты устраняют отказ, и аппарат возвращается в работу по целевому назначению. С «Ресурсом-П» №2 такая ситуация повторялась несколько раз, пока его окончательно не вывели из состава группировки. К сожалению, в сумме он не отработал и половины срока»,— рассказал источник «Ъ».

Третий аппарат «Ресурс-П» с февраля 2017 года находится на исследовании по программе главного конструктора по причине отказа передатчиков высокоскоростной радиолинии, с помощью которой со спутника на Землю сбрасывается целевая информация.

«По целевому назначению аппарат функционировал всего пять месяцев из положенных пяти лет»,— сообщил источник. По

«Газете.Ru» оперативно прокомментировать информацию в Госкорпорации «Роскосмос» не смогли.

Все три спутника выведены на околокруговую солнечно-синхронную орбиту высотой 475 км. Главный элемент конструкции спутников — Оптико-электронная аппаратура «Геотон-Л1» с длиннофокусным линзовым объективом с системой приема и преобразования информации «Сангур-1У» на базе высокочувствительных матриц, позволяющая получать снимки земной поверхности в панхроматическом диапазоне с разрешением лучше 1 м, в узких спектральных диапазонах с разрешением - 3-4 м.

Головной организацией-разработчиком космических аппаратов является АО «РКЦ «Прогресс», оператором — научный центр оперативного мониторинга Земли АО «Российские космические системы».

На фоне проблем, связанных с аварийностью российских ракет, «Роскосмос» не впервые сталкивается с отказами собранных российскими предприятиями спутников, успешно выведенных на орбиту.

Так, проблемным оказалось исполнение Роскосмосом контракта по изготовлению для Анголы и выведению на орбиту спутника AngoSat-1 26 декабря 2017 года. После отделения от разгонного блока «Фрегат» спутник вышел на связь, однако позднее связь с ним была утеряна.

Вскоре после этого Ангола приняла предложение Роскосмоса об изготовлении второго ангольского спутника «Ангосат-2». Сообщалось, что в качестве оплаты за изготовление второго спутника будет использована страховая сумма за потерянный «Ангосат-1» в размере $121 млн. Остальную часть расходов обязуется взять на себя российская сторона. Общая стоимость изготовления первого спутника для Анголы составила $320 млн.

Запуск Angosat-2 планируется провести в течение 30 месяцев с момента признания 24 апреля 2018 года факта потери первого аппарата.

Ранее спутник производства РКК «Энергия» вышел из строя в 2015 году. Это был изготовленный для Египта космический аппарат дистанционного зондирования Земли EgyptSat-2. Он вышел из строя из-за отказа бортового компьютера менее чем через год после запуска, находясь на управлении египетских специалистов.

Что касается аппаратов «Ресурс», то исправлять ситуацию с ними предстоит в ближайшие два года, когда предполагается запуск спутников «Ресурс-П» №4 и №5.

Первоначально аппараты планировалось изготовить к ноябрю 2018-го и ноябрю 2019 года соответственно. Но в декабре прошлого года сроки сдачи были сдвинуты «Роскосмосом» на один год — на ноябрь 2019-го и ноябрь 2020 года соответственно. Стоимость производства одного спутника «Ресурс-П», согласно официальным данным, составляет более 5 млрд руб.