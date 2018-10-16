От боярыни до обновленцев: как раскалывали православие

Священный Синод Русской православной церкви признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за ситуации с предоставлением автокефалии неканоническим религиозным организациям на Украине. По мнению украинского президента Петра Порошенко, негативная реакция Москвы доказывает, что Киев «на правильном пути». В Кремле между тем выразили озабоченность по поводу происходящего. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, власти «очень внимательно и с большой обеспокоенностью» наблюдают за развитием отношений между РПЦ и Вселенским патриархатом.

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Раскол 2018 года – отнюдь не первый в истории христианства. Тенденции к схизме, к разделению сопровождали церковь с момента легализации этой религии по Миланскому эдикту римского императора Константина Великого в 313 году. Еще при его правлении, в 325 году, в Никее состоялся первый Вселенский собор, осудивший популярное течение – арианство.

Семью веками позднее, в 1054 году, произошел самый главный раскол в мировой истории. Христианская церковь окончательно разделилась на католическую с центром в Риме и православную с центром в Константинополе. Между папой и патриархом шла активная борьба за сферы влияния. Последствия размежевания не преодолены до сих пор. На Западе представителей восточной ветви христианства нередко называли и продолжают называть схизматиками, то есть, по сути, вероотступниками или еретиками. Закреплением разрыва считается взятие крестоносцами Константинополя в ходе Четвертого крестового похода в 1204 году, когда католики жестоко надругались над православными святынями.

В последующие века католическая церковь пережила целую серию кризисов.

Самые известные – последовавший за Авиньонским пленением пап Великий западный раскол 1378-1417 годов, когда минимум двое претендентов объявляли себя папами, и стартовавшая в 1517 году Реформация, в результате которой из католичества выделилось отдельное мощное направление – протестантизм.

Одним из первых значимых расколов в православии принято считать отделение Русской церкви от Константинопольского патриархата. Такая необходимость была вызвана заключением представителями Фанара в 1439 году Флорентийской унии с Римом – соглашения об объединении католической и православной церквей на условиях признания Востоком латинской догматики и главенства папы Римского при сохранении православных обрядов. Подписантом и активным сторонником унии был митрополит Киевский и всея Руси грек Исидор. Расценив его действия как предательство православной веры, московский князь Василий II низложил архиерея и в 1448 году повелел избрать митрополитом епископа Рязанского и Муромского Иону – клирика русского происхождения. Впервые это было сделано в обход Константинополя, который переживал сложные времена, а пятью годами позднее был покорен турками.

Избрание Ионы произошло на Поместном соборе при участии только русских архиереев и без санкции Вселенского патриарха. В 1459 году был закреплен новый порядок избрания митрополитов: отныне процесс осуществлял Собор русских епископов с согласия московского князя. Фактически это явилось началом автофекальной Русской церкви. Официально основанием Московской митрополии считается 1461 год, когда место умершего Ионы занял выбранный им в преемники Феодосий: кандидатура получила одобрение князя Василия II, а предстоятеля Константинопольской церкви вновь проигнорировали.

Иона стал последним митрополитом, имевшим слово «Киевский» в титуле, но сидевшим в Москве.

Впервые митрополичью кафедру перенес из разоренного и пустеющего Киева святитель Максим – сначала в Брянск, а в 1299 году во Владимир. В 1325-м митрополит Петр устроил резиденцию в Москве. При его преемнике Феогносте данная практика была окончательно закреплена.

С точки зрения Фанара, «законным» митрополитом Киевским в 1448-1458 годах оставался Исидор. На деле же архиерей после опалы Василия II и непродолжительного заключения в Чудовом монастыре бежал в Литву, участвовал в последней обороне Константинополя, совершил новый побег – теперь из турецкого плена, а на закате жизни активно работал над укоренением униатства.

Фанар признал автокефалию Русской церкви только с введением патриаршества в Москве в 1589 году.

Самый знаменитый раскол уже в самой РЦ случился из-за реформы патриарха Никона 1656 года. Если в молодости он с недоверием относился к грекам, полагая, что обновить и улучшить церковный строй допустимо без влияния извне, то с занятием патриаршего престола кардинально сменил свои взгляды и возглавил движение по приведению всех ритуалов, молитвенных текстов, богослужебных книг и обрядов в один порядок с греческими. Вводилось крестное знамение тремя пальцами вместо двуперстия, крестный ход постановлялось совершать против солнца, вместо земных поклонов бить поясные, аллилуйю петь три раза вместо двух и так далее.

Приверженцы старых обрядов были преданы анафеме на Московских соборах 1656 и 1666-1667 годов. На «еретиков» и «раскольников», как их прозвали никониане, обрушились репрессии. Людей арестовывали, пытали, унижали и казнили. Лидер старообрядцев протопоп Аввакум многократно отправлялся в ссылки, где содержался в тяжелейших условиях, питаясь хлебом и водой. Смерть его была мученической: в 1682 году Аввакума вместе с семьей и соратниками сожгли в срубе в Пустозерске. Такая же участь постигла епископа Коломенского и Каширского Павла.

Гонений не избежали и сподвижники Аввакума знатного происхождения вроде боярыни Феодосии Морозовой.

Особо жестоко власть расправлялась с противниками, отважившимися оказать вооруженное сопротивление. Так, осудившие реформу Никона как ересь монахи Соловецкого монастыря после восьмилетней осады были убиты в 1676 году царскими войсками.

Старообрядцы и сами пережили раскол на две группы – поповцев (имели священников) и беспоповцев (не имели). В свою очередь, эти направления дробились на множество толков и согласий. Наиболее мощными течениями были духовные христиане – молокане, которые признавали Библию, и духоборы, которые не признавали.

Спасаясь от преследований, им приходилось расселяться по миру. Сегодня общины молокан и духоборов существуют в Северной и Южной Америке и в Закавказье.

Еще более болезненной, чем автокефалия Москвы, получилось для Константинополя отделение Болгарской православной церкви – так называемая Греко-болгарская схизма. Поддержку болгарам оказывала Россия, которая стремилась восстановить свое влияние на Балканах, существенно подорванное поражением в Крымской войне. На позицию Петербурга влияли и многочисленные болгарские эмигранты, осевшие в империи. При этом официально Александр II заявлял о нейтралитете.

Фанар активно противостоял стремлению БПЦ к независимости, поскольку та не скрывала намерений по освобождению славянских народов из-под османского ига (организация запрещена в России).

С 1860 года некоторые болгарские храмы под юрисдикцией Константинополя прекратили поминать Вселенского патриарха. В 1861 году российские агенты похитили бывшего православного архимандрита Иосифа Сокольского, который подписал унию с Римом, был рукоположен папой Римским в архиепископы и объявлен турецкими властями милет-баши (лидером) болгарских униатов. В целях недопущения распространения унии в Болгарии, клирика пожизненно заточили в Киево-Печерскую лавру.

Начатый в 1860 году неотвратимый процесс был окончательно завершен 11 мая 1872 года, когда иерархи Константинопольского патриархата болгарского происхождения в одностороннем порядке провозгласили автокефалию. Фанар признал самостоятельный статус БПЦ лишь в феврале 1945 года при посредничестве РПЦ.

Сама РПЦ в первой половине XX века пережила целую череду расколов, чему способствовали бурные политические события. Реакцией на Февральскую революцию стал Обновленческий раскол – движение за демократизацию управления, модернизацию богослужения в церкви, а впоследствии – против патриарха Тихона.

В 1922-1926 годах обновленцы являлись единственной признаваемой советской властью православной организацией.

Они тесно сотрудничали с органами ГПУ-ОГПУ, полностью попали под контроль большевиков, чему совершенно не сопротивлялись, и получили около 2/3 храмов разгромленной Патриаршей церкви. С конца 1935 года представители духовенства и миряне, называвшие свою структуру Православной церковью в СССР, массово подверглись арестам.

С легализацией канонической РПЦ влияние обновленчества пошло на спад, а после смерти лидера движения Александра Введенского в 1946 году его история фактически завершилась. Практически все приходы были присоединены к Московскому патриархату.

Еще одной многочисленной религиозной организацией, отпочковавшейся от РПЦ после Гражданской войны и последовавшего за ней глобального разделения российского народа, стала Русская православная церковь за границей. Ее первым руководителем, председателем Архиерейского синода стал епископ Киевский и Галицкий Антоний (Храповицкий), эвакуировавшийся из Крыма в ноябре 1920 года вместе с остатками разгромленной Русской армии барона Петра Врангеля.

В состав РПЦЗ вошли не только священнослужители-эмигранты, но и многие приходы РПЦ в Западной Европе, Америке и Азии.

В 1922 году вновь созданная структура порвала с Константинополем (к слову, в этом городе архиереи нашли первое пристанище до переезда в Сербию), а в 1927-м прекратила все отношения с Московским патриархатом. Этот шаг стал ответом на принятую 29 июля заместителем местоблюстителя патриаршего престола Сергием (Страгородским) «Декларацию», провозглашавшую лояльность советскому режиму.

Примирение двух церквей состоялось лишь в 2007 году, когда патриарх Московский и всея Руси Алексий II и глава РПЦЗ митрополит Лавр подписали акт о каноническом общении, после чего зарубежная церковь вошла в Московский патриархат.