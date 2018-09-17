Кровотечения и рак: чем опасен аспирин

Многие пожилые люди по всему миру ежедневно принимают аспирин для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Однако его польза для здоровья оказалась преувеличена, выяснили австралийские ученые из Университета Монаша в Мельбурне в сотрудничестве с коллегами из Национального института по проблемам старения США. Результаты исследования были изложены в трех статьях и опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

Аспирин угнетающе действует на синтез просталангинов — особых биологически активных веществ, которые участвуют во многих процессах, в том числе и в работе свертывающей системы крови. Его употребление способствует разжижению крови.

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Первые исследования воздействия аспирина на сердце и сердечные приступы были проведены в начале 1970-х годов. В настоящее время установлено, что в некоторых случаях аспирин может применяться для профилактики сердечных приступов, повышению выживаемости и увеличению шансов на полное восстановление при инсульте. В низких дозах аспирин эффективен для профилактики развития существующих сердечно-сосудистых заболеваний, а также для снижения риска развития этих заболеваний у лиц с историей подобных заболеваний — например, повторных инфарктов и инсультов.

Но аспирин получил широкое распространение и среди тех, кто не страдает от болезней сердца. Многие пожилые люди употребляют его в профилактических целях, без рекомендации врача.

Согласно рекомендациям 2016 года Группы по профилактическим мероприятиям США, аспирин рекомендован для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и рака прямой кишки для людей 50-59 лет, для которых риск развития инфаркта или инсульта в следующие 10 лет превышает 10%. Для людей 60-69 лет решение о приеме аспирина должно приниматься индивидуально, с учетом всех сопутствующих факторов. А для людей от 70 лет и старше рекомендации отсутствуют — для них недостаточно данных. Чтобы восполнить этот пробел, коллектив ученых запустил исследование под названием Aspree.

Исследователей интересовало, способен ли аспирин помочь людям без сердечно-сосудистых заболеваний сберечь свое здоровье.

Участниками исследования стали более 19 тыс. человек — белых, чернокожих и латиноамерканцев из Австралии и США — старше 65 лет. На протяжении 5 лет половина из них ежедневно принимала 100 мг аспирина, а остальные получали плацебо. Как оказалось, у здоровых людей аспирин никак не влиял на риск развития инфаркта или инсульта, деменции и физической инвалидности.

Более того, для здоровых людей прием аспирина оказался даже вреден — 3,8% принимавших его испытуемых страдали от серьезных кровотечений желудочно-кишечного тракта, мозга и других органов.

В группе, принимавшей плацебо, этот показатель составил 2,7%.

Кроме того, среди принимавших аспирин испытуемых немного выросла смертность — среди них за время исследования умерли 5,9% участников, а в группе, получавшей плацебо — 5,2%. Разница оказалась обусловлена смертями от онкологических заболеваний — хотя частота их возникновения не изменилась, смертность при этом возросла. Авторы работы предполагают, что это может быть связано с ростом числа кровотечений. Впрочем, пока нет более подробных данных, исследователи призывают относиться к этой информации с осторожностью.

«Удивителен рост общей смертности, в основном за счет онкологических заболеваний, в том числе от рака кишечника, — отмечает профессор Стивен Эванс из Лондонской школы гигиены и тропической медицины. — Предыдущие исследования не показали такой картины, а в некоторых случаях наблюдалось даже снижение смертности от рака кишечника».

Исследователи ожидали, что аспирин поможет предотвратить сердечные приступы и инсульты у участников исследования, поэтому результаты оказались для них неожиданными.

Руководитель исследования доктор Джон Макнил назвал их «уродливыми фактами, которые убивают красивую теорию».

Тем не менее, новые результаты не отменяют уже имеющихся данных о том, что аспирин полезен людям, уже пережившим инфаркт и инсульт или же имеющим высокий риск их развития. Результаты касаются лишь тех, кто пьет аспирин в профилактических целях, имея при этом относительно здоровую сердечно-сосудистую систему. Тем же, кто столкнулся с инфарктом или инсультом, аспирин действительно необходим для разжижения крови.

«Если у вас нет необходимости принимать аспирин, то и не начинайте», — рекомендует Макнил. При этом он подчеркивает, что те, кто уже принимает аспирин, должен проконсультироваться со своим лечащим врачом перед тем, как перестать его употреблять.

«Здоровым пожилым людям следует поговорить со своими врачами о том, что эти результаты означают непосредственно для них, — поясняет доктор Эван Хэдли. — Мы получили средний показатель для большой группы. Врач способен помочь разобраться, как это касается пациента. Это особенно важно для людей старше 70 лет, уже принимающих аспирин».