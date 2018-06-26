«Астероид казался круглым, затем стал выглядеть квадратным»

Японский космический зонд «Хаябуса-2», который практически достиг астероида Рюгу, сделал ряд его снимков с расстояния 40 км. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

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Астероид Рюгу диаметром 900 метров был открыт 10 мая 1999 года. Это околоземной астероид, орбита которого вытянута и пересекает земную с внешней стороны. Также орбита Рюгу пересекает и орбиту Марса.

Автоматическая межпланетная станция JAXA «Хаябуса-2» была запущена 3 декабря 2014 года с космодрома Танэгасима в Японии. 3 декабря 2015 года зонд совершил гравитационный маневр близ Земли, пройдя на расстоянии 3100 км от нее, и, получив дополнительное ускорение, отправился к астероиду Рюгу.

«После пути в 3,2 млрд км, преодоленном с момента запуска, наш пункт назначения, наконец, близок. Два небольших объекта скоро окажутся рядом в 280 млн км от Земли»,

— отмечается на сайте агентства.

Станция оснащена небольшим спускаемым зондом, разработанным Германским центром авиации и космонавтики в сотрудничестве с французским Национальным центром космических исследований. На спускаемый аппарат установлены спектрометр, магнитометр, радиометр и камера, а также двигательная установка, благодаря которой аппарат может менять свое местоположение для дальнейших исследований.

Также на аппарате установлен ударный цельнометаллический заряд, состоящий из медного снаряда и взрывчатки. Предполагается, что при подлете к астероиду аппарат выстрелит этим зарядом по поверхности. На дне образовавшегося кратера ученые планируют обнаружить новые образцы породы.

«Издалека Рюгу казался круглым, затем стал выглядеть квадратным, а после выяснилось, что он имеет прекрасную форму флюорита (плавикового шпата, минерала, которому иногда придают ромбовидную форму — Газета.Ru), — рассказал Юити Цуда, один из руководителей миссии. — Теперь видны кратеры, горные породы. Географические особенности астероида варьируются от места к месту. Форма Рюгу удивительна с научной точки зрения, но также и создает определенные технические трудности».

Более ранние снимки, сделанные с расстояния 100-200 км, позволили сделать первые выводы о строении поверхности астероида, а также предположить, что у него весьма богатая эволюционная история.

Исследователи отмечают, что астероиды такого размера могут быть обломками другого, куда более крупного астероида.

Japan Aerospace Exploration Agency

«Когда мы приблизились к Рюгу и смогли различить отдельные детали его поверхности, стало ясно, что его ландшафт очень разнообразен, — делится Сейдзи Сугита, ведущий исследователь миссии. — Бесчисленные скопления скал простираются по поверхности. Среди них — крупное скалистое образование протяженностью около 150 м в верхней части астероида. Также заметны хребты, опоясывающие астероид в районе экватора».

Ученые разглядели множество кратеров, возможно, возникших из-за столкновения астероида с другими небесными телами. Кроме того, они установили, что астероид вращается вокруг оси, перпендикулярной его орбите, с периодом 7,5 часов

«Ось вращения астероида перпендикулярна его орбите. Это дает большую свободу при посадке и отличные возможности для работы роверов. С другой стороны, пики в области экватора и множество больших кратеров делают выбор места посадки интересным и сложным одновременно», — отмечает Цуда.

27 июня зонд подойдет к астероиду на расстояние 20 км и в течение следующих месяцев продолжит сближаться, изучая его траекторию вращения и гравитационное поле.

В сентябре-октябре запланирована первая посадка спускаемого аппарата на астероид и забор проб грунта. Еще несколько подобных операций запланированы на февраль и апрель — май 2019 года. Также в апреле будет произведен выстрел для формирования кратера и взятия проб из более глубоких слоев грунта.

Образцы грунта будут отправлены на Землю в специальных капсулах. По расчетам исследователей, они должны прибыть к концу 2020 года.

Это уже вторая подобная миссия Японии. В 2003 году JAXA запустило космический аппарат «Хаябуса», который в 2005 году добрался до астероида Итокава — первого астероида, с которого на Землю в 2010 году были доставлены образцы грунта.

26 августа 2011 года в журнале Science вышли шесть статей, содержащие выводы, основанные на анализе пыли, которую «Хаябуса» собрал с поверхности Итокавы. Ученые предположили, что Итокава был, вероятно, фрагментом из глубины большего астероида, который распался. Пыль, собранная с поверхности астероида, как полагают, пролежала там около восьми миллионов лет.

Сам аппарат после сброса проб сгорел в плотных слоях атмосферы. В его честь была названа земля Хаябусы на Плутоне.