Рианна и Канье Уэст: какая музыка помогает футболистам

У проигравших России на чемпионате мира по футболу египтян теперь есть оправдание — возможно, у них не было подходящих условий для подготовки в раздевалке. Правильно подобранная музыка позволяет укрепить командный дух футболистов и улучшить их шансы на победу, выяснили исследователи из Лондонского университета Брунеля. Результаты исследования были опубликованы в журнале Sport, Exercise, and Performance Psychology.

Участниками исследования стали 34 молодых футболиста, за которыми ученые наблюдали на протяжении футбольного сезона. Они анализировали, как игравшая в раздевалке музыка влияет на качество и результаты игры.

Оказалось, что наилучший эффект оказывали бодрые, приподнятые мелодии — «Post To Be» рэпера Омариона, «Pour It Up R'n'B» певицы Рианны, «Blood On The Leaves» рэпера Канье Уэста и «The Catch Up» рэпера Дрейка.

Подготовка к матчу без музыки вообще, между тем, ставила игроков в невыгодное положение — они чувствовали себя недостаточно подготовленными, независимо от того, как много они тренировались. А эффект от прослушивания позитивной музыки сохраняется еще долгое время после выхода на поле.

«Наши результаты дают представление об эмоциональных, поведенческих и когнитивных реакциях на музыку у молодых игроков, — отмечает доктор Костас Карагеоргис, ведущий автор исследования. — Музыка в футболе, очевидно, играет более важную роль, чем считалось ранее. Она, по всей видимости, влияет на жизнь игроков и способствует формированию связей между ними как на поле, так и за его пределами».

«Полученные данные отражают использование музыки в качестве стимулятора и регулятора эмоций перед матчем, а также ее влияние на формирование групповой идентичности», — пишут авторы работы.

«Наше исследование иллюстрирует, как музыка может поспособствовать сплоченности среди футболистов», — подводит итог психофизиолог Марсело Бильясси.

Аналогичный эффект возможен и в других видах спорта — баскетболе, хоккее, регби, считает Бильясси.

«Я полагаю, подобные психологические реакции будут иметь место и в других командных видах спорта», — говорит он.

«Менеджеры команд могут использовать музыку перед матчем, чтобы усилить чувство единства, повысить сплоченность команжы и создать позитивную атмосферу», — считают исследователи.

«Гарри Саутгейт (тренер сборной Англии по футболу) мог использовать музыку перед игрой, чтобы усилить чувство единства, повысить сплоченность группы и создать позитивную атмосферу в команде», — предполагает Бильясси.

Неизвестно, действительно ли в раздевалках сборной играли песни Рианны и Канье Уэста, но, так или иначе, на чемпионате мира по футболу в 2018 году англичане обыграли команду Туниса. Командный дух футболисты подкрепили плаванием на надувных единорогах.

К похожим выводам о важности музыкального сопровождения пришли ранее и ученые из Германии.

Они установили, что прослушивание всеми игроками одной и той же мелодии позволяет им настроиться на одну волну и соблюдать общий ритм — подобным образом действуют, например, армейские марши.

В ходе эксперимента две футбольных команды сыграли матч без музыки, а затем получили беспроводные наушники. В одной из команд у каждого игрока проигрывалась отдельная мелодия, а в другой у всех играла одна и та же энергичная электронная музыка. После повторной игры с музыкой выяснилось, что вторая команда играла значительно лучше первой.

Но игроки из Германии, очевидно, пренебрегли этим открытием, так что Германия, будучи действующим чемпионом, проиграла Мексике еще в стартовом матче чемпионата мира.

Ранее «Газета.Ru» писала о нейросети, разработанной немецкими специалистами и предсказавшей победу Германии в чемпионате.

Такой результат, впрочем, был возможен лишь в случае победы Германии над Испанией в четвертьфинале. За основу были взяты данные о победах в предыдущих чемпионатах мира по футболу 2002-2014 годов, а также факторы, которые могут повлиять на результат — ВВП и население страны, рейтинг национальных сборных, особенности самих команд (средний возраст, количество игроков в Лиге чемпионов).

Другим наиболее вероятным победителем нейросеть определила Испанию. А вот Россия и Саудовская Аравия, по прогнозам искусственного интеллекта, не имели шансов дойти даже до четвертьфинала.