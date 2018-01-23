Дело детей Бомонт: радар навел на педофила

Австралийская полиция, возможно, приблизилась к разгадке одной из самых известных криминальных тайн страны, спустя более полувека расследований.

Помочь в этом сыщикам должны новые научные методы.

Исчезновение детей Бомонт с пляжа города Аделаида в День Австралии 26 января 1966 года привело не только с самой масштабной поисковой операции, но и стало потрясением для нации, коренным образом изменив представление людей о безопасности городов, в которых они проживают.

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Семейство Бомонт – Джим, его супруга Нэнси и их дети Джейн (9 лет), Арнна (7 лет) и четырехлетний Грант — проживало в пригороде Аделаиды неподалеку от популярного курорта Гленелг, куда дети часто ездили сами, чтобы искупаться.

В тот день их отец отправился по делам. Поскольку стояла невыносимая жара, дети просили отпустить их на пляж, и мать согласилась, ведь дорогу они хорошо знали и старшая Джейн отлично приглядывала за младшими. Дети сели на автобус, на котором было 10 минут езды до пляжа, и обещали матери вернуться на том же автобусе к полудню.

Однако в назначенный срок автобус пришел без детей, в следующем их также не оказалось.

Спустя время домой пришел отец и родители отправились сами на поиски детей, а в 17.30 обратились в полицию с завлением. Вечером стало ясно, что дети не утонули, не убежали и не потерялись, а вероятнее всего, были похищены с какой-то целью. Поиск свидетелей принес определенные результаты. Так, детей опознал водитель автобуса, который подтвердил, что дети вышли на пляже. На самом пляже детей видела школьная подруга Джейн, но не разговаривала с ними.

Продавец в магазине вспомнил, что тем утром продал Джейн мясной пирог, при этом мать сообщила, что денег у девочки должно было хватить лишь на автобус. Важным свидетем оказалась 74-летняя женщина, видевшая детей Бомонт игравшими у маленького питьевого фонтанчика. Наблюдая за ними, она заметила молодого загорелого мужчину с худым вытянутым лицом.

Спустя некоторое время этот тип уже играл вместе с ними, и дети весело ему что-то кричали.

Со слов свидетелей был составлен фоторобот предполагаемого похитителя. Видел детей идущими по улице и их знакомый почтальон, который, правда, путался во времени. Как бы то ни было, первые часы поисков не привели к результатам, и к следующим выходным весть о пропаже приобрела национальный масштаб. В поисках помогала пресса и телевидение. Тысячи добровольцев безрезультатно обследовали свалки, русла рек и побережье.

Спустя несколько месяцев к расследованию подключились частные детективы и даже парапсихологи, однако кроме свидетельских показаний в деле не появилось ни одной улики.

Через несколько лет по Южной Австралии прокатилась волна пропаж и убийств детей, вошедших в историю, как «семейные убийства», снискавших Аделаиде криминальную славу.

Однако полиции так и не удалось свзять дело детей Бомонт с другими раскрытыми и не раскрытыми преступлениями.

Однако накануне 52-й годовщины трагической пропажи детей местные СМИ сообщили о возобновлении активного расследования. Бизнесмен из Аделаиды Гарри Фиппс, когда-то владел фабрикой в районе Норт Плимптон в Аделаиде и ранее уже привлекал внимание полиции в связи с расследованием.

В 2013 году полиция провела раскопки на территории фабрики New Castalloy после выхода книги «Satin Man» («Человек из сатина»), в котором некий мужчина назвал своего отца, бывшего владельца одной из фабрик, убийцей детей Бомонт. По его словам, он видел пропавших детей на заднем дворе их дома, буквально в двухстах метрах от пляжа, в день их исчезновения.

В книге фамилия Фиппса не называлась, однако в ней содержалось достаточно информации, чтобы вычислить его. Кроме того, объявились два человека, братья которые указали, что в 1966 году, когда они были мальчками, Фиппс попросил их вырыть небольшую яму на территории фабрики. Однако раскопки, проведенные в 2013 году, не дали результата.

Несмотря на это, австралийский телеканал 7 News стал проводить собственное расследование с привлечением технических специалистов и нового сложного оборудования. В ходе начавшихся две недели назад поисков на территории той же фабрики при помощи георадара была обнаружена аномалия, область «поврежденной» когда-то земли, где в ближайшие недели и будут проведены новые раскопки. Сообщается, что новое место находится в 50 метрах от старых раскопок.

South Australia Police Поисковые работы на фабрике в Северном Плимптоне, 2013 год

По данным СМИ, размеры «аномалии» составляют 1*2*2 метра — размером с возможную могилу, как сообщил телеведущий в репортаже.

«Седьмой канал поделился результатами геофизического исследования, совпадающими с новой информацией от свидетелей, которая привела полицию на новое место на задворках фабрики Castalloy», — сообщили в полиции.

По словам участвующего в расследовании бывшего детектива Билла Гайеса, обнаружение этой аномалии – «без сомнения, наиболее значимое свидетельство, всплывшее в этом нераскрытом престплении».

«Это лучшая зацепка, которая когда-либо была у нас по делу пропавших детей – наиболее важная информация, которую мы когда-либо имели», — заявил он местному радио. --

Nine News/9news.com.au Подозреваемый Гарри Фиппс

Он (Фиппс) был педофил, жестокий педофил, он был опасным человеком и мы знаем это».

Известно, что родители похищенных детей развелись, сейчас им обоим за 90 лет и они живут в разных местах. «Для родителей это дело никогда не будет законченным, оно не будет законченным для штата и страны. Родители заслуживают того, чтобы мы продолжали поиски и получили ответ», — заявил сыщик.

По словам главы штата Джея Везерилла, австралийская полиция никогда не прекращала расследование, и он надеется, что последние находки приведут к успеху. «Я встречался с членами семьи Бомонт. Полиция Южной Австралии никогда не прекращает дела об убийствах. Они всегда открыты, офицеры полиции всегда продолжают оценивать новую информацию и новые технологии. Они могут привести нас к отгадке», — заявил премьер штата.

7 News

Полиция штата по-прежнему обещает выплату миллиона долларов за информацию, способную раскрыть дело.

«Тамам Шуд»

Наступивший 2018 год и новые научные методы могут помочь в раскрытии и другого уголовного дела, широко известного даже за пределами Австралии – дела «Тамам Шуд». Почти 70 лет полиция пытается выяснить личность таинственного мужчины, тело которого было найдено на пляже Сомертон в Аделаиде 1 декабря 1948 года.

В декабре «Газета.Ru» писала, что профессор из Аделаиды, занимающийся австралийской «загадкой века», считает, что нашел внучку погибшего, женился на ней, и теперь требует эксгумации загадочного мужчины. Чтобы доказать, что его жена действительно внучка мужчины с пляжа, профессору необходимы образцы его ДНК, которую он надеется извлечь из двух оставшихся волос неизвестного человека.