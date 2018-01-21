Инцидент в Туле: как США потеряли термоядерные бомбы

В 1960-е годы Стратегическое командование ВВС США проводило операцию «Хромированный купол». Бомбардировщики В-52 с термоядерным оружием на борту отправлялись в патруль, готовые по сигналу атаковать цели на территории СССР. Также с конца 1960 года бомбардировщики следили за радиолокационной станцией на авиабазе Туле на севере Гренландии. Гренландия имела настолько важное стратегическое значение, что США даже пытались выкупить остров у Дании. Сделка не состоялась, но Дания, будучи союзником США, позволила американским военным управлять воздушной базой Туле. Тем не менее, с 1957 года Дания была объявлена безъядерной зоной.

База Туле была ключевым компонентом системы раннего предупреждения о ракетном ударе. В случае нарушения связи со станцией наблюдение за ней должно было позволить оперативно получить информацию о том, не была ли потеря связи результатом атаки со стороны СССР.

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С 1967 года наблюдение за базой осталось единственным заданием, причиной тому стало столкновение бомбардировщика с самолетом-топливозаправщиком над Испанией. Катастрофа привела к гибели семерых человек, кроме того, были потеряны четыре термоядерные бомбы. Две из них, упавшие неподалеку от города Паломарес, разрушились, вызвав радиационное загрязнение местности. На поиски еще одной бомбы, упавшей в море, ушло два месяца. События вызвали дипломатический кризис, полеты бомбардировщиков США с термоядерными бомбами над Европой и Средиземноморьем были прекращены.

Утром 21 января 1968 года с авиабазы Платтсбург в штате Нью-Йорк вылетел очередной бомбардировщик B-52G с четырьмя ядерными бомбами на борту. Третий пилот, майор Альфред д'Амарио, занимавший место штурмана-инструктора в кормовой части нижней палубы, положил несколько поролоновых подушек под сиденье — туда, где находилось вентиляционное отверстие системы отопления.

Спустя час полета командир, капитан Джон Хог, приказал д'Амарио подменить второго пилота Леонарда Свитенко. В кабине оказалось прохладно, и д'Амарио открыл клапан забора воздуха из воздушного тракта двигателя в систему отопления. Но из-за неисправности горячий воздух от двигателя, поступавший в кабину, не успевал остывать.

Вскоре кабину наполнил густой дым и запах жженой резины — лежавшие под сиденьем подушки загорелись.

За считанные минуты дыма стало столько, что пилоты уже не видели показаний приборов. Все огнетушители были израсходованы, но безуспешно. Находясь за 140 км от базы Туле, капитан передал сигнал бедствия и собирался осуществить экстренную посадку, но к тому моменту, как самолет долетел до базы, выход был только один — катапультироваться.

Оставшийся без катапультируемого кресла Свитенко погиб — он пытался выбраться из самолета через нижний люк, но получил смертельную травму головы.

Неуправляемый самолет сначала летел на север, затем развернулся в обратном направлении и рухнул в 11 км от взлетно-посадочной полосы базы, на лед залива Северной звезды. Компоненты термоядерных бомб при ударе разбросало почти на 5 км вокруг, разнеся по этой территории плутоний, тритий, америций, уран. Топливо загорелось и проплавило лед. Обломки самолета оказались на дне океана.

«Угрозы ядерного взрыва в месте крушения нет», — заверило прессу Министерство обороны США.

Wikipedia Commons Черный лед на месте падения, вид сверху

Точное количество бомб на борту в министерстве называть отказались. В Пентагоне признались, что бомбы еще не найдены. А в Дании тем временем жители устраивали митинги и требовали прекратить незаконные полеты бомбардировщиков США над территорией страны.

Службы Дании и США моментально принялись за очистку местности. Рядом с местом крушения был разбит лагерь. Работы было необходимо завершить до наступления оттепелей, иначе океан оказался бы заражен. Ликвидаторы занимались очисткой в условиях полярной ночи, при температуре, доходившей до −60°С, и ветре до 40 м/с. Они снимали слои зараженных льда и снега и грузили их в контейнеры, которые потом перегружались в цистерны и, по настоянию датских властей, отправлялись в США. Последняя цистерна была отправлена только в сентябре.

Wikipedia Commons Четыре бомбы B28FI, аналогичные потерянным

На дне океана были обнаружены части термоядерных боеприпасов. Всего в результате наземных и подводных поисков были обнаружены одна практически целая урановая оболочка и обломки, в совокупности по массе соответствующие еще двум, и тритиевые резервуары всех бомб.

Местонахождение некоторых элементов бомб, в частности, топливного цилиндра, неизвестно до сих пор. После окончания работ место крушения было засыпано песком и обнесено заграждением с предупреждающими знаками.

Всего было задействовано около 500 ликвидаторов. Многие из них впоследствии так и не смогли получить компенсацию за нанесенный здоровью вред. Даже после того, как в 1995 году выяснилось, что среди ликвидаторов смертность от онкологических заболеваний на 50% выше средней по населению, проводивший исследование датский Институт клинической эпидемиологии не выявил прямой связи с воздействием радиации. Тем не менее, часть датских участников ликвидации после этого все же получила выплаты от государства.

Wikipedia Commons Сбор загрязненного льда на базе в Туле

Катастрофа привела к скандалу. Падение бомбардировщика с термоядерными бомбами на борту означало, что США нарушили существовавшие договоренности. Представители общественности выдвигали претензии к правительству Дании, которое, по их мнению, оказалось неспособно сдержать взятые на себя обязательства. Хотя министры США заверяли власти Дании, что самолет не находился в воздушном пространстве Гренландии вплоть до крушения и влетел в него исключительно из-за чрезвычайной ситуации, авария вызвала кризис в отношениях между странами.

New York Times Статья New York Times 22 января 1968 года

Новый виток истории произошел в 1995 году. После рассекречивания в США документов времен Холодной войны Датский институт международных отношений изучил историю полетов бомбардировщиков над Гренландией и установил, что они совершались, по сути, с согласия премьер-министра Дании Ханса Кристиана Хансена.

В секретной переписке с послом США он отмечал, что «не нуждается в комментариях со стороны американского правительства» в вопросе о том, следует ли США уведомлять Данию о размещении на базе Туле ядерного оружия.

Помимо этого, выяснилось, что в течение почти 10 лет после объявления Дании безъядерной зоной на базе хранилось ядерное оружие.

«В 2003 году датские экологи посетили фьорд, чтобы выяснить, сохранились ли там следы радиации. Были ли отложения на дне моря, вода или водоросли — радиоактивными спустя 40 лет? Да, но уровни радиации были крайне низкими», — отмечает специалист по радиационной медицине профессор Тимоти Йоргенсен.

Сегодня на базе, способной вместить до 10 тыс. человек, находятся всего около 650 военных. Хотя после окончания Холодной войны и в связи с кризисом между Данией и США она временно утратила свое значение, в последние годы интерес США к базе возобновился. В 2004 году МИД России заявил протест в связи с подписанием нового американо-датского договора, отметив, что

«в американскую ПРО объективно уже сейчас закладывается определенный потенциал, способный нанести ущерб российской безопасности».

В связи с этим, как говорится в заявлении МИД, Россия оставляет за собой право на ответные действия.