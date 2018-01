Ибупрофен бьет по мужскому достоинству

Прием ибупрофена у мужчин способен привести к гипогонадизму – недостаточности яичек, сопровождающейся снижением уровня тестостерона, что может стать причиной бесплодия. К такому выводу пришли ученые из Дании и Франции, исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Реклама

В последние годы ученых и врачей все сильнее беспокоит рост количества случаев мужского бесплодия, многие из которых связаны с нарушением работы эндокринной системы. Более ранние исследования показали, что на репродуктивные функции мужчин может повлиять воздействие обезболивающих препаратов на этапе внутриутробного развития. Однако о том, как воздействуют болеутоляющие на репродуктивную функцию взрослых мужчин, известно было мало.

В исследовании принял участие 31 молодой мужчина 18-35 лет. Половина испытуемых на протяжении шести недель ежедневно получала по 600 мг ибупрофена (максимальная безопасная суточная доза составляет 3200 мг), остальные – плацебо.

Сначала исследователи измерили у участников уровни общего тестостерона и его метаболита, 17β-эстрадиола, а также глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ) — с его помощью рассчитывается уровень свободного тестостерона. Все эти показатели у обеих групп оказались в норме.

Однако дальнейший анализ выявил повышение уровня лютеинизирующего гормона у мужчин, принимавших ибупрофен.

Он вырабатывается гипофизом и необходим для нормальной работы репродуктивной системы. У мужчин он стимулирует находящиеся в яичках клетки Лейдига, вырабатывающие тестостерон.

Повышение уровня лютеинизирующего гормона у принимавших ибупрофен участников наблюдалось уже спустя две недели после начала эксперимента.

Повышение уровня лютеинизирующего гормона свидетельствует о нарушении функции яичек и активации компенсаторных механизмов: за счет более активной выработки гормона организму удается поддерживать уровень тестостерона.

«Гипофиз способен справиться с недостаточной выработкой тестостерона, но для этого мозгу приходится тратить больше сил. Если продолжать нагружать гипофиз, в долгосрочной перспективе это состояние может стать хроническим и привести к серьезным проблемам», — поясняет Дэвид Кристенсен, один из авторов исследования.

«Для того, чтобы выяснить, способен ли ибупрофен при длительном приеме значительно повлиять на выработку тестостерона или фертильность, необходимы дальнейшие исследования, — отмечают ученые. — Спустя шесть недель регулярного употребления препарата — а это дольше, чем рекомендуется — эффект был умеренным. Так что эти данные не должны беспокоить мужчин, которые лишь иногда принимают ибупрофен».

Однако именно ибупрофен часто применяется при хронических болях и артрите, что подразумевает его длительный прием. «Поэтому мы обеспокоены тем, что мужчины в конечном итоге могут столкнуться с первичным гипогонадизмом (при нем поражаются непосредственно ткани яичек), который характеризуется низким уровнем тестостерона, снижением полового влечения, уменьшением мышечной массы, подавленным настроением и чувством усталости», — отмечают авторы работы.

Исследование дополнило растущий массив работ, посвященных мужскому бесплодию.

Как стало известно в 2017 году, количество сперматозоидов у мужчин в развитых странах уменьшилось на 52,4%.

Наибольший интерес для исследователей представляли мужчины, от которых еще никто не беременел — они пока были одиноки или слишком молоды. У них концентрация сперматозоидов упала с 99 до 47 млн/мл. Согласно критериям ВОЗ, у мужчин с концентрацией сперматозоидов менее 40 млн/мл шансы зачать ребенка ограничены, а при концентрации менее 15 млн/мл естественное зачатие вообще практически невозможно. Также проведенное в Китае исследование выявило, что в 2001 году здоровыми были признаны 56% образцов донорской спермы, а в 2015 году — лишь 18%.

Ученые связывают малое количество сперматозоидов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, раком и в целом более высокими рисками преждевременной смерти. Хотя ожидаемая продолжительность жизни мужчин растет благодаря улучшению санитарных условий, условий питания и достижениям медицины, однажды достигнутый прогресс может обратиться вспять.

Ранее репродуктологи уже отмечали, насколько важен возраст мужчины для зачатия — чем мужчина старше, тем меньше шансов на успешное оплодотворение. Одна из важных причин, по которым женщины откладывают деторождение, — нежелание мужчины обзаводиться потомством в молодости. Однако если мужчины будут знать, что потом может оказаться слишком поздно, то, возможно, пересмотрят свои взгляды.

Также будущим отцам следует воздержаться от курения — количество астматиков среди детей, зачатых от курильщиков, в три раза выше.

Влияет на здоровье детей и питание будущего папы. В эксперименте, проведенном на плодовых мушках (их гены обладают многими характеристиками и путями передачи, сходными с человеческими), было установлено, что у самцов мушек, чьи отцы питались пищей с высоким содержанием белка, были намного более активные сперматозоиды, чем у тех, чьи отцы сидели на низкобелковой диете. Кроме того, у второй категории мушек были ослаблены гены, отвечающие за иммунный ответ.