КПРФ обыграл «Синару» в финале БЕТСИТИ Кубка лиги по футзалу

Кубка лиги по футзалу БЕТСИТИ прошел в Кемерово с 23 по 28 декабря

Всего в Кубке приняли участие 8 команд БЕТСИТИ Суперлиги: «Кристалл», «Газпром-Югра», «Тюмень», «Ухта», «ИрАэро», «Новая Генерация», «Синара», КПРФ. Также Wild Card получили хозяева турнира «Кузбасс».

Финальный матч завершился победой КПРФ в овертайме со счетом 3:2. При этом «Синара» довольно быстро открыла счет и дальше перешла к плотной обороне. КПРФ создали много моментов, но смогли распечатать ворота екатеринбуржцев только в середине второго тайма - Артем Ниязов прорвался по флангу и нашел диагональю Янара Асадова. Спустя пять минут мини-шедевр сотворил Гилерме: прокинул себе мяч плечом и мощно вогнал в дальний угол.

«Синара» почти не создавала моментов и казалось, что матч завершится победой КПРФ в основное время. Но за несколько секунд до конца матча Фахрутдинов подправил мяч после удара Соколова точно в ворота.

Овертайм проходил в равной упорной борьбе, и матч активно шел к серии пенальти. Но Асадов был против этого - после углового вогнал мяч в сетку и принес победу своей команде.

Третье место завоевала «Ухта», которая также только в дополнительное время обыграла «ИрАэро» – 5:4.

В церемонии награждения победителей принимали участие заместитель председателя правительства Кузбасса Антон Пятовский и руководитель отдела спонсорства БЕТСИТИ Руслан Катуар.

Лучшие игроки матча получили в подарок фирменные шахтерские каски и торт в виде угля.

Уникальный трофи-тур

Во время турнира главный трофей БЕТСИТИ Кубка лиги побывал в разных культовых локациях Кузбасса. Самыми запоминающимися поездками стал выезд кубка на самый крупный угольный разрез Кузбасса, где он вместе с амбассадором БЕТСИТИ и экс-игроком Медиалиги Эльханом Салаховым прокатился на БелАЗе.

Далее трофей переместился на гору Танай высотой 1500 метров и прокатился вниз вместе с другим амбассадором БЕТСИТИ, трехкратной чемпионкой России по футзалу Ольгой Тигиной. Она съехала с кубком в руках на сноуборде.

Также Салахов и Тигина приняли участие в Матче Звезд. Ольга сыграла за команду Легенд Суперлиги, а Эльхан – за команду Легенд Кузбасса. Матч завершился победой первых со счетом 6:3, а Тигина отдала одну голевую передачу.

Брендированный самолет

Перед стартом кубка БЕТСИТИ и Суперлига осуществили уникальный проект — забрендировали самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «ИрАэро». Теперь с двух сторон фюзеляжа борта красуется логотип БЕТСИТИ Суперлиги. Этот самолет уже перевозит пассажиров по разным направлениям в России и за границей.

Также брендинг появился в салоне самолета, а в бортовом журнале — большой разворот об одноименной команде «ИрАэро», которая выступает в БЕТСИТИ Суперлиге по футзалу.

А первым полетом забрендированного самолета с символикой стал рейс Москва — Кемерово, который доставил команды «Газпром-Югра», «Новую Генерацию» и КПРФ на финал — БЕТСИТИ Кубка Лиги по футзалу.

Следующий БЕТСИТИ Кубок лиги должен пройти в декабре 2026 года в Новосибирске.

