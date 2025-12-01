На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Реклама
Размер текста
А
А
А

БЕТСИТИ объявила о старте новогодней акции с выигрышем в 5 млн рублей

БЕТСИТИ приготовила 2026 подарков игрокам на Новый год
true
true
true
close
Пресс-служба «Бетсити»
Erid: 2RanymadZHt
Букмекерская компания БЕТСИТИ запустила специальную новогоднюю акцию с розыгрышем 2026 фрибетов от 5 тыс. рублей до 5 млн рублей.

Для участия в ней нужно нажать кнопку «Участвовать» на странице акции, выбрать одну из двух групп и пополнить счет на нужную сумму (если эти средства уже есть на счете, то ничего вносить не нужно):

  • GOLD — от 1 000 рублей.
  • DIAMOND — от 30 000 рублей.

Далее необходимо делать ставки на сумму от 100 рублей с коэффициентом от 1.50. Чем больше сумма ставок по отношению к начальному балансу, тем выше место в рейтинге и крупнее выигрыш.

Топ-1013 участников в каждой группе получат фрибеты. Размер выигрыша зависит от занятого места в рейтинге. Победитель группы DIAMOND получит до 5 млн рублей, а группы GOLD — до 500 тыс рублей.

В акции могут принять участие как зарегистрированные, так и новые пользователи БЕТСИТИ.

Срок действия каждого фрибета составляет 30 дней с момента начисления.

Присоединиться к новогодней акции можно до 29 декабря включительно. Итоги будут подведены 30 декабря. С полными правилами можно ознакомиться здесь.

РЕКЛАМА

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ ОСНОВАННЫХ НА РИСКЕ ИГР, ПАРИ, О ПРАВИЛАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ, О ПРИЗОВОМ ФОНДЕ ТАКИХ ИГР, ПАРИ, О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ, О СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ УКАЗАНА НА САЙТЕ . СРОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МОМЕНТОМ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЙ ПО ЗАКЛЮЧЕННОМУ ПАРИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ СОБЫТИЙ.

Рекламодатель: ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
18+
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами