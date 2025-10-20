«Отличное место». Билайн вошел в список лучших работодателей России по версии Happy Job

Опубликовано исследование, которое показывает «уровень счастья» на рабочем месте. По его результатам Билайн вошел в число лучших российских компаний и получил сертификат «Отличное место работы». Сравнение российских компаний ежегодно проводит исследовательская компания Happy Job. В основе анализа — анонимный опрос сотрудников, которые делятся впечатлениями о своем работодателе. Исследователи комплексно изучают корпоративную среду и делают вывод о степени «вовлеченности» сотрудников. Что это такое и почему важно для компаний — в материале «Газеты.Ru».

«Вовлеченность» показывает, насколько сотрудник разделяет цели компании. Но не только. Этот показатель больше про эмоции и настроение: когда человеку хорошо и он чувствует глубокую связь со своей работой, проявляет инициативу и прилагает дополнительные усилия.

Как пояснили «Газете.Ru» в Happy Job, каждый дополнительный процент вовлеченности дает увеличение прибыли компании на десятки процентов.

Поэтому продвинутые работодатели стремятся, чтобы сотрудники испытывали положительные чувства к своей работе, коллегам и компании в целом.

Сертификат «Отличное место работы» присваивается на основе анализа большого числа параметров. В их числе удовлетворенность сотрудников уровнем заработной планы, льготами, рабочим местом, безопасностью, лояльность, eNPS (процент тех, кто готов порекомендовать компанию как работодателя), mNPS (индекс, который показывает отношение к непосредственному руководителю) и многое другое.

Исследование проводится на основе независимого анонимного опроса сотрудников на платформе Happy Job.

Ни одна компания не может получить сертификат при низких оценках от сотрудников, даже несмотря на наличие сильных HR-программ.

Компании получают сертификат, если в опросе Happy Job приняли участие 61% сотрудников и более, а результат по Happy Индексу вошел в ТОП-25% лучших показателей по отрасли или России.

В исследовании Билайна в сентябре 2025 года приняли участие 78% сотрудников. За год показатели компании значительно улучшились благодаря комплексной работе внутри подразделений. Так, eNPS вырос на 20,6 п.п., mNPS — на 7 п.п., вовлеченность — на 2,7%, лояльность — на 7,3%, а удовлетворенность — на 4%.

Билайн показал наилучшие показателей вовлеченности и лояльности персонала как по телеком-отрасли, так и по России в целом.

Сертификат «Отличное место работы» имеет уникальный идентификационный номер и выдан сроком на 1 год с момента получения результатов исследования. Оператор включен в список сертифицированных компаний на сайте исследовательской компании Happy Job.

«Билайн признан лучшей компанией для работы в телекоме и одной из лучших в России. Мы действительно проделали огромную работу, чтобы сделать Билайн местом, где людям по-настоящему хочется работать. И сегодня мы видим: выбранный нами путь откликается не только нашим коллегам, но и профессиональному сообществу», — заявил генеральный директор Билайна Сергей Анохин.

По его словам, Билайн — «это в первую очередь люди — профессиональные, искренние и вдохновленные».

«Ради них мы продолжаем меняться, создаем комфортную среду, поддерживаем идеи и растим сильную культуру. Мы только в начале большого пути, и впереди у нас еще много важных шагов. Но эта высокая оценка — это мощный заряд энергии, который вдохновляет двигаться дальше», — подчеркнул глава компании.

«Хочу поблагодарить компанию Билайн за оказанное доверие, признание и высокую оценку нашего сервиса. Наше партнерство началось в 2018 году. Мы прошли вместе долгий путь, и сегодня мне очень гордо вручать этот сертификат. Прежде всего отмечу, что Билайн стал лидером по России, а также в своей отрасли. По всем индексам (вовлеченности, лояльности, удовлетворенности, eNPS, Happy Index и mNPS) компания с большим отрывом лидирует относительно своих конкурентов. Вам есть чем гордиться!», — считает руководитель департамента исследований Happy Job Елена Блинова.

