Много драйва: на НТВ 6 сентября стартует второй сезон «ВИА Суперстар!»

За звание «суперстаров» будут бороться «Аракс», «Бурановские бабушки», «Восток», «Динамит», «Лесоповал», «Сладкий сон», «Тутси», ВИА «Поющие гитары», «Блестящие» и RevolveRS.

Каждый выпуск шоу будет посвящен отдельной теме. Зрители услышат любимые песни участников, а также увидят их в новых образах.

Начиная со второго выпуска, проект будет покидать одна группа. Члены жюри могут один раз за сезон спасти одного из участников, но это возможно, только когда решение принято единогласно.

Если мнения судей разойдутся, то единожды спасти участника смогут зрители путем голосования в студии. Музыканты продолжат участие в шоу, если наберут 70 и более процентов голосов. Победителем сезона станет та группа, которая наберет наибольшее количество баллов по итогам всех выпусков.

Много драйва

Вести проект будут телеведущий Вадим Такменев и певица, заслуженная артистка Российской Федерации Наташа Королева.

Ведущая отметила, что в этом сезоне просто прекрасный и очень разнообразный состав участников. Наташа Королева призналась, что ее особое внимание привлекли ребята из группы «Динамит». Все потому, что в юности она часто слушала их песни.

Такменев же отметил, что отбор участников был одновременно и сложен, и прост: несмотря на то, что у проекта есть определенный бэкграунд и артисты уже знают о визуальной составляющей и хорошем звуке шоу, они все равно сомневаются.

«Я рассчитываю, что у нас будет и третий сезон, и четвертый, и пятый. В зрительской поддержке я не сомневаюсь, а сил и фантазии нашей творческой команды хватит еще надолго, поэтому, думаю, все шансы есть», — поделился Такменев.

Состав жюри

В этом году к постоянным членам звездного жюри – телеведущей Лере Кудрявцевой, музыкальному критику Сергею Соседову и певцу Стасу Пьехе – присоединится заслуженная артистка России, певица Ирина Понаровская.

Лера Кудрявцева призналась, что ей будет интересно понаблюдать за группой «Лесоповал». Также она отметила, что судить группы сложнее, чем солистов.

«В этом сезоне к нашему судейскому квартету присоединилась Ирина Понаровская. Думаю, он от этого только выиграет», — поделилась Лера Кудрявцева.

Сергей Соседов похвалил состав сезона, особенно обрадовался участию «Лесоповала» и отметил давнее знакомство с музыкантами. Он подчеркнул, что многое зависит от репертуара и постановок: это телевизионное шоу, где видео, декорации, оркестр и костюмы играют ключевую роль и влияют на оценки.

«Мы ждем многоголосия, разводки по голосам, партнерства», — отметил музыкальный критик.

Стас Пьеха рассказал, что для него появление ВИА «Поющие гитары» в проекте было неожиданным.

«Один из солистов коллектива – мой двоюродный дедушка, который помогал воспитывать мою маму и всегда был для нее близким другом. Не представляю, как я могу и буду его оценивать, — поделился Стас.

Ирина Понаровская пояснила, что быстро согласилась стать членом жюри, поскольку группы — это то, с чего начиналась ее музыкальная жизнь, а в «Поющих гитарах» стартовало все, что до сих пор с ней происходит.

«Я уверена, что разногласия неизбежны, но будем держать профессиональную планку. За плечами много лет работы, музыкальное высшее образование, поэтому мои уши сложно обмануть», — заявила Ирина Понаровская.

Участники о проекте

Анатолий Алешин рассказал, что согласился участвовать в «ВИА Суперстар!», поскольку знаком с проектом с 2008 года, когда был участником второго сезона «Ты – суперстар!».

«ВИА Суперстар!» – это возможность для любого артиста продемонстрировать людям свое творчество. У этого проекта миллионы зрителей, и он может подарить исполнителю активную массовую аудиторию, которой он добивается на протяжении всей своей творческой карьеры».

Группа «Блестящие» восприняла приглашение с восторгом.

Надежда Ручка признается, что она ждала участия в проекте и ей очень нравится его формат:

«Естественно, мы хотим показать все грани своих талантов и о самих себе узнать больше. А еще мы хотим пройти с проектом до победного финала, потому что мы любим свое дело и умеем работать».

Ксения Новикова отмечает, что знакома с некоторыми членами жюри, но это не повод расслабляться.

«Считаю, что не нужно чего-то ждать от жюри, ведь можно и не дождаться, очень жестко разочароваться. Думаю, нужно просто делать свое любимое дело, наслаждаться процессом и происходящим вокруг».

«Хочу сказать спасибо всей команде «ВИА Суперстар!». С нами работают потрясающие люди, чувствуется, что мы все дышим и живем этим результатом, с ними возможно все!», — добавила Сильвия Золотова.

Илья Зудин рассказал, что группа «Динамит» выступит в основном составе, сформировавшемся 26 лет назад.

«Нам достался потрясающий и профессиональный коуч по вокалу Анастасия. Она помогает вытаскивать из глубин нашего творчества что-то неожиданное. Благодаря ей мы написали песню в совершенно нестандартной для нас манере», — поделился Илья Зудин.

«Бурановские бабушки» уже знакомы с командой проекта. Коллектив приходил в «Суперстар!» в качестве гостей. Они признаются, что в новогоднюю ночь загадали желание – когда-нибудь стать участниками этого шоу.

«Мы готовы к жестким комментариям. А еще просим нас не жалеть только потому, что мы бабушки».

Группа «Восток» рассказала, что приглашение на «ВИА Суперстар!» стало для них сюрпризом.

«Иногда при просмотре шоу думаешь, что жюри говорят обидные и неправильные вещи, а потом приходишь к тому же выводу. Каждый, кто участвует в таких программах, должен понимать, куда он идет, поэтому нельзя спорить с жюри, нужно экспериментировать и пробовать новое» — заявила Наталия Родина.

Геннадий Филиппов добавил:

«Нашей изюминкой будет нежный голос Натальи и мой специфический, попробуем ими удивить».

«Поющие гитары» признались, что пришли в проект сознательно, потому что формат ВИА начался именно с них.

«На наш взгляд, коллективам участвовать в шоу проще, потому что, когда сольный исполнитель выбирает себе песню, у него один голос. Конечно, можно записать себе вокальные партии, бэк-вокал, но тембрально голос все равно будет звучать одинаково, а когда есть команда, то и тембрально люди разные. Плюс они подходят друг другу, и это фантастика. Можно натворить такого, что запатентованные Лерой Кудрявцевой мурашки будут у всех!», — пообещали «Поющие гитары».

Ирина Ортман из «Тутси» поделилась ожиданиями:

«Лично мы знакомы практически со всеми членами жюри, но это не дает ничего, потому что они беспристрастные, справедливые и, как мне кажется, объективные. Я готова к жестким комментариям от них, не буду с ними спорить и обязательно приму адекватно».

Сергей Васюта, солист группы «Сладкий сон» отметил высокий уровень участников «ВИА Суперстар!»:

«Моей самой любимой группой в детстве была группа «Аракс», ребята были эталоном в своем жанре и, конечно, Анатолий Алешин – легенда».

Алексей Елистратов из «RevolveRS» рассказал, что давно мечтал принять участие в «ВИА Суперстар!» — не попал в первый сезон, переживал, но дождался своего шанса. «Главное – это довериться. Мне также было интересно с профессиональной точки зрения узнать, как отбирается материал, как находит песня артиста».

Группа «Лесоповал» рассчитывает удивлять зрителей:

«Креативная группа проекта принимает необычные решения, поэтому нам самим очень интересно посмотреть на результат. Надеемся, что у нас получится расширить круг фанатов группы «Лесоповал».

