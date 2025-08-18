Садоводство XXI века: почему россияне стали выбирать Greenworks?

В 2025 году компания Greenworks отмечает юбилей — 10 лет успешной работы на российском рынке. За это время бренд не просто завоевал доверие потребителей, но и стал одним из ключевых игроков в сегменте аккумуляторной садовой техники. О том, почему сегодня Greenworks — это синоним мощности, экологической безопасности и передовых технологий по доступной цене — в материале «Газеты.Ru».

От стартапа до лидера рынка

В 2025 году компания Greenworks отмечает знаковый юбилей — 10 лет работы на российском рынке. За это время бренд прошел путь от амбициозного стартапа до одного из ключевых игроков в сегменте аккумуляторной садовой техники и электроинструмента. Сегодня Greenworks — это не просто производитель, а технологический лидер, который меняет представление об уходе за садом, делая его проще, удобнее, быстрее.

Компания производит аккумуляторные устройства, которые обеспечивают свободу использования без проводов. Техника Greenworks — это идеальный баланс мощности, удобства и заботы об окружающей среде. Аккумуляторные инструменты бренда не производят вредных выхлопов, работают тихо и запускаются мгновенно в отличие от бензиновых аналогов. При этом не уступают им в мощности, а в некоторых случаях даже превосходят.

Greenworks перевернула представление о профессиональном инструменте, представив революционную платформу Greenworks Commercial 82V. Электрические инструменты продемонстрировали более высокую мощность, чем бензиновые.

В 2017 году было запущено производство аккумуляторной колесной техники Greenworks — тракторов, райдеров и вездеходов, а в 2019 году компания представила инновационные газонокосилки-роботы. В 2025 году Greenworks запустила собственное производство аккумуляторов Optimus Core, которые значительно повышают автономность и производительность инструментов.

Российский вектор развития

В России Greenworks начала свой путь в 2015 году, и с тех пор ее история — это череда впечатляющих достижений. С нуля компания выросла до годового оборота в 9 млрд рублей, заняв долю в 20% рынка аккумуляторной садовой техники. И компания продолжает наращивать темпы своего развития.

В 2024 году компания Greenworks занимала 20% рынка аккумуляторной садовой техники в России и лидирующие позиции во всех пяти ключевых товарных категориях. Особенно сильны позиции бренда в сегменте газонокосилок — здесь доля Greenworks составляет 59%.

Техника компании продается в более чем в 1000 магазинов по всей стране, создана сеть из 300 сервисных центров, открыт собственный склад в Подмосковье площадью 12 тыс. квадратных метров.

Но успех компании — это не только рыночные показатели и технологические достижения. Это история социальной ответственности и стремления создавать продукты, которые делают жизнь людей комфортнее, а планету — чище.

«Десять лет на рынке для Greenworks — это не просто цифра: это символ нашего роста, инноваций и приверженности делу устойчивого развития. — отмечает Рада Рожицкая, генеральный директор российского представительства Greenworks. — Мы гордимся тем, что смогли не только выжить в такой конкурентной среде, но и предложить рынку инновационные решения, которые помогли сделать уход за садами и парками более доступным и эффективным. Впереди нас ждут новые продукты и проекты, которые, как я уверена, вновь подтвердят наш статус лидера в индустрии садовой техники».

Стремление к инновациям

Ассортимент продукции Greenworks для сада, дома и ремонта охватывает все потребности — как бытовые, так и профессиональные, от простых дачных задач до профессионального ландшафтного дизайна. Ее каталог делится на инструменты для сада (газонокосилки, триммеры, кусторезы), уборки территории (мойки высокого давления, снегоуборщики, воздуходувы) и ремонта (дрели, перфораторы, шуруповерты).

Свое производство Greenworks выстроила по принципу экосистемы, когда один аккумулятор может эффективно работать с десятками различных инструментов, что существенно упрощает процесс эксплуатации и снижает затраты на приобретение дополнительных батарей. Экосистема включает четыре аккумуляторных платформы, которые отличаются мощностью аккумуляторов, функциональностью и весом инструментов. Каждая из них имеет свою специфику и целевую аудиторию, но при этом их объединяют общие свойства — надежность и простота в использовании.

Линейка инструментов на платформе 24V предназначена для бытовых нужд и использования на небольших дачных участках. Это самые легкие и компактные устройства.

Наиболее востребована на рынке средняя по мощности линейка инструментов и техники Greenworks на платформе 40V для регулярного ухода за большими садовыми территориями.

Потребители особо ценят платформу 40V за бесщеточные двигатели DigiPro, которые используются в большинстве моделей. Они обеспечивают оптимальное сочетание мощности, длительности работы, высокой скорости, повышенной эффективности и низкого уровня шума.

Платформа 60V объединяет линейку высокопроизводительных инструментов и техники среднего класса, идеально подходящую для активного ухода за садовыми участками средней и большой величины. Инструменты платформы оснащены уникальными аккумуляторами нового поколения повышенной емкости 8 Ач, которые позволяют работать несколько часов подряд, просто переставляя аккумулятор из одного инструмента в другой.

Специально для профессионалов разработаны инструменты и техника на платформе 82V. Они обеспечивают высокий уровень производительности и надежность даже при выполнении сложных задач на обширных территориях. Это идеальная техника для ландшафтных дизайнеров, озеленителей, сотрудников коммунальных служб, которые ежедневно занимаются уходом за общественными садами, парками и большими территориями. Низкий уровень шума и отсутствие выхлопов обеспечивают комфорт не только тем, кто работает техникой, но и окружающим их людям в общественных местах.

В рамках платформы используются уникальные технические решения — зарядное устройство на 6 аккумуляторов, газонокосилка с отсеком на два аккумулятора, снегоуборщик с отсеком на три аккумулятора, аккумуляторный райдер — трактор, способный разворачиваться на месте на 360 градусов.

Отличительно чертой Greenworks стал эргономичный дизайн всех платформ продукции, ее инструменты значительно легче своих бензиновых аналогов. Особого внимания заслуживает продуманная система быстрой замены аккумуляторов — пользователи могут работать без перерыва на зарядку, достаточно просто заменить разрядившуюся батарею на запасную.

Инновации и масштабы

Залогом успеха Greenworks стало собственное высокотехнологичное производство. Компания самостоятельно изготавливает 80% компонентов для своей продукции. Такой подход обеспечивает полный контроль над каждым этапом создания продукции — от разработки до финальной сборки. Вертикальная интеграция производства позволяет Greenworks не только поддерживать стабильно высокое качество продукции, но и оставаться на передовой технологического прогресса, ежегодно предлагая рынку по-настоящему инновационные решения.

Важную часть стратегии Greenworks составляет глубокая проработка ключевых технологических компонентов. Компания уделяет особое внимание совершенствованию каждого элемента своей техники. Бесщеточные двигатели, созданные с применением инновационных решений, демонстрируют исключительную энергоэффективность и продолжительный срок службы. Собственные разработки в области литий-ионных аккумуляторов обеспечивают оптимальное сочетание энергоемкости, безопасности и стабильности работы, что выводит продукцию Greenworks в число самых надежных и высокопроизводительных на рынке.

По масштабам выпуска продукции Greenworks настоящий производственный гигант: ежемесячный выпуск достигает впечатляющей отметки в 1,5 миллиона единиц.

Производственные мощности бренда представляют собой образец современной промышленной инфраструктуры. На заводах Greenworks внедрены передовые системы автоматизации и роботизированные комплексы. Технологический процесс включает высокоточное литье под давлением, механическую обработку деталей, многоступенчатую окраску, штамповку и финальную сборку. Автоматизированные линии в сочетании с квалифицированным персоналом обеспечивают бесперебойный производственный цикл, а многоуровневая система контроля качества гарантирует соответствие продукции самым строгим стандартам надежности и производительности.

Именно сочетание собственного производства, масштаба и активного внедрения инновационных решений делает Greenworks лидером в сегменте аккумуляторной садовой техники.

Социально ответственный бренд

В современном мире успех компании измеряется не только финансовыми показателями, но и ее вкладом в общественное развитие. Социальная ответственность бизнеса перестала быть просто трендом — она стала необходимостью. Потребители все чаще выбирают бренды, которые демонстрируют заботу об окружающей среде, развитии территорий и качестве жизни людей.

Отвечая этому запросу Greenworks активно участвует в социальных и имиджевых проектах, которые делают жизнь людей лучше. В 2023 году компания в рамках частно-государственного партнерства запустила масштабную инициативу по благоустройству малых городов России. Этот проект реализуется в связке с местными администрациями, которым компания помогает повышать комфортность городской среды и благоустраивать заброшенные территории. Ландшафтные решения разрабатываются при участии известного архитектора и амбассадора бренда Ильи Васецкого.

За два года Greenworks помогла создать комфортные зеленые зоны, где приятно отдыхать, обустроив 8 российских городов — Дно, Таруса, Переславль-Залесский, Рыбинск, Суздаль, Якутск, Калязин и Калининград. В планах на 2025 год — благоустройство еще 15 городов.

Особую гордость компании вызывает тот факт, что все работы выполняются экологичной аккумуляторной техникой Greenworks, которая затем безвозмездно передается городам для дальнейшего ухода за территориями.

С 2024 года Greenworks стала официальным партнером легендарного московского футбольного клуба «Динамо». Рада Рожицкая подчеркнула, что это первый опыт сотрудничества со спортивным клубом такого уровня и отличная возможность повысить популярность бренда. Greenworks и Динамо нацелены вместе сделать мир более зеленым и устойчивым, а также продвигать идеи зеленых технологий и экологической ответственности среди болельщиков.

Эти проекты наглядно демонстрируют, что для Greenworks важно не только создавать качественную технику, но и вносить реальный вклад в улучшение городской среды и жизни людей по всей России. Компания доказывает, что бизнес может и должен быть социально ответственным, объединяя технологии, экологию и заботу о комфорте каждого человека.

За десятилетие присутствия на российском рынке Greenworks зарекомендовал себя как динамично развивающийся бренд. Компания не просто продает инструменты — она меняет представление о том, какой должна быть садовая техника, успешно доказывая, что аккумуляторная техника — это не просто альтернатива, а шаг в будущее.

