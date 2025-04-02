Юрий Нестеров вновь назначен СЕО БЕТСИТИ

Букмекерская компания БЕТСИТИ объявила о назначении Юрия Нестерова на пост CEO. Ранее он уже работал в этой должности с 2020 по 2022 год, и его возвращение связывают с планами усилить позиции компании на рынке и реализовать новые амбициозные проекты.

За время работы Юрия Нестерова в БЕТСИТИ компания провела масштабную трансформацию и обновила продукты. Под его руководством букмекер масштабировал бизнес: открыл полноценный московский офис, наняв более 100 сотрудников в сжатые сроки, увеличил выручку более чем на 150% и реализовал множество ярких партнерств.

Под руководством Юрия Нестерова была усовершенствована вся цифровая экосистема БЕТСИТИ. В этот период компания запустила обновленное мобильное приложение с улучшенным UX/UI-дизайном и внедрила ряд инновационных продуктовых решений в области предиктивной аналитики и анализа клиентского поведения.

close Пресс-служба Бетсити

Среди знаковых партнерских соглашений: сотрудничество с Российским футбольным союзом, вместе с которым БЕТСИТИ провел ребрендинг Кубка России по футболу и впоследствии турнир получил нейминг БЕТСИТИ Кубок России. Особенно выделяется финал турнира сезона-2021/22 между «Спартаком» и «Динамо», который собрал рекордные 69 тысяч зрителей на «Лужниках». Мероприятие сопровождалось большой шоу-программой, а установленный рекорд посещаемости остается непревзойденным до сих пор.

Помимо российских клубов, БЕТСИТИ стал официальным партнером английского футбольного клуба «Ливерпуль».

В 2022 году Юрий Нестеров был удостоен премии «Рейтинга Букмекеров» в номинации «Лучший топ-менеджер отрасли». Рынок отметил его вклад в развитие компании и укрепление бренда. В этом же году Юрий ушел с позиции СЕО компании, а в 2025 году вернулся к руководству компанией.

«Новое — это хорошо забытое старое. Возвращаюсь в самую динамичную и конкурентную среду, алый океан, океан акул букмекеров. Чувствую себя дома. У компании новые задачи, поэтому полный вперед», — сказал CEO БЕТСИТИ Юрий Нестеров.

РЕКЛАМА

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ ОСНОВАННЫХ НА РИСКЕ ИГР, ПАРИ, О ПРАВИЛАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ, О ПРИЗОВОМ ФОНДЕ ТАКИХ ИГР, ПАРИ, О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ, О СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ УКАЗАНА НА САЙТЕ BETCITY.RU. СРОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МОМЕНТОМ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЙ ПО ЗАКЛЮЧЕННОМУ ПАРИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ СОБЫТИЙ.