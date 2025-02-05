Шоу возвращается: НТВ анонсировал премьеру шестого сезона «Маски»

Самое интригующее шоу страны «Маска» стартует в шестой раз в эфире телеканала НТВ 9 февраля в 20:20. Героями нового сезона станут Богомол, Боксер, Бык, Вождь, Далматин, Капибара, Коровка, Овечка, Огурчик, Окунь, Сокол, Страус, Утка и Цыпленок. В этих необычных образах надо будет узнать 14 российских звезд музыки, кино, телевидения, спорта и интернета.

Большой секрет для звездных детективов

Атмосфера особой секретности каждый сезон царит на съемочной площадке «Маски». Как и в предыдущие годы, тщательно скрыты имена, фамилии, возраст, сфера деятельности и какие-либо факты и характерные черты, которые могут хоть как-то намекнуть на личность участника шоу. За пределами сцены они будут максимально обезличены, как и прежде, одеваясь в ставшие знаменитыми худи #безкомментариев и скрывая лица за зеркальными масками. И повсюду их будет сопровождать охрана.

Разгадать самую охраняемую тайну российского телевидения и найти ответ на главный вопрос последних лет – «Кто скрывается под маской?» – предстоит звездным детективам: Филиппу Киркорову, Валерии, Тимуру Родригезу и Регине Тодоренко, а также пятому члену жюри, который будет представлен эксклюзивно на онлайн-презентации проекта.

Ведущим проекта традиционно станет шоумен Вячеслав Макаров.

«Феномен проекта «Маска» в том, что он для всех и для каждого, — считает певица Валерия. — Дети смотрят его, потому что им нравится наблюдать за поющими куклами, они, может быть, даже не знают артистов, которые скрываются под этими масками. Но это очень здорово, когда какой-нибудь маленький мальчик узнает благодаря шоу, например, Игоря Николаева, который принимал участие в новогоднем проекте. В то же время «Маска» – это процесс разгадывания, некий детективный момент, когда нужно проанализировать подсказки, совместить их с какими-то фактами, с манерой поведения. Это очень интересно, правда!».

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Подсказками станут детали творческой и личной биографии героев шоу. Как раскрыл телеканал НТВ, в копилке участников шестого сезона более 50 музыкальных альбомов и 160 ролей в кино и сериалах, а их голосами говорят 26 мультипликационных героев. Среди участников есть, например, шесть человек родившихся под знаками Тельца, Рака, Девы и Скорпиона, а также как минимум по одному, родившемуся в год Змеи, Кролика и Собаки. Если сложить возраст всех участников шестого сезона, то суммарно им чуть больше пяти веков.

«Я никогда не веду никаких блокнотов, не провожу работу над ошибками и не выполняю домашние задания, — заявил Филипп Киркоров. — Я живу от программы к программе. Мне интересно не вычислять, кто скрывается в той или иной маске, а сам момент ее появления с новым номером. Я люблю угадывать здесь и сейчас, полагаясь на свои чувства и эмоции. Самое главное для меня – сиюминутность этого шоу. Я не сижу дома и не выслушиваю тембры голосов участников. Мне хочется удивляться, может быть поэтому я достаточно часто ошибаюсь, хотя и попадаю тоже часто».

Вождь, Боксер, Огурчик и целый зоопарк

В шестом сезоне участвует 14 российских звезд музыки, кино, телевидения, спорта и интернета. Их масками стали Богомол, Боксер, Бык, Вождь, Далматин, Капибара, Коровка, Овечка, Огурчик, Окунь, Сокол, Страус, Утка и Цыпленок.

Юбилейный пятый сезон, где все маски были оригинальными, вдохновил команду проекта вновь сделать все костюмы на основе собственных эскизов. Каждая деталь костюма продумана до мелочей, к примеру, на украшения и декор ушло почти 15 килограммов страз и бусин, а образ Вождя декорирован более чем 2500 перьев. Самый тяжелый и объемный костюм нового сезона – Капибара, его вес 25 килограммов, а самый легкий костюм Овечки весит 7 килограммов.

За 6 лет существования проекта накопилось уже более 600 вариантов костюмов героев, все маски шестого сезона уникальны, за исключением Быка. Его образ перекликается с форматной маской, но все равно Бык кардинально отличается от своего предшественника.

Команда, которая трудится над костюмами шоу «Маска», постоянно растет: в новом сезоне в ней уже 74 человека. Это не только художники по костюмам и швеи, это 3D-модельеры, художники по ткани, декораторы, художники по расклейке, вышивальщицы, сапожники, постижеры, сварщики и даже профессиональные кузнецы, которые работают над каркасом образа, минимизируя нагрузку на позвоночник участников шоу. Маски разрабатываются с нуля, совершенствуются, дорабатываются и подгоняются под артистов, чтобы в костюме было комфортно не просто стоять, но и двигаться, танцевать и петь.

Представление начинается

Далматин, естественно, щеголяет в костюме модной черно-белой палитры. Контрастный принт с узором в горох, изысканные линии и благородные материалы – бархат и атлас в гармоничном сочетании с бифлексом создают элегантный и энергичный образ.

Воздушный пастельно-розовый с помпонами костюм Овечки из плюша напоминает о сахарной вате. Для него подобрали искусственный мех, имитирующий овчину.

Маска Утки преображает не слишком изящную птицу в роскошный и даже аристократический образ. Богато декорированный стразами и пайетками атласный костюм создает блестящий сияющий образ волшебной птицы.

«В том-то и прелесть этого проекта, что он не отпускает: съемка закончилась, а мы продолжаем всю неделю анализировать, отсматривать видео, пересматривать эфир, потому что на записи выявляются какие-то нюансы, которых мы не видим, - рассказала Валерия. - Эту загадку нужно разгадать, и мы пытаемся узнать персонажа всей страной. В этом смысле проект абсолютно уникален, он еще и психологический, потому что в маске человек проявляет себя совершенно иначе, чем в обычной жизни. Артист может в корне поменять амплуа, маска становится его альтер-эго!».

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Образ Богомола выдержан в яркой цветовой гамме тропического леса. Огромные фасеточные глаза придают персонажу нездешний инопланетный вид. Это не просто костюм, а креативный микс дизайна и технологий. Пластичный материал костюма не сковывает тело, подчеркивая грацию хищного насекомого.

Бык выступает символом корриды, опасного поединка человека и зверя. От алого плаща веет силой и страстью, а золотое шитье, бархат, кружево и блеск самоцветов добавляют властности и благородства этому роскошному образу.

Чтобы создать яркий, летний костюм Огурчика потребовалось немало часов кропотливого труда. Его бархатная ткань покрыта пупырышками разного размера из пайеток и цветами, изготовленными вручную, а на плаще словно пробиваются молодые побеги.

«Мне, как и зрителям, нравится удивляться, угадывать, — призналась Регина Тодоренко. — И еще очень интересно разглядывать давно полюбившихся артистов в новом амплуа, раскрывать их таланты для себя. «Маска» — это ощущение праздника, который хочется продлить, ощущение сказки, маскарад».

Образ Окуня – настоящий шедевр. Его костюм покрыт чешуей, отливающей всеми оттенками синего – от аквамарина до насыщенного лазурного и цвета морской волны, украшен множеством стразов. Благодаря сочетанию классических и современных материалов образ получился модный лук. Особенно хороши панталоны и многослойный кружевной воротник, придающие Окуню респектабельный вид.

Цыпленок, не просто птица, а настоящая звезда! Его маска – воплощение солнечного настроения и неиссякаемой энергии. Костюм сшит из искусственного меха цвета спелого лимона, а джинсовая курточка, с легкой небрежностью наброшенная на плечи, кепка и шорты завершают очаровательный и немного хулиганский ансамбль.

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Коровка словно сошла с рождественской открытки, она предстанет в очаровательном зимнем луке. Белоснежный меховой костюм, легкий розовый румянец на щеках, вязаный свитер и шарф создают очаровательный образ.

Маска Вождя поражает буйством цвета и многообразием фактур. Его костюм щедро расшит мехом, камнями, бусинами, дополнен тотемной вышивкой, иероглифами, украшен ловцами снов и более чем 2500 перьев.

«Уже несколько лет я не перестаю удивляться, угадывая или не угадывая наших замечательных участников, — заметил Филипп Киркоров. — В этом сезоне новым маскам я пожелаю получать удовольствие от каждого выступления, поражать жюри красивыми музыкальными номерами и, конечно, как можно дольше водить нас за нос».

Загадочный и блистательный Сокол-бунтарь – еще один стильный образ нового сезона шоу «Маска». Костюм выполнен в эстетике стимпанк-комиксов — из кожи и эко-кожи, бифлекса, инкрустированн металлической фурнитурой весом в 15 кг.

Капибара в шоу «Маска» одновременно очарователен и брутален. Пушистая рыжеватая шубка подчеркивает упитанную фигуру, кожаная жилетка, ремни и пряжки придают герою такой вид, словно он только что закончил секретную миссию и теперь готов зажечь на сцене.

Боксер предстает перед нами в образе настоящего бойца. Его весьма сложный костюм создан из кожи, шерсти, пластика и атласа. Весь облик Боксера, наполненный силой и решимостью, намекает на серьезные намерения одержать победу.

Элегантный и необычный Страус в шоу «Маски» воплощает роскошь и изящество. Основой его костюма стали пышные боа из натуральных перьев и их аналога из экомеха и тканевой сетки.

Кстати, над образами тщательно работают не только дизайнеры масок, но и стилисты членов жюри проекта.

«Шоу набирает обороты, видоизменяется, соответственно, меняется и наше отношение к созданию образов. В первом сезоне все образы создавались перед каждым выпуском и, как правило, я сама занималась поисками костюмов и аксессуаров для съемок, иногда прибегая к услугам стилиста. Теперь у каждого артиста есть свой стилист, и все они работают в связке, взаимодействуют друг с другом. То есть если раньше наше гармоничное появление в кадре оказывалось достаточно случайным, то сейчас стилисты продумывают и согласовывают друг с другом образы сразу на весь сезон, чтобы члены жюри выглядели максимально органично», - поделилась Валерия.

Ее слова поддержала и Регина Тодоренко:

«Где еще на телевидении можно устроить такое маски-шоу, как я устраиваю каждый год из сезона в сезон? В проекте я отрываюсь по полной в костюмах, макияже, прическах и в новых артистических приемах. Образы мы придумываем большой командой, у нас брейнсторм происходит за полгода до начала сезона».

500 часов в «Маске»

Накануне шестого сезона интересно вспомнить, как все начиналось, какой длинный и насыщенный путь прошли создатели и участники проекта, кто был героями предыдущих сезонов.

Первый сезон «Маски» вышел в эфир телеканала НТВ 1 марта 2020 года. За эти годы зрители увидели пять сезонов шоу и девять спецвыпусков. Четыре из них были посвящены знаменитым артистам российской эстрады: Филиппу Киркорову, Валерии, Игорю Крутому и Диме Билану. Все выпуски проекта снимали в сумме около 500 часов.

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В пяти сезонах программы прозвучали 563 песни на 13 языках, еще 122 композиции артисты исполнили в новогодних выпусках «Маски», а также 42 – в специальных выпусках.

«Прелесть этого шоу в том, что я сижу в кресле жюри только потому, что мне это нравится, — отметил Филипп Киркоров. — Я наравне со зрителями получаю удовольствие от каждого номера, тем более что они всегда невероятно красивые и качественные. Безусловно, это заслуга всей команды, начиная с продюсеров и заканчивая режиссерами, костюмерами и хореографами. Я только один раз выходил на сцену «Маски» в качестве участника. Меня тогда сразу разгадали, но даже за такой небольшой промежуток времени понимаешь, какой это титанический труд. Поэтому выражаю восторг всем, кто причастен к созданию этого шоу, и в первую очередь, конечно, Тимуру Вайнштейну и Юлии Сумачевой. Они подарили нашей стране уникальное шоу, которому просто нет равных!»

Уже 148 масок повидали сцена шоу и телезрители: 89 — в пяти прошедших сезонах, 36 масок — в новогодних выпусках, 23 — в спецвыпусках. С каждым годом шоу «Маска» становится все ярче и загадочнее, увлекает все больше людей. Новый сезон станет прекрасным подарком телезрителям, уставшим от темноты и холода зимы, поможет поднять настроение и добавит радости в нашу жизнь. Шоу «Маска» - 9 февраля в 20:20 на НТВ, не пропустите!

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