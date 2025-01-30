Стабильный рост: MR Group вошла в топ-3 застройщиков по объемам продаж жилья в Москве

По результатам исследований компании «Метриум» всего в Москве с физическими лицами было заключено 61,95 тыс. ДДУ на приобретение 3,2 млн кв. метров жилой недвижимости. Это по площади на 12%, а по количеству контрактов на 17% меньше относительно 2023 года.

На фоне общерыночного замедления продаж во второй половине года MR Group продемонстрировала стабильный рост. Достигнутый результат подтвердил сформировавшуюся на рынке столичной недвижимости тенденцию устойчивого смещения покупательского интереса в сторону высокобюджетных проектов. В сегментах «бизнес» и «премиум», по данным аналитического центра MR Group, зафиксировано увеличение реализованного объема жилья на 8%. В ответ на растущий спрос в высоких классах застройщики выдерживали темпы вывода новых проектов. Годовой рост объема предложения в нишах «бизнес» и «премиум» составил 20%, увеличившись до 1,8 млн кв. метров.

MR Group продолжает следовать стратегии диверсификации качественного продукта. На текущий момент девелопером сформирован уникальный по составу портфель недвижимости: по географии, цене и стадии готовности.

В 2024 году продажи велись в 18 проектах компании.

Наиболее востребованным жилым комплексом бизнес-класса в экспозиции девелопера второй год подряд остается City Bay, строящийся на первой береговой линии Москвы-реки в районе Покровское-Стрешнево. Проект также вошел в топ-10 московских новостроек бизнес- и премиум-класса по объемам реализации. С января по декабрь 2024 года по ДДУ в нем был реализовано более 30 тыс. квадратных метров. В прошедшем году в проекте City Bay полностью завершено строительство первого квартала Indian, а в 2025 году запланирован ввод в эксплуатацию второй очереди — Atlantic.

Среди премиальных проектов MR Group самым популярным стал высотный жилой комплекс Symphony 34, состоящий из 4 башен. По ДДУ в проекте было продано 20,2 тысяч квадратных метров. Объект был сдан в эксплуатацию в декабре 2024 года.

close City Bay Пресс-служба АО «МР Групп»

Высокие темпы реализации показали в 2024 году и проекты deluxe, реализацию которых ведет отдельное направление элитной недвижимости — MR Private. В этой нише самые значительные площади были проданы в жилом квартале Nicole (Никольская-1) на Никольской улице — 2,8 тыс. квадратных метров. Уникальный проект, включающий объекты культурного наследия, занимает более 3 га и расположен буквально в двух минутах от Кремля.

«2024-й был непростым годом, однако нам в MR Group удалось увеличить продажи и подняться с 5-го на 3-е место по объемам реализации жилья на рынке Москвы. К ключевым факторам успеха можно отнести старты продаж новых проектов, широкий ассортимент финансовых продуктов, результативную маркетинговую активность, сложившийся имидж надежного застройщика и, конечно, выдающийся продукт. Все это стало возможным благодаря слаженной работе с нашими партнерами в разных областях — от архитекторов, инженеров и строителей до специалистов в области продвижения и продаж», — прокомментировал итоги года Леонид Савков, заместитель генерального директора по продажам и digital-маркетингу компании MR Group.

close Nicole (ЖК Никольская-1) Пресс-служба АО «МР Групп»

Кроме того, он добавил, что в 2024 году компания сфокусировалась на работе с брокерами — ускорили выплаты, провели большое количество мероприятий и стимулирующих акций, стали существенно активнее коммуницировать с представителями этого канала, кратно увеличили количество брокер-туров, а также расширили наше присутствие в регионах.

«В 2025 году, несмотря на все его вызовы, мы планируем продолжать активную работу по всем ключевым направлениям, чтобы снова улучшить наши позиции на рынке и порадовать большое количество людей, подарив им их дом мечты», — заявил Леонид Савков.

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