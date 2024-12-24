Как избавиться от долгов и сколько стоит банкротство

Тех, кто решился на списание долгов, волнует главный вопрос: сколько стоит процедура банкротства? Если финансовые возможности сильно ограничены — хочется знать точную сумму, чтобы грамотно спланировать расходы.

Эксперты подсчитали, сколько стоит банкротство, какие платежи обязательные и как экономить на юридическом сопровождении.

Из чего складывается стоимость процедуры банкротства

Банкротство через арбитражный суд — процедура не бесплатная. В стоимость входят обязательные платежи и расходы на юристов.

Оплата работы финансового управляющего составит 25 000 рублей. ФУ это — посредник между должником и кредитором, который занимается оценкой и продажей имущества, а также следит за исполнением обязанностей обеих сторон.

Публикация в СМИ — около 17 000 рублей. К ним относятся: размещение должника на Федеральном Ресурсе и выпуск статьи в газету «Коммерсант». Переживать, что друзья увидят информацию о вашем банкротстве — напрасно. Раздел с банкротами не появляется в общей ленте.

Расходы на почтовые отправления — примерно 2 000 - 4 000 рублей. Некоторые документы придется выслать заказным письмом. Точную сумму расходов назвать нельзя, так как она индивидуальна для каждого случая.

Итого: около 46 000 рублей. Эту сумму придется потратить в любом случае: способов избежать уплату нет.

Сколько стоит банкротство у юристов

Для начала разберемся с частными специалистами, которые предлагают банкротство от 1 000 рублей. Такие цены можно встретить на площадке Авито.

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Таким объявлениям верить нельзя, за эти деньги никто не спишет долги.

В лучшем случае, тысячу рублей возьмут за одну услугу. Например: собрать 1 из 30 документов. То есть за сбор документов выйдет условно 30 000 рублей и далее по списку. Конечная стоимость может зайти за 100 тысяч и выше, в зависимости от расценок.

В худшем случае — это окажутся мошенники, и вы потеряете деньги.

С крупными компаниями все гораздо проще. Большинство из них работает «под ключ», поэтому предоставляет фиксированную цену за полный цикл процедуры. Как правило, доплачивать за услуги или длительность, не приходится.

На конец 2024 года стоимость банкротства в крупных компаниях варьируется от 69 000 до 200 000 рублей. Чаще всего, цена зависит от способа оплаты и суммы долга.

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Данные актуальны на декабрь 2024 года.

Необходимо придерживаться диапазона цен при выборе компании по банкротству, иначе есть вероятность нарваться на мошенников или неквалифицированных специалистов.

За что платят юристам

Расходы на юристов не являются обязательными, но значительно облегчат процесс банкротства. Вначале придется заплатить за первичную консультацию, правда, у многих она бесплатная.

Юристы ответят на вопросы и подскажут, насколько целесообразно банкротство.

Сбор документов тоже стоит денег. Юристы помогут собрать и подготовить нужный пакет документов. Обычно их около 30.

Также необходимо заплатить за подачу заявления. Юристы грамотно составят заявление в арбитражный суд. Это важно, так как в случае ошибки повторно его подать можно только через месяц.

Денег стоит и контроль работы финансового управляющего. Помимо фиксированной оплаты, ФУ получает 7% от реализованного имущества должника. Из-за этого некоторые специалисты преследуют корыстные цели. Юристы проследят, чтобы все было честно.

Кроме того, за деньги юристы могут избавить вас от необходимости взаимодействовать с кредиторами и коллекторами. А чтобы клиента не побеспокоили по телефону— сервис «Антиколлектор» перенаправит абонента на линию сопровождающей компании.

Ну, и конечно, защита в суде. На судебные заседания поедет юрист, присутствия клиента не потребуется. Он подготовит грамотную речь и назовет весомые причины для банкротства, чтобы процедура завершилась успешно.

Услуга банкротства физических лиц, которую предоставляют юристы — это возможность облегчить процесс.

Итого, стоимость банкротства через арбитражный суд в декабре 2024 года начинается от 115 000 рублей.

Из них обязательные расходы — примерно 46 000 рублей. Юридическое сопровождение — от 69 000 до 200 000 рублей.

Важно понимать, что, если долг составляет меньше 300 000 рублей — банкротиться бессмысленно.

Во-первых, это невыгодно, так как стоимость процедуры может оказаться больше задолженности. А во-вторых, суд обычно не принимает заявления с такой суммой.

Существует ли бесплатное банкротство?

Такой способ есть, но он подходит не всем. Речь идет о внесудебном банкротстве через МФЦ.

Чтобы бесплатно списать долги, нужно составить заявление в письменном виде и подать его в МФЦ по месту жительства или пребывания. В заявлении необходимо указать список всех кредиторов, а также приложить паспорт и нотариальную доверенность, если его подает ваш представитель.

При этом надо соответствовать нескольким критериям.

Общая сумма долга не должна превышать 1 000 000 рублей.

У должника отсутствует имущество или другие средства, за счет которых можно погасить долг. Единственное жилье не считается.

В отношении должника окончено исполнительное производство, так как отсутствует имущество, которое можно взыскать. Зарплата и пенсия тоже считается имуществом, поэтому дохода вообще быть не должно.

На момент подачи заявления нет действующих исполнительных производств

Если условия внесудебного банкротства подходят — можно смело обращаться в МФЦ. Срок процедуры примерно 6 месяцев с момента подачи заявления.

Однако тем, кто не подходит по критериям, не стоит расстраиваться, есть еще один способ списать долги и не платить.

Компания «КредитаНет» каждый месяц предоставляет два бесплатных сертификата на процедуру банкротства.

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Можно ли сэкономить и пройти процедуру самостоятельно

Это реальный способ, но во время процесса могут возникнуть сложности.

Для этого придется найти список нужных документов, собрать их, корректно составить заявление, а также подготовить речь и грамотно отстоять интересы в суде. На каждом этапе есть вероятность допустить ошибки.

Собрать внушительный перечень документов, не имея юридического опыта — сложно. Это займет время и затянет процедуру: суд могут отложить на месяц и более.

close Shutterstock/KieferPix

Если указать неполный список кредиторов или некорректную сумму долга в заявлении — подать его повторно можно только через месяц.

Если не получится обосновать, почему материальное положение ухудшилось, и не приложить подтверждающие документы — суд может отказать в процедуре.

Подводя итоги, можно сказать, что самостоятельно обанкротиться можно, но чем больше ошибок будет на пути — тем сильнее затянется процесс заветного списания долгов.

Как правильно выбрать компанию и не переплатить за услуги: 4 совета

Эти рекомендации помогут сэкономить деньги и добавить уверенности при заключении договора.

У компании фиксированная цена за услуги

Желательно, чтобы стоимость услуги банкротства физических лиц была зафиксирована в договоре. Компании, которые берут оплату за каждый месяц работы, могут искусственно затягивать процедуру, чтобы больше заработать. 2. Цена соответствует актуальному диапазону цен на момент 2024

Желательно, чтобы цена за услуги находилась в диапазоне от 69 000 до 200 000 рублей. Все, кто предлагают прайс выше или ниже рынка — могут оказаться мошенниками или посредственными специалистами. Есть вероятность остаться банкротом с долгами или потерять деньги. 3. Компания предоставляет прозрачный договор

После первичной консультации лучше попросите выслать договор об оказании услуг на почту или в мессенджер. После чего тщательно изучить его на наличие мелкого шрифта, условий со звездочкой и двусмысленных формулировок. Обязательно надо найти пункт, где компания указывает, что окажет помощь в признании банкротом, и поможет в списании долгов. 4. Компания не требует залог

Наличие залога или депозита — красный флаг. Честные юристы берут деньги только после заключения договора. И это всегда фиксированная сумма, которая в нем указана. Если клиента просят оплатить что-то заранее или поверх суммы — следует проявить осторожность. Скорее всего, это обман.

Если придерживаться этих рекомендаций, вероятность наткнуться на недобросовестных специалистов значительно снизится.

К примеру, «КредитаНет» полностью соответствуют критериям надежной компании.

Компания взимает фиксированную плату за услуги.

Стоимость банкротства в «КредитаНет» отражена в договоре и начинается от 3 860 рублей в рассрочку и от 69 000 рублей, если оплачивать единоразово.

Цена соответствует рыночному диапазону: от 69 000 рублей — это нижняя граница диапазона на конец 2024 года.

Также компания поможет списать долги. Договор составлен прозрачно: без звездочек и мелкого шрифта.

В компании нет залога. Первый взнос по рассрочке или полная оплата производится после заключения договора на расчетный счет компании. Никаких предоплат, залогов и депозитов.

«КредитаНет» работает дистанционно и помогают людям по всей России, вне зависимости от местонахождения.

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Юридическая помощь гражданам России по освобождению от кредитов и долгов, вызванных недостаточностью денежных средств в соответствии с законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». После завершения процедуры банкротства присутствуют временные неблагоприятные ограничения. Перед началом процедуры изучите закон, ознакомьтесь со всеми особенностями и обязательно проконсультируйтесь со специалистом.