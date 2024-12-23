Кто под маской? Новогодняя ночь на НТВ снова станет праздником перевоплощений

Карнавал масок и звездных номеров
Традиционно в канун Нового года на телеканале НТВ — специальный выпуск самого загадочного и яркого шоу страны — «Маска». И вновь ведущий Вячеслав Макаров и постоянные члены жюри Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко будут пытаться разгадать главную интригу вечера: кто скрывается под маской?
Зрителей ждут впечатляющие выступления финалистов юбилейного сезона. Ани Лорак вновь предстанет в образе Кота, Люся Чеботина вернется в костюме Бабочки, а комики Дмитрий Сорокин, Андрей Аверин и Зураб Матуа оживят многоголового Змея Горыныча.
Андрей Аверин признается, что в «Новогодней Маске» будет много веселья и неожиданных сюрпризов: «Я испытываю невероятные эмоции от выступлений наших артистов, отгадать, кто скрывается за новыми масками очень сложно. Это удивительно, как знаменитости мастерски умеют перевоплощаться. Я предлагаю всем зрителям в новогоднюю ночь самим убедиться, насколько этот спецвыпуск будет увлекательным времяпрепровождением для всей семьи!»
По мнению Ани Лорак, участие в «Маске» — это большой вызов для любого артиста, но те, кто прошли через нее, стали еще сильнее: «Каждое выступление моего Кота в пятом сезоне шоу «Маска» для меня ценно. А уж танцевальные номера давались мне особенно нелегко. Пересматривая эфиры, я вижу, как прекрасно двигался Котик, и не понимаю, как я это делала. Во время репетиции своего номера для «Новогодней Маски» я поняла, что позабыла это чувство, когда на тебя надет 30-килограммовый костюм, в нем жарко, он объемный», — делится певица.
Ярким праздничным аккордом новогоднего выпуска станет и участие нем победителей предыдущих сезонов: Анатолия Цоя, JONY, Ильдара Абдразакова, Сергея Лазарева, Димы Билана и Севиль. А телезрители вновь смогут насладиться, например, одной из самых полюбившихся им композиций «Позови меня с собой» в исполнении победителя первого сезона Анатолия Цоя. Или еще раз услышать хит Бруно Марс Uptown Funk, который снова споет в маске Крокодила триумфатор второго сезона JONY.
Не может не порадовать зрителей и дуэт судей Регины Тодоренко и Тимура Родригеза, они исполнят ремикс из двух контрастных песен: Hips Don't Lie Шакиры и «Мальчик хочет в Тамбов» Мурата Насырова. Выйдут на сцену с яркими номерами и другие члены жюри: Валерия исполнит две сольных песни, а Филлипп Киркоров удивит дуэтами с Олегом Майами и Денисом Дороховым.
«Зрителей и нас, членов жюри, вновь будут удивлять артисты, выходящие на легендарную сцену этого уже культового, самого любимого развлекательного шоу «Маска» на канале НТВ. Я очень рад быть частью этого проекта уже пять лет подряд. Надеюсь, что он будет идти еще много-много лет. У меня замечательные коллеги: Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез. Но самое главное и интересное — кто будет скрываться под масками: удивлять, очаровывать, восхищать. Наверное, залог успеха этого шоу в том, что мы не знаем, кто находится под масками, кто так искусно меняет свой голос и движения. Так и в новогоднем выпуске мы вновь встретимся с теми, кто уже прошел этот интересный путь, и с новыми, красивыми, новогодними масками. Я жду потрясающих номеров и встречи с каждым из участников», — рассказал поп-король.
Призвала включить НТВ в новогоднюю ночь и Регина Тодоренко: ««Маска» — это уже символ Нового года, это про карнавал, маскарад, про хорошее настроение, невероятно качественную музыку, потрясающих артистов и хорошие традиции. Искренне желаю всем включить именно канал НТВ, чтобы посмотреть, как здесь может быть хорошо. Мы делимся настроением со всеми зрителями. Поэтому обязательно 31 декабря присоединяйтесь к нам и смотрите «Новогоднюю Маску»!»
Приятно удивят в новогоднем выпуске и финалисты юбилейного сезона — зажигательный Змей Горыныч с новогодней песней «Если снежинка не растает», и Ани Лорак в образе Кота с хитом Мэрайи Кэри All I want for Christmas is you. И это еще далеко не все подарки, которые подготовили участники пятого сезона шоу «Маска» — зрителей ждет еще множество сюрпризов, гарантирующих праздничное настроение.
Новые маски
Как всегда, в Новый год на сцене шоу — совершенно новые маски, сделанные для праздничного спецвыпуска, и традиционно они имеют самое непосредственное отношение к празднику. Ими станут неизменный атрибут новогодних столов россиян Салат оливье, украшающая верхушку елочки в каждом доме Новогодняя звезда, символ наступающего года Королевская змея и маска Зимней сказки, которая ассоциируется как с зимой, так и со сменяющей ее весной.
Процесс изготовления масок долгий и кропотливый, используются всевозможные материалы: атлас, шелк, бархат, ткани с люрексом и глиттером. Например, для Новогодней звезды были использованы особенные пайетки, создающие красивый, объемный, мерцающий рисунок.
А самой сложной новогодней маской этого года стала Зимняя сказка — ее платье сшито из ткани, на которой заранее был напечатан специально созданный для нее принт, часть рисунка художник наносил вручную уже после пошива. Костюм, воплощающий симбиоз человека и природы украшен ветками, задекорированными цветами и камнями, причем, каждая веточка сделана вручную из проволоки, обмотанной специальным материалом.
Новые маски создаются непрерывно, а решения о доработках иногда принимается уже на репетициях, когда нюансы проявляются при выходе артиста на сцену, или даже непосредственно перед съемками.
Новогодние подарки от НТВ
Помимо «Маски», НТВ подготовил для телезрителей немало новогодних сюрпризов. Так, 30 декабря в 21:00 телеканал покажет специальный выпуск шоу «Звезды» — «Звезды. Новогодний кубок» (16+), в котором победитель первого сезона Денис Дорохов вместе с командой «Регионы» попытается отстоять звание самой смешной звезды России. В юмористическом батле-реванше с ним сразятся все участники первого сезона: Лера Кудрявцева, Джиган, Александр Ревва, Мигель, Марина Федункив, Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов и другие.
31 декабря в 17:40 на экраны выйдет новогодняя комедия «Папаши» (16+), которая подарит невероятный заряд праздничного оптимизма. В ней главные герои франшиз НТВ — Кулыгин из «Скорой помощи», Балабин из «Балабола», Соболев из «Тверской», Прошкин из «Бима» и Сотников из «Лихача» — соберутся вместе, чтобы выяснить, кто из них отец 11-летнего Пашки из детского дома.
А в первые часы нового 2025 года зрителей порадует специальный выпуск «Квартирника» — «Опять 25» (16+), где Евгений Маргулис соберет у себя музыкантов и друзей, чтобы вместе отпраздновать Новый год. В качестве сюрпризов — дуэт народного артиста России Дмитрия Маликова с рок-группой The Hatters, выступление Ларисы Долиной, Александра Шоуа, Дмитрия Хмелева, Александра Дитковского, Бориса Плотникова, Юлии Пересильд с группой «Мандрагора» и многие другие неожиданные музыкальные подарки и коллаборации.
Чтобы зарядиться позитивом и качественно отдохнуть в Новый год, достаточно только включить НТВ!
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