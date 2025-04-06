В России зафиксировали рекордное время ожидания общественного транспорта

Время ожидания общественного транспорта в РФ достигло 15 минут и 48 секунд

В прошлом году среднее время ожидания общественного транспорта в России составило 15 минут и 48 секунд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Это максимальный показатель как минимум за последние девять лет, значительно превосходящий средние показатели до 2024 года (не более 12 минут).

Параллельно с ростом времени ожидания наблюдается снижение частоты использования общественного транспорта. В среднем россияне совершали в месяц 17 поездок, тогда как еще два года назад их было почти 18.

Доля россиян, пользующихся общественным транспортом, снизилась за два года с 53,5% до 50,5%. Наиболее активно им пользуются молодежь (15-24 года) и пожилые люди (старше 70 лет).

Исследование, охватывающее 60 тысяч домохозяйств по всей стране, проводится раз в два года на основе выборки, репрезентирующей различные социально-демографические группы населения.

В марте пользователи 2ГИС в Ярославле и Рыбинске получили возможность оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью приложения.

Ранее ГД не поддержала проект об использовании чиновниками общественного транспорта.