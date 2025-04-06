Пугачева посетила новый спектакль Козловского

Певица Алла Пугачева рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что посетила спектакль Данилы Козловского «CHECK UP».

Премьера постановки прошла в Лимасоле. Пугачева поделилась совместным фото с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и Козловским.

«Опять премьера, опять успех. Поздравляем!» — подписала публикацию артистка.

Козловский не скрывает симпатии к Пугачевой. В апреле 2024 года артист поздравил в соцсетях певицу с 75-летием и признался ей в любви.

В июле Козловский исполнил песню Пугачевой «Любовь, похожая на сон». На этой постановке также присутствовала сама Примадонна. После концерта артистка пришла к актеру за сцену и сделала с ним совместное фото. Пугачева заявляла, что спектакль привел всех в восторг.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

Ранее Алла Пугачева выпустила две песни о войне.