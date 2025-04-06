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В Дагестане произошел крупный лесной пожар

«Голос Дагестана»: в Акушинском районе Дагестана возник крупный лесной пожар

В Дагестане произошел крупный лесной пожар на территории Акушинского района. Кадры с места событий привел Telegram-канал «Голос Дагестана».

Площадь пожара не уточняется, однако местные жители назвали его «огромным». По данным МЧС Дагестана, работы по его ликвидации уже ведутся, однако они усложняются труднодоступностью очагов возгорания, из-за которых использование специальной техники становится невозможным. Уже ликвидированы четыре таких очага. В борьбе с огнем участвуют 123 человека. В ведомстве отметили, что пожар происходит не только в Акушинском, но и в смежном Левашинском районе.

2 апреля сообщалось, что лесной пожар площадью 100 квадратных метров в Левашинском районе Дагестана бушует уже неделю. Также сообщалось, что в Акушинском районе загорелась трава в районе села Аметеркмахи, в Унцукульском районе пламя охватило растительность у села Иштибури, а в Хунзахском районе зафиксировали очаг тления на землях сельскохозяйственного предназначения недалеко от села Харахи.

Ранее в Дагестане возбудили уголовное дело после пожара в многоквартирном доме.

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