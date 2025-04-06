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Подросток и мужчина устроили драку у станции метро в центре Петербурга

В Петербурге подростка задержали за драку с незнакомцем у метро
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Несовершеннолетнего участника потасовки задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в УМВД по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел 5 апреля на выходе со станции метро «Площадь Восстания». В вечернее время подросток оказался там вместе со своим 18-летним приятелем. Именно он обратился в полицию и заявил, что на его друга напали.

В итоге девятикласнника, его спутника и 40-летнего мужчину задержали и доставили в отдел внутренних дел. После выяснения обстоятельств дела в отношении взрослого и подростка составили административные протоколы о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, школьника передали отцу.

Ранее водители избили друг друга за место на парковке и попали на видео в Подмосковье.

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