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Силовики сообщили о приближении ВС РФ к важной транспортной артерии ВСУ

ТАСС: ВС РФ приблизились к Юнаковке, откуда снабжались ВСУ в Судже
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) РФ благодаря освобождению населенного пункта Басовка в Сумской области почти вплотную смогли подойти к Юнаковке, откуда велось снабжение украинской армии в Судже в Курской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Наши бойцы все ближе к трассе в Юнаковку, практически вышли на нее. А из Юнаковки снабжалась группировка ВСУ», — поделился подробностями собеседник агентства.

О том, что российские военные взяли под контроль Басовку в Сумской области, стало известно 6 апреля. По данным Минобороны, в операции по освобождению населенного пункта участвовали подразделения группировки войск «Север».

Также 6 апреля в российских силовых структурах рассказали, что военные ВС РФ продолжают выбивать противника из села Гуево и хутора Олешня в Курской области. Тех украинцев, которые отказываются сложить оружие, уничтожают. По данным силовиков, таких бойцов ВСУ много, поскольку командование, не жалея личный состав, «пытается любой ценой удержаться хоть за несколько квадратных метров российской территории».

Ранее депутат Рады заявил, что Россия готовится к масштабному наступлению к концу лета.

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