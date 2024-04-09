Раскрыть потенциал: как искусственный интеллект применяют в сфере образования

О применении технологий искусственного интеллекта в cфере онлайн-образования, человекоцентричном обучении и мотивации к развитию на протяжении жизни в интервью «Газете.ру» рассказала Директор Центра индустрии образования Сбера Наталья Журавлева.

— Как вы используете искусственный интеллект в своих образовательных решениях?

— Область применения искусственного интеллекта сегодня очень разнообразна. Здесь и технологии персонализированного и адаптивного обучения, анализ поведения всех участников образовательного процесса, повышение уровня доступности и инклюзивности среды.

Благодаря развитию цифровых технологий регулярное образование становится наукоемким и человекоцентричным. Сегодня тенденция такова, что если человек хочет быть востребованным специалистом в своей отрасли ему необходимо непрерывно учиться, получать новые знание и навыки.

Генеративный ИИ позволяет создавать текстовый и визуальный контент, мгновенно переводить текст с одного языка на другой. Вузами активно применяется процедура контроля дистанционной сдачи экзамена (прим. прокторинг), что делает высшее образование доступнее для людей с ограниченными возможностями или проживающими в отдаленных населенных пунктах.

Широко распространяется геймификация на основе алгоритмов искусственного интеллекта, чтобы создавать персонализированные вовлекающие задания в обучении, а также микро- и нанообучение с ИИ, где искусственный интеллект автоматически разбивает сложную тему на короткие обучающие модули, выдавая их в удобноми запоминающемся формате.

При этом использование искусственного интеллекта в образовании позволяет создавать уникальный опыт для каждого участника процесса. Например, если говорить об обучающихся, то выявить какие задания даются легко, а какие вызывают затруднения. Это позволяет раскрыть таланты и развивать необходимые навыки в процессе изучения темы. Если говорить о преподавателях, то цифровые технологии могут помочь с рутиной. Учителя могут быстрее проверять работы благодаря автоматической проверке тестов, выявлять проблемные темы каждого из учеников и фокусироваться именно на них.

Одно из новых решений, которое мы активно развиваем для преподавательского сообщества — Ассистент преподавателя. ИИ-сервис способен автоматически переводить аудиозапись урока в текст, анализировать и предоставлять детальные отчеты урока в виде его различных характеристик: распределение времени на уроке, приемы общения, скорость речи преподавателя и многое другое. На основе этих данных преподаватель может провести рефлексию, получить обратную связь по методическим приемам и сделать будущие занятия эффективнее.

Кроме того, ИИ-сервис будет полезен преподавателям рассматривать свою практику ведения урока вместе с лучшими практиками результативных преподавателей, и выявлять методы для повышения устойчивой академической успеваемости учеников.

Сейчас ведется научно-исследовательская работа совместно с СпбГУ и запланированы исследования с научными и технологическими центрами в России. Проект может быть полезен педагогическим вузам в обновлении содержания программ и форм подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

— Какие EdTech-решения вы активно развиваете?

— «СберОбразование» создает новые возможности каждому человеку выявлять и максимально реализовывать свой потенциал в быстро меняющемся мире. Мы следим за трендами в индустрии и нацелены на разработку решений с применением персонализированных образовательных траекторий, чтобы навигировать обучающихся во всем многообразии предложений. Нам важно отвечать на запросы пользователей. Мы обладаем обширным опытом разработки онлайн-программ под любые потребности бизнеса с персонализацией методологии и предмета обучения.

На Edutoria, образовательной платформе для профессионального обучения и карьерного развития каждого, по направлению онлайн-магистратур мы активно сотрудничаем с вузами-партнерами, чтобы делать образование доступным в любой точке страны. В 2023-2024 академическом году запустили 6 онлайн-магистратур в востребованных направлениях подготовки.

В новом академическом году продолжится сотрудничество образовательной платформы Edutoria и Национального исследовательского технологического университета МИСИС и будет запущена программа «Индустриальные квантовые технологии». Это единственная программа, которая обеспечивает подготовку как в области квантовой инженерии, так и в области квантовых вычислений, то есть позволяет создавать комплексные прикладные решения. При этом в течение первого года студенты учатся вместе, и только в конце первого курса каждый выбирает себе специализацию для углубленного изучения — инженерия или программирование. Партнерство позволит создать уникальную среду для подготовки прикладных специалистов, готовых разрабатывать и внедрять технологии, меняющие рынки и бизнес-модели.

Также мы запустили сервис профориентации подростков, где опытные профориентологи анализируют и выявляют таланты и склонности, чтобы предложить верный образовательный маршрут и подходящее учебное заведение.

Генеративный искусственный интеллект создает новые возможности и инструменты, позволяющие закрывать рутинные процессы, а учащиеся во внеучебное время могут оперативно получить поддержку через автоматизированные системы репетитор-ботов. Для расширения применения и дальнейшего развития наших решений мы, на полях Московского международного салона образования в этом году подписали соглашения с Московским городским педагогическим вузом и Ямало-Ненецким автономным округом, чтобы помогать вузу и региону в вопросах развития и внедрения цифровых технологий с применением AI в образовательных программах.

— Развиваете ли вы офлайн проекты?

— Один из методических трендов сейчас — взаимопроникновение учебных сред. Это подразумевает, что современный процесс обучения должен включать в себя как онлайн, так и офлайн-пространство. Ключевое преимущество такого подхода в обучении — доступность учебных материалов с любого устройства и возможность выполнять задания в удобное время. Возможность онлайн-программ адаптироваться под разные типы восприятия: для визуалов, аудиалов и кинестетиков. Офлайн, в свою очередь, позволяет создать эффективную среду для обучения и работы над совместными проектами.

Мы развиваем флагманский проект индустрии образования Сбера — «Школу 21», где в процессе обучения применяется методика «равный равному». Она стимулирует коллективное обучение, работу в команде. Совмещение с проблемно-ориентированным обучением позволяет активно развивать критическое мышление.

В этом году Сбер и «Школа 21» запустили всероссийский конкурс «Цифровой марафон», в котором могут принять участие жители страны старше 18 лет. В ходе конкурса они проверят свои цифровые навыки, смогут побороться за призы и получить рекомендации по развитию по итогам. В конкурсе используются опыт оценки навыков ИТ-специалистов и формат обучения, которые применяются в «Школе 21».

Конкурс уже идет и продлится до конца июля 2024 года, в нем уже принимают участие более 40 тыс. человек со всей страны. Он включает онлайн-игру, тестирование, цифровой диктант и финал в Москве. Перед вторым этапом каждый участник сам определяет собственный уровень цифровых навыков и знаний — «Новичок», «Исследователь» или «Эксперт» — и соревнуется с равными. От уровня зависят сложность заданий конкурса и призы.

Вопросы для новичков подразумевают знание принципов устройства IT-сферы, но не требуют специальных знаний в программировании. Исследователи, помимо базовых знаний, должны показать начальный уровень программирования и понимание работы с искусственным интеллектом. Задания для экспертов сложнее и ориентированы на выпускников профильных вузов, программистов, обладающих опытом, системных архитекторов, руководителей цифровых отделов.

— Как можно повысить мотивацию к обучению у взрослого человека?

— Образование сегодня — это как новый фитнес, у многих людей есть регулярная потребность формировать и поддерживать свою когнитивную и профессиональную форму.

Важно создавать такую среду, в которой обучающиеся мотивируют друг друга в желании получать новые навыки и знания. Наш опыт показывает, что наиболее эффективной является методика «равный равному», которая основывается на принципе, что люди учатся лучше и эффективнее, когда информация и передается разными людьми находящимся в едином образовательном контексте.

Кроме того, важна персонализация образовательной траектории с учетом личной цели, интересов, опыта, темпов освоения знаний. Для начала можно сформулировать личную цель — она должна быть конкретной, измеримой, достижимой, актуальной и ограниченной по времени. Постановка цели помогает сосредоточиться на конкретных шагах для достижения образовательных результатов и при необходимости понять, когда нужно скорректировать свой вектор развития. Независимо от возраста, каждый может и должен выработать у себя привычку учиться.

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