International Expert: отзывы клиентов отражают последние миграционные тенденции

В 2023 году количество иммигрировавших россиян выросло вдвое. Для переезда они выбирали Израиль, Турцию, Армению, Грузию, страны Европы и другие. О том, на какие критерии ориентируются иммигранты, какие программы оформления статуса пользуются популярностью и кому они доступны, рассказали в компании International Expert.

За девять месяцев 2023 года гражданство или вид на жительство других стран получили 68 тысяч россиян. Это в два раза больше, чем за этот же период годом ранее, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России. Собственная статистика International Expert и отзывы клиентов о разных программах также стали основой для небольшого исследования.

По данным компании International Expert, которая занимается юридическим сопровождением оформления гражданства, ВНЖ и ПМЖ за границей, число россиян, желающих иммигрировать, продолжает расти. Статистика International Expert и отзывы ее клиентов за прошлый год указывают на сотни обращений с запросом оформить ВНЖ или гражданство, причем преимущественно в странах ЕС. Иммигранты ставят в приоритет скорость оформления, лояльность требований к заявителю и практические преимущества от пребывания в стране. Этим требованиям отвечает процедура репатриации.

Если говорить о получении гражданства с International Expert, отзывы о программе репатриации подчеркивают несколько преимуществ: оформление гражданства занимает от 1 года, не требует инвестиций и позволяет проживать в любой стране ЕС. Для россиян особо важной является визовая свобода, которая предоставляет возможность посещать более 160 государств мира без оформления дополнительных разрешений.

Рост интереса к гражданству стран Евросоюза происходит на фоне позитивных миграционных изменений. Так, юристы компании International Expert обратили внимание на комментарий Урсулы фон дер Ляйен о том, что Еврокомиссия должна быть заинтересована в упрощении иммиграции. По мнению экспертов, в 2024 году ЕС может стать лояльнее в плане выдачи ВНЖ и гражданств, что объясняется дефицитом квалифицированных кадров.

Куда иммигрируют россияне

Юристы International Expert подвели итоги 2023 года, чтобы на основе запросов и отзывов клиентов составить рейтинг самых привлекательных программ. На первом месте — получение гражданства страны, которая входит в состав ЕС. В основном это Румыния и Болгария ввиду наиболее комфортных требований к заявителям. Получить гражданство Румынии могут жители стран СНГ по факту территориальной принадлежности. Для репатриации в Болгарию необходимо доказать этническое родство. С поиском и оформлением оснований готовы помочь в International Expert, отзывы говорят, что юристы хорошо справляются с такой задачей.

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Второй по популярности запрос — иммиграция в Польшу и получение «Карты Поляка»: это документ, который свидетельствует о принадлежности гражданина другой страны к народу Польши и дает право жить, учиться и работать в стране.

На третьем месте — получение ВНЖ Франции или Сербии. Популярность этих программ обусловлена скоростью процесса и перспективой получения гражданства в будущем. Во Франции резидентами могут стать участники стартапов по программе La French Tech. Статус ВНЖ в Сербии можно получить через регистрацию бизнеса. Также клиенты в отзывах о компании International Expert отмечают, что сербские власти довольно лояльно относятся к иммигрантам из России, и это большой плюс.

Критерии выбора

За 2023 год в Европу иммигрировали десятки тысяч людей. Жизнь и работа в странах ЕС интересует многих. Причиной этому является высокий уровень комфорта, широкие возможности для бизнеса и безопасность. Кто-то также хочет сменить климат на более теплый, а кто-то просто грезит о конкретной стране.

Несмотря на серьезность решения о переезде в другую страну, многие принимают его спонтанно. Юристы International Expert отмечают, что часто сталкиваются с такими ситуациями, когда клиенты быстро решаются иммигрировать и просят в кратчайшие сроки оформить им легальный статус — этот запрос был самым популярным особым требованием в 2023 году. И в некоторых ситуациях скорость процесса была важнейшим критерием.

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Впрочем, в компании рекомендуют подходить к выбору миграционной программы вдумчиво и заранее планировать процесс. Эксперты анализируют отношение к иммигрантам из РФ в разных странах и советуют обращать внимание на стабильные варианты, где нет рисков получить отказ в продлении миграционного статуса. Конечно же, юристы готовы помочь с выбором — все больше иммигрантов хотят получить как можно более надежный статус в Европе. Ведь многим приходилось возвращаться домой после того, как временное разрешение на пребывание обнулялось. Выходом из ситуации может стать получение гражданства ЕС с International Expert, это надежное и долгосрочное решение. А главное: репатриация точно пройдет быстрее, чем натурализация.

Возможность есть у каждого

При этом возможность легально переехать и получить надежное право на жизнь и работу в европейской стране есть практически у каждого. Опыт International Expert и отзывы ее клиентов показывают, что очень маленький процент обратившихся знает о своей возможности репатриации и праве на восстановление гражданства.

Юристы тщательно изучают родословную клиента, чтобы подобрать наилучшую программу оформления статуса. Также специалисты учитывают все особенности ситуации человека, ведь ему нужно будет построить жизнь в новой стране. Поэтому эксперты помогают подобрать то государство, где клиент сможет полностью удовлетворить свои миграционные цели.

Однако, несмотря на то, что в этом году получить гражданство или резидентство может быть немного проще, чем раньше, без юридической помощи пройти этот путь по-прежнему крайне сложно, и эксперты не рекомендуют заниматься этим самостоятельно. Этот процесс сопровождается огромным количеством тонкостей, незнание которых может привести к потере большого количества времени и денег.

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